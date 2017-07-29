Теория и практика празднования, или Почему Институт памяти – не причём

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Суббота, 29 июля 2017, 10:01
Вячеслав Король
КУА "АРТ КАПИТАЛ Менеджмент", управляющий активами

Воспоминание или отдых?

Уже не первый раз попадаются на глаза материалы о "реформации" праздничных дней (выходных) в стране. Их, оказывается, у нас в среднем на 2 дня больше, чем в развитых странах. При этом люди "в теме" ссылаются на историю, Институт памяти, декоммунизацию... 

Но никому не хочется взглянуть правде в глаза. Праздники – это не воспоминания того, что лежит в корне происхождения праздника. Это повод расслабиться и отдохнуть.

Это повод приурочить к выходным "гости", "шашлыки", "пивасик", "рыбалку", "Одессу", "Париж". И при этом, может, только прикованные к совку цепями вспоминают, что сегодня день трудящихся, а православные – что сегодня Троица, Рождество или Пасха. Хотя Троица и Пасха – это уже про правило "выпадение праздника на выходной день".

Скажите, много ли людей осталось, кто воевал и помнит 9 мая как свой праздник, к тому же учреждённый спустя почти два десятилетия от реального события?

А в Восьмом марта, как празднике феминизма, есть ли великий смысл в такой стране как Украина, где у женщин совершенно равные права, а в семейном законодательстве вообще присутствует положительная дискриминация мужчин?

День Независимости как национальный праздник отмечают только патриоты. Остальные пользуются им для "приклейки" к ближайшим выходным и взятия микроотпуска для поездки – от "на картошку" до "на Мальдивы".

14 октября, как праздник "пенки для бритья" вообще мало кто из женщин воспринимает. Память, в лучшем случае, по инерции просыпается на 23 февраля.

О Дне Конституции, хотя у него относительно длинная история, вообще не все граждане помнят. И только накануне восклицают по чужой наводке: "Ааа, так завтра выходной?"

С православными праздниками – вообще большой вопрос. Если церковь отделена от государства, а среднее количество православных, регулярно посещающих воскресную литургию, всего 5-7% от общего количества жителей Украины, – то возникает вопрос: почему праздники 5% процентов населения распространяются на остальные 95%? Да, ещё процентов 50 называют себя православными. Но, в лучшем случае, они ходят святить "паски", "воду" и "вербу", а в худшем "я украинец – значит, православный".

Но, вообще, если взять всех ревностных католиков, протестантов и неопротестантов разных деноминаций, то их будет ненамного меньше, чем православных. И почему им навязывается праздник, имеющий только смысловое отношение к их вере, а календарная привязка которого вообще выглядит неприемлемо?

Новый год празднуют не все, хотя это единственный праздник, который тянет на массовость и всенародность. Второе место делят День Независимости и 8 Марта.

И всё.

Остальное – повод "оттянуться".

Как лучше "оттягиваться"?

Какой смысл в воспоминаниях, а нередко – воспоминаниях, которые не имеют ко мне никакого отношения? Мы ценим в праздниках возможность отдохнуть.

Так давайте отдыхать!

Давайте сделаем "Дни шашлыка" – в мае, "День рыбака" – в августе, и "Дни грибника" – в сентябре. Это не прямое предложение. Воспринимайте это как идею.

Можно сделать "Неделю сиесты" в конце июня или июля, и Рождественские каникулы для всех, а не только для детей, с 25 декабря по 7 января, в крайнем случае, до 1 января. Это всё равно полумёртвый сезон почти во всем мире. Да и лучше, когда не нужно думать, с кем оставить ребёнка во время этих каникул, и чем он будет заниматься.

Вы скажете, много отдыхать – вредить экономике. Не волнуйтесь за экономику! Заводы не остановятся, коров будут доить и поить, и розница не упустит шанса заработать. Но для значительной части населения будет серьёзный повод отдохнуть.

Не стоит забывать, что многие работодатели не выполняют закон об отпусках, обеспечивая оплачиваемые дни в нужном количестве по закону. Часто работники имеют 5-15 дней оплачиваемого отпуска. И мирятся с этим ради сути работы или уровня её оплаты. А так – у них будут гарантированные выходные.

Кроме того, во всём мире растёт роботизация и производительность труда. У людей в развитых странах рождаются идеи о третьем выходном, и даже думают, куда его "приклеить": в пятницу, или в понедельник, или вообще в среду?

Встречаются рассуждения, что часть людей в очень недалёком будущем вообще могут перейти в касту системных безработных. Ибо безработица будет расти. Потому выходные только помогут гарантированно расслабиться и спланировать отдых не по принципу "когда работодатель даст добро", а когда сам человек, зная, что там точно выходные, сможет распорядиться своим отдыхом. И от осознания этого даже больше почувствовать себя отдохнувшим.

Какие выходные нам нужны?

Выходные, желательно, должны быть интернациональные. А то мы отдыхаем – а Америка работает. Потом Америка отдыхает, а наши финансы – без ориентиров.

Лучше, как с субботой и воскресеньем. Этого требует глобализация и здравый смысл.

Потому нужно оставить все наши принципы формирования сетки праздников. Это не декоммунизация улиц и городов, которые объективно существуют.

Праздники – это явление, которое можно и упразднить, и возродить, и перенести. И нужно подойти к нему прагматично и современно, а не в духе ветхой праздничной парадигмы о каких-то воспоминаниях.

Даже День Независимости имеет глубокий смысл лишь тогда, когда у людей есть повод к гордости за свою страну. А если её нет – то и праздник превращается в фарс ура-патриотов с выездом на шашлыки всех остальных.

И православие с его праздниками нельзя навязывать всей стране, хотя в них нет ничего плохого.

Из существующих – оставить Новый год и День Независимости. Последний в нынешних условиях российской агрессии приобретает важный смысл для гражданской инициализации.

А остальные я бы упразднил – и ввёл бы групповые календарно-твёрдые выходные с сохранением правила переноса субботы-воскресенья. Ну или сделал бы подвижные, с "приклейкой" к периоду между выходными.

И дополнительно – три периода выходных: рождественские каникулы 5-7 рабочих дней, майские – 5 рабочих дней первой полной недели мая, и дни сиесты – последние 5 рабочих дней июня или июля (жарко и там и там).

А все дни, приуроченные к различным событиям и воспоминаниям – выходными не делать. Кому надо, пусть тот и помнит. Остальных принуждать помнить не стоит.

Кстати, поглядев на наш "постмодерн в отдыхе", может, и остальной мир подтянется со временем. Ведь если прецедент удобен и практично оправдан, то не важно, кто его создал, Украина или США. Рациональное постепенно приживётся по чьей угодно инициативе.

P.S. О зеркальных гендерных праздниках – 14 октября и 8 Марта – поговорим отдельно. Особенно в свете того, что со следующего года женский день собираются лишить статуса выходного. Это больная тема, и она требует специального рассмотрения.

Вячеслав Король, специально для УП

Темы: празднования
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