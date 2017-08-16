Система боится

Система атакует Шабунина. Система угрожает ему уголовным преследованием. Скорее всего, Система просто потреплет ему нервы. Усложнит жизнь. Напугает других. Попытается напугать.

Преследование Шабунина, достаточно системное в последние время, на самом деле очень логично. А что вы ожидали от украинских коррупционеров?..

Есть факт: Украина очень коррумпированная страна. Она не одна такая в мире. Есть еще Венесуэла, Зимбабве, Пакистан. Да много кого есть. Что делает украинский случай уникальным – беспрецедентная открытость.

В мире есть коррумпированные системы, есть открытые и прозрачные системы. В Швеции нет коррупции не потому, что там за нее расстреливают. Там ни за что не расстреливают. Там просто прозрачная система и работающее правосудие. В то же время в Китае за коррупцию расстреливают. Но все, кто имел дело с Китаем, знают, что там очень высокий уровень коррупции. Потому что нет прозрачности.

Украина уникальна. На данном этапе она одновременно и крайне коррумпирована, и прозрачна.

Так долго продолжаться не сможет. Либо прозрачность и давление общества и кредиторов приведет к появлению работающего правосудия, что загонит коррупцию ниже плинтуса (пример – Румыния, где после того, как всех начали сажать, экономика растет по 7% в год), – либо система снизит уровень прозрачности.

Кто такой Шабунин – это та самая прозрачность. Шумная. Вредная. Иногда даже фанатичная. Он просто заноза в их заднице. Но не только. Он, именно что – символ этой прозрачности. И что, по-вашему, должны делать коррупционеры?

Они, по-вашему, должны уйти и не бороться? Им слишком много есть чего терять. И у них очень большая власть.

С одной стороны, все эти силовики представляют собой государство. С другой – контролируют целые отрасли экономики. Не зря ведь работали все эти "департаменты по борьбе с экономическими преступлениями" последние 20 лет. Заработали.

Поэтому они всеми силами будут пытаться победить прозрачность. И Шабунин – лишь один из элементов их борьбы.

Точно так же они атаковали Лещенко. Так будут атаковать и других, кто начнет доставлять им неприятности. Их поведение естественно.

Надо ли их прощать за это?

Ни в коем случае. Именно эти люди и есть причина украинских проблем. И в первую очередь, бедности. Экономической отсталости.

Они наши враги.

Поэтому мы должны понимать их мотивацию, но не должны входить в их положение. Они хотят уничтожить прозрачность и не допустить верховенства права – а мы должны защищать прозрачность и бороться за торжество верховенства права.

И вам может нравиться или не нравиться Шабунин лично – но эта история не о нем. Шабунин, может быть, тысячу раз не прав, ударив провокатора, но сейчас речь не о побоях. Дело в отстаивании нашего права на прозрачность как ключа к победе над Системой.

К счастью, Украина не Россия. Там бы Шабунина посадили – и никто бы и не пикнул. К счастью, у нас уже и не Украина времен Януковича. Общество научилось сопротивляться и отстаивать свои интересы. Не всегда. Только при консолидации. Но по-другому ничего и не будет.

Майдан лишь вскрыл наши проблемы и обозначил круг работ. И работа эта еще не закончена. Пока нет судебной системы, пока силовики могут творить произвол, пока власть сопротивляется приватизации. Пока до победы еще далеко.

Но право слово, удивительно, когда вы на поле боя – и удивляетесь, что враг отстреливается или пробует контратаковать.

И это не последний суд, под который пришли активисты. И Шабунин не последний представитель общества, кого система будет пытаться сломить или дискредитировать.

Но атака Системы на прозрачность показывает ее уязвимость. Система боится. А это прекрасно.

Это значит, что страна находится на правильном пути.

Сергей Фурса, FB