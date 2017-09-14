Между свободой слова и защитой чести

Между свободой слова и правом на защиту чести и достоинства существует тонкий баланс. Мы расскажем о специфике судебной перспективы опровержения недостоверной информации о публичных лицах.

Свобода критики высказываний и действий публичных лиц является одним из основополагающих элементов права на свободу слова в демократическом обществе. Украинские публичные деятели находятся под достаточно пристальным вниманием всего общества и, безусловно, журналистов.

Публичный доступ к реестру недвижимого имущества, а также к декларациям имущественного состояния только подогрел интерес общества к способу их жизни. Представители СМИ активно реагируют на такие запросы общества. Статьи и материалы становятся все скандальней.

Неудивительно, что такие тенденции спровоцировали резкое увеличение судебных споров, связанных с опровержением недостоверной информации касательно этих самых лиц. Разрешение такой категории споров имеет свою особую специфику, которую мы всегда учитываем при подготовке правовой позиции для клиента.

Утверждение или оценочное суждение: как правильно сформулировать тезис

Суд при рассмотрении дел об опровержении недостоверной информации должен обеспечить баланс между правом на свободу мысли и слова, свободное выражение своих взглядов и убеждений, с одной стороны, и правом на уважение человеческого достоинства, гарантиями невмешательства в личную и семейную жизнь – с другой стороны.

И уже в зависимости от стороны клиента необходимо доказать, был ли указанный баланс нарушен опубликованным материалом. Такое доказывание – это достаточно объёмная и кропотливая работа, поскольку анализу подлежит каждое суждение автора. Необходимо оценить характер информации и выяснять: является она фактическим утверждением или оценочным суждением.

Так, утверждение по своей сути является неоспоримым фактом. Оценочное суждение, в свою очередь, субъективно, ведь является мнением человека, которое может носить как положительный, так и отрицательный характер, или же вообще быть предположением.

Введение в текст статьи таких слов как "считаю", "кажется" полностью меняет характер статьи и делает её уже оценочным суждением автора.

Правильная оценка характера информации является основополагающим этапом подготовки позиции для клиента, ведь оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости.

Кроме того, необходимо учитывать, что журналист освобождается от ответственности за распространение информации, не соответствующей действительности, если суд установит, что журналист действовал добросовестно и осуществил её проверку.

Указанная норма очень важна при оценке суждений автора, которые стали результатом анализа общедоступных реестров или иных источников информации, достоверность которых презюмируется.

Критика политических деятелей: грань допустимого

Особой является специфика споров об опровержении недостоверной информации касательно политических деятелей. Примечательно, что национальное внутреннее законодательство не раскрывает понятия такой категории лиц, как политические деятели, оперируя только понятиями о служебных или должностных лицах, а также лицах, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления.

В понимании международного права к политическим деятелям относится достаточно широкая категория лиц. Это не только непосредственно политические фигуры в обществе на местном, региональном, национальном или международном уровне. Также к ним относятся кандидаты на политическую должность или лица, которые ранее такую должность занимали. Кроме того, к ним относят также иных лиц, которые имеют политическое влияние в государстве.

Таким образом, основным критерием является возможность политического влияния в обществе, что должно доказываться в каждом конкретном случае.

В международных нормах зафиксировано, что, поскольку политические деятели решили апеллировать к доверию общественности и согласились "выставить" себя на публичное политическое обсуждение, то они являются объектом общественной политической дискуссии. Значит, общество может строго их контролировать и энергично, жестко критиковать в СМИ то, как они выполняли или выполняют свои обязанности. В связи с этим, предел допустимой критики в отношении политического деятеля значительно шире, чем касательно других лиц.

Формируем исковые требования правильно

Также стоит обратить внимание на специфику способов защиты в спорах об опровержении недостоверной информации.

Так, принудительное извинение не предусмотрено как надлежащий способ судебной защиты за распространение недостоверной информации. Суды не удовлетворяют иски с такими требованиями, даже если нарушение имело место.

Единственно верным способом защиты является опровержение недостоверной информации в той же форме, как она была распространена. То есть, редакция должна опубликовать письменное опровержение тем же шрифтом и в той же колонке, где была размещена неправдивая информация.

Подытоживая, важно отметить, что степень доверия и уровень удовлетворенности общества полнотой и достоверностью предоставляемой информации являются необходимыми индикаторами для формирования репутации того или иного информационного издания. Для поддержания имиджа издания на информационном рынке необходимо должное внимание уделять конфликтам, связанным с претензиями об опубликованном материале.

Лариса Побережнюк, Роман Кобец, специально для УП