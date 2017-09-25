Арест депутата Крымчака как шанс остановить скандальную застройку в Киеве

13 вересня 2017 року детективи НАБУ затримали депутата Київської міської ради Сергія Кримчака за підозрою у привласненні землі за чотирма статтями Кримінального кодексу України.



Якщо провину депутата доведуть у суді, йому загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна і забороною займати будь-які державні посади.

У цій справі йдеться про незаконне заволодіння ділянками у Шевченківському районі Києва за адресою вулиця Толбухіна, 43а-43б. На цьому місці будівельна група "Фундамент" веде будівництво багатоповерхівки з чисельними порушеннями законодавства, про що у ЗМІ були повідомлення і раніше.

Провадження НАБУ щодо земельних махінацій Кримчака не є першим. Ще з лютого 2016 року слідча Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві В.М. Сушак веде слідство у кримінальному провадженні щодо цих ділянок.

Однак майже за два роки її роботи жодного прогресу у провадженні не намітилось. І 15 вересня на засіданні суду щодо обрання Кримчаку запобіжного заходу – стало зрозуміло, чому.

Під час засідання, обґрунтовуючи позицію обвинувачення, прокурор навів записи телефонних розмов Кримчака з членами своєї родини та помічниками.

Згідно із записами, 26 грудня 2016 року, коли двоюрідний брат Кримчака Василь Тем’янинець, якому наразі теж повідомлено про підозру, приїхав на допит до Києва, депутат у телефонній розмові зі своєю дружиною сказав:

"Иду в Генеральную, сейчас узнаю, что там происходит, потому что так же можно доработаться до (нецензурне), понимаешь? Сейчас какой-то "шлеппер" может вынести постанову про вызнання дилянки речовым доказом. Да, да, вызначити речовим доказом, опечатать ее, вот это будет привет. Поэтому этого нельзя допустить, я сейчас иду в Генеральную…"

І вже того ж дня через півтори години в телефонній розмові В.Тем’янинець повідомляє: "Я уже сходил, будет дана команда закрыть".

Звичайно, Кримчак усе заперечував. За словами депутата, його діяльність дуже різноманітна, і він справді ходить до Генпрокуратури, але з інших питань. Слідство, мовляв, вирвало його розмови з контексту, змішало "в кашу" і перекрутило.

На біду Кримчака, наведені записи були послідовними, з вказаним точним часом, і не зрозуміти контекст можна було лише тому, хто цього дуже прагнув.

Ось такі реалії роботи наших правоохоронних органів. Депутат Київради може зайти до ГПУ і протягом півтори години вирішити питання на свою користь. Чи варто тоді дивуватись, що слідство два роки стоїть на одному місці?

Очевидно, Кримчак сподівався, що успішним походом до Генпрокуратури він закрив свою проблему з правоохоронними органами щодо Толбухіна, 43а-43б.

Мабуть, так би воно і сталося, якби у вересні минулого року САП на підставі звернення депутата ВРУ Юрія Левченка не доручило НАБУ провести досудове розслідування щодо земельних махінацій Кримчака.

Втручання НАБУ дало свої результати. Уже 14 липня 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Українець В.В. видав постанову про арешт земельних ділянок за адресою Толбухіна, 43а-43б на час розслідування.

Та попри арешт ці ділянки не простоюють. Кримчак і БГ "Фундамент" дуже поспішають побудувати посеред приватного сектору на Толбухіна 14-поверховий будинок, усупереч Генплану міста Києва та містобудівних норм.

Наразі будівництво вже сягнуло п’ятого поверху, тобто максимально дозволеної Генпланом висоти в цьому мікрорайоні.

Так, відповідно до листа-пояснення комунального підприємства "Інститут Генплану Києва", ділянки за адресою Толбухіна, 43а-43б належать до середньо- та малоповерхової забудови. Згідно із роз’ясненням Мінрегіону, "малоповерхова" – це забудова 1-3 поверхи, а "середньоповерхова" – це 3-5 поверхів.

Попри арешт землі забудовник не припинив будівництво. Більше того, сьогодні місто рясніє рекламою квартир у Welcome Home на Толбухіна, 43а, продаж яких розпочався у червні і триває досі.

Наразі квартири є в наявності, і щоб їх придбати за актуальною ціною, у забудовника рекомендують внести 100% передоплати. У відповідь на питання про землю у відділі продажів БГ "Фундамент" кажуть, що ділянка належить замовнику "Міральянс" на підставі свідоцтва про право власності.

Того самого свідоцтва, за отримання якого і арештували Кримчака.

Згідно із матеріалами слідства, 14 грудня 2016 року у Кримчака з матір’ю відбулася така розмова:

"М: А на Нивках как идут дела?

К: Тоже идет строительство. Недавно баштовый кран поставили. Точка невозврата будет, когда мы лупанем 10 этажей".

От забудовник і поспішає "влупити" – адже розуміє, що найближчим часом його змусять виконати рішення суду про арешт ділянки.

Кримчак, усвідомлюючи своє хитке становище перед законом, підроблює підписи, залякує свідків, фальшує свідчення, видає себе за інших осіб. Усе це – не просто перелічені прокурором ризики, а факти, докази яких долучені до матеріалів справи.

Розглянемо схему заволодіння землею детальніше.

Як відомо, у 2010 році секретарем комісії Київради щодо земельних питань був саме Сергій Кримчак (до слова, він і зараз є депутатом саме земельної комісії). Уже згаданий двоюрідний брат Кримчака Василь Тем’янинець родом із села Порошково Закарпатської області. Зв’язок родичів легко відслідковувався останнім часом, і повідомлення про це були в ЗМІ.

Про що громадськість не могла знати, так це про те, що двоюрідний брат отримав від депутата вказівку знайти осіб, на яких можна було би оформити землю, та отримати їх паспорти й ідентифікаційні коди. Такими особами стали громадянки Дуран та Симкович з того ж таки села Порошково.

Як встановило слідство, вони не ставили жодних підписів під чисельними заявами на отримання земельних документів чи документами про власність. Усі їхні підписи були сфальшовані.

Ні Дуран, ні Симкович жодного разу не приїжджали до Києва. Коли вони отримали повідомлення про те, що стали власниками землі в столиці, які апарат Київради відправляє в автоматичному режимі, жінки сприйняли це як невдалий жарт і не звернули на нього увагу.

Про все це стало відомо зі свідчень самих Дуран та Симкович. Фахова експертиза також підтвердила, що підписи під документами і справді не належать цим громадянкам.

Вагомість таких доказів неможливо переоцінити і, здавалось би, спростувати теж. Але депутату Кримчаку не бракує винахідливості в цьому питанні.

Так, з тих-таки телефонних розмов Кримчака стає зрозуміло, що він дав своєму двоюрідному брату вказівку "заховати Дуран та Симкович" і прослідкувати, щоб "вони нічого не підписали". Тем’янинець з поставленим завданням не впорався – Дуран і Симкович таки дали свідчення детективам НАБУ.

Але і це не спинило Кримчака.

Якщо не вдалося перешкодити Дуран і Симкович свідчити, то їх покази можна нівелювати. Кримчак домовляється з місцевим адвокатом на прізвище Резуненко, щоб той напоїв Дуран і Симкович алкоголем та відвіз в обласний наркодиспансер. Там мало бути задокументовано їх стан, після чого нотаріус на основі цієї довідки засвідчив би, що жінки давали свідчення у стані алкогольного сп’яніння, тим самим достовірність їх слів була би зведена нанівець.

У розмові з матір’ю про те, що Дуран та Симкович таки дали свідчення 20 квітня 2017 року, Кримчак сказав: "Правильно, правильно. Щоб вони їх напоїли, зараз треба боротись, тому що вони сказали правду, все як було".

Тим самим Кримчак підтвердив достовірність свідчень жінок. І далі: "Мама, не мешай звонками, я занимаюсь".

І дозаймався – схему було успішно реалізовано. Пан Кримчак врахував усе, крім того, що детективи НАБУ вже мають доступ до його телефонних розмов і відповідно володіють інформацією про його наміри вплинути на свідків.

У день арешту Кримчака детективи НАБУ ще раз взяли свідчення у Дуран і Симкович. Зокрема, щодо того, як адвокат Резуненко та брат Кримчака Тем’янинець їх споювали.

Захист Кримчака мало що зміг відповісти на такі гучні звинувачення. Його адвокат Чересов був здатен лише на пласкі жарти у бік прокурора, на адресу САП як такої і навіть щодо зарплатні прокурора. При цьому він постійно перебивав, перетворюючи суд на балаган за мовчазної згоди судді.

Можливість захищати себе мав і сам Сергій Кримчак. Свої розмови з Тем’янинцем він пояснював як "надання правових консультацій братові", адже Кримчак – кандидат юридичних наук. Депутат наполягав, що його брат – повнолітня дієздатна особа, що діє самостійно, а не "за вказівкою Кримчака".

Хотілось би повірити, що всі ці схеми – задум Тем’янинця, але в розмовах депутата з матір’ю неодноразово йшлося про те, що Тем’янинець дуже далекий від юридичних тонкощів, не розуміється на документах і не хоче в них розбиратися.

Більше того, "консультації", які Кримчак надавав братові, зайшли настільки далеко, що телефонну розмову щодо виклику на допит у справі по Толбухіна, 43а-43б зі слідчою Сушак Кримчак провів від імені Тем’янинця сам, встановивши переадресацію з телефону брата на свій і назвавшись слідчій Василем Тем’янинцем.

Це був не перший раз, коли Кримчак видавав себе за іншу особу. Він також телефонував слідчій Сушак у ролі сина громадянки Симкович Володимира, повідомляючи, що "мама" не зможе з’явитися на допит.

Факт тиску на Дуран та Симкович депутат опротестував, стверджуючи, що це слідчі НАБУ спеціально споїли свідків, чим "налякали людей". Він також вимагав оцінки доказів і присутності адвоката Резуненко.

Тож сподіватимемося, що так воно і буде. Прокурор наразі пообіцяв, що "адвокат Резуненко знайде своє місце у даному провадженні".

Наведені обвинуваченням докази провини Кримчака здалися достатніми судді Солом’янського районного суду Усатовій, щоб залишити депутата під вартою з можливістю внесення застави.

Однак розмір застави, який вимагало обвинувачення, суддя зменшила з 25 до 1,4 мільйонів гривень – суми, смішної для Кримчака, який лише за 2016 рік задекларував 1,3 мільйони гривень готівкою.

Як наслідок, уже через три дні заставу було внесено, і Кримчака відпустили з СІЗО.

Наразі слідство триває, як і будівництво на Толбухіна, 43а-43б. Залишається лише сподіватись, що НАБУ встигне зупинити будівництво до того, як ошукані інвестори вкладуть гроші у будівельну аферу Кримчака.

Христина Томіцька, місцева мешканка, спеціально для УП