"Вот объясни мне, почему журналисты не интересуются темами реформ?!", – сетовал в 2016 году директор по коммуникации Нацсовета реформ Пётр Иванов.

Как раз завершился один из офф-рекордзов, где журналисты в неформальной обстановке могли задавать любые вопросы серьёзным людям, стоящим у руля разных реформ. Правда, из 60 приглашённых акул пера пришло лишь четыре человека.

"Мне лично всё равно, будут ли журналисты хорошо писать о реформах или плохо. Для меня непонятно, почему они так мало внимания обращают на эти темы?" – недоумевал Пётр.

Я был как раз одним из тех четырёх журналистов, пришедших на тот приснопамятный офф-рекордз. И, честно говоря, я тоже не вижу гораздо более важных тем для журналистов, нежели реформы.

Особенно в Украине, где фактически любая сфера общественной жизни требует оздоровительных и очистительных преобразований. О чём же ещё тогда писать и говорить, как не об этом?

Мы с Петром даже провели встречу между журналистами и менеджерами проектного офиса Нацсовета реформ. В рамках этой встречи говорили только журналисты – в течение полутора часов они объясняли, почему так мало внимания обращают на темы реформ и при каких условиях они будут активнее заниматься этими темами.

Лично я из этой встречи осознал следующее: традиционная журналистика не справляется с темами реформ – она для этого элементарно не приспособлена.

Для того, чтобы журналисты могли полноценно освещать темы реформ и при этом способствовать оздоровительным преобразованиям в нашем обществе, нужна другая журналистика и принципиально новые подходы к медийной работе. Нужна реформаторская журналистика.

Во-первых, такого рода журналистика требует максимально критичного отношения к тем процессам и событиям, которые провозглашены как реформа. Является ли реальной и действенной реформой то, что нам преподносится как реформа? И может ли она привести к оздоровительным результатам для отдельной сферы или всего общества в целом?

Реформаторская журналистика начинается с сомнения во всём и вся – это её главная отправная точка.

Во-вторых, в рамках реформаторской журналистики критика не может быть самоцелью. Если критикуешь – предлагай. Иначе молчи.

Уже в 2015-2016 годах многие реформаторские команды находились в тупике – они не знали, куда двигаться и каким образом осуществлять реформаторские идеи. Да и сами идеи изрядно поисчерпались. И критиковать реформаторов в таких условиях – это фактически бить лежачего.

Традиционная журналистика во многом концентрируется на критике как таковой. А реформаторская журналистика – на конструктивной критике, помогающей в том числе и реформаторским командам увидеть новые возможности и взять на вооружение новые идеи.

В-третьих, реформаторские журналисты должны сами ежедневно бить копытом и выискивать инициативы, идеи, проекты, организации и так далее, которые реально способствовали бы оздоровительным преобразованиям в самых разных сферах. Пусть даже речь идёт об одной школе, одной больнице или одном предприятии.

Причём не факт, что такие инициативы, идеи, проекты и организации находятся в поле зрения самих реформаторов – они могут появляться сами по себе и даже вопреки логике развития событий в Украине.

В-четвёртых, если реформаторский журналист что-то предлагает, он должен сам прилагать максимум усилий для реализации своих предложений на практике.

Я уже два года работаю с темами реформ, из которых больше года – в режиме реформаторской журналистики. В том числе, я помогаю судьям и прокурорам решать информационно-коммуникационные и медийные проблемы их сфер, которые ранее считались нерешаемыми.

И это даёт свой эффект. В самых неожиданных местах находишь интересных, небезразличных и конструктивных людей, с которыми можно реализовывать нестандартные, но эффективные проекты – на ровном месте и без всяких ресурсов.

Через журналистскую работу информацию об этих проектах можно доносить представителям других сфер – чтобы они тоже могли брать на вооружение принципиально новые идеи и возможности, дающие результат именно в украинских реалиях. Медийная деятельность также помогает затевать принципиально новые дискуссии о реформах – с новых исходных точек.

Многие реформы сегодня либо упираются в трагическое положение дел в нашем информационном пространстве, либо же проистекают из него.

И, по сути, какие-либо реформы в Украине практически невозможны без устранения из информационного пространства лавины недостоверной информации, а также огульных, предвзятых, несправедливых и тотально негативных оценок.

И первым шагом в решении этой проблемы станет как раз создание новой журналистики, заточенной на качественное и полноценное освещение реформаторского процесса, а также на его поддержку и успешную реализацию.

Где взять кадры и почему эта журналистика состоится? Кадры уже есть – среди конструктивных и небезразличных представителей тех сфер, которые особенно пострадали от диких джунглей в нашем информационном пространстве. И перспективу для новой журналистики открывает именно то, что они на своей собственной шкуре прочувствовали нездоровую работу информационного пространства и не хотят повторения этого.

Я лично вижу большой потенциал в том, чтобы судьи, прокуроры, учителя и врачи включались в прямую работу с информационным пространством и выходили в публичную плоскость. Разумеется, здоровая и конструктивная часть представителей этих профессий. К примеру, судьи, которых я выводил на медийную работу, оказывались гораздо лучше по своим темам, нежели профессиональные журналисты.

Но для этого представителей немедийных профессий нужно обучить современным информационно-коммуникационным технологиям, а также созданию и распространению собственного информационного продукта.

Думаю, реальный реформаторский процесс в Украине будет стартовать именно с этого.

Андрей Уманец, эксперт по коммуникации и работе с информационным пространством, специально для УП