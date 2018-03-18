Забезпечити явку якнайбільшої кількості людей – суть цьогорічної передвиборчої кампанії в Росії. У жовтні Путін закликав "працювати з виборцями" та пояснювати їм, чому голосувати потрібно.

Передбачити, скільки людей прийде на вибори, важче, ніж порахувати ймовірний відсоток голосів, вважають експерти. Саме тому Путіну важливо продемонструвати, що його перемога – це вибір великої країни. Існує також думка, що висока явка йому необхідна для контролю над силовим апаратом - армією та поліцією.

На інформування населення про важливість виборів виділили близько 900 мільйонів рублів (400 мільйонів гривень), хоча цю суму не можна назвати остаточною. Фактична сума може відрізнятися в десятки разів, бо в кампанію вкладають кошти і з регіональних бюджетів.

Відтоді кожен регіон підвищує явку, як може – з ініціативою та оригінальністю. Так у Ярославлі на один день з’явиться близько 30 ярмарок з дешевою їжею неподалік виборчих дільниць. Там продаватимуть горох за 16 рублів, а згущене молоко за 23. У гривнях це 7 і 10 відповідно.

А в Москві анонсували, що прямо на дільниці можна буде безкоштовно та швидко перевіритися на рак. Попри те, що насправді результати онкомаркера нічого не значать і сенсу в цій акції немає.

Мотиваційні відео в соцмережах, телефонні додатки, які відстежують присутність на дільницях, примусово підписані заяви та групові селфі на дільницях.

Це лише частина методів, які нинішня російська влада використовує для того, аби план із забезпечення високої явки не провалився.

"Українська правда" розібралася, як саме в Росії мотивують молодь голосувати на виборах, і чому ця мотивація часто незаконна.

Секс, геї, реп

У перші дні передвиборчої агітації в російській мережі з’явилося вірусне відео, яке закликає йти на вибори. Точніше, моделює ситуацію, що може статися, якщо проігнорувати цей день.

Історія така: чоловік не бачить сенсу йти голосувати, бо все і так ясно, засинає і бачить сон. У ньому відбувається найстрашніше, що він міг собі уявити.

Спершу військові, серед яких темношкірий хлопець, приносять йому повістку в армію. Потім син у червоній піонерській краватці вимагає 4 мільйони рублів на охорону школи. А насамкінець головний герой бачить на власній кухні гея "на перетримці". За новим законом, пояснює йому дружина, кожен гомосексуал, від якого пішов партнер, може жити в чужій сім’ї. Герой прокидається в паніці – і біжить голосувати, щоб нічого такого не допустити.

Чи дійсно страшний сон героя - це майбутнє Росії без Путіна, в ролику не озвучують. Але очевидно, що він біжить на вибори саме тому, щоб не допустити змін та проголосувати "за стабільність без геїв".

Цей ролик подивилися близько 5 мільйонів людей. Автора знайти не вдалось – відео одночасно завантажили з десятків нових акаунтів під різними назвами.

Агітували навіть репом від пенсіонерів. В інтернеті з’явився кліп під назвою "Ой, приходи на выборы!", де літні жінки й чоловіки співають і пританцьовують разом з кадетами і реперами на фоні спальних районів Новоуральська і радянських лозунгів. "Мы собираем флаги для нашего пути. Мы галочку поставим, ой, президент, приди!", – звучить у приспіві. Біля якого прізвище поставлять галочку, так і не кажуть. Але на тлі монумента "Слава труду" репер натякає: "поставь там, где надо".

Чоловічий глянець Maxim традиційно попрацював з темою сексу, створивши серію агітаційних плакатів. На них дівчата в нижній білизні на фоні карти Росії та триколорів. На перший погляд деякі фрази взагалі важко співвіднести з виборами: "Тебе точно 18 есть?", "Вначале немного страшно, но потом захочется еще раз".

Але це все одна серія агіток "Вибори: тільки для дорослих". Дівчата на плакатах провокують питаннями: "Измени ход истории. Хотя бы попытайся. Или ты слишком мал для этого?"

Центральна виборча комісія заперечила, що має якийсь стосунок до цієї фотосесії. Але уточнила, що аудиторії 18+ вони теж приділяють достатньо уваги.

Чекін на виборах

Студенти Самарської області масово отримували листи та дзвінки від деканатів та кафедр. Керівництво університету дуже просило встановити на смартфон спеціальний додаток.

Мовляв, це займе буквально дві хвилини, можна навіть видалити одразу після реєстрації, головне – зареєструйтесь. Це обов’язково для всіх: за невиконання погрожують проблемами та навіть відрахуваннями. Старост змушують заносити в деканат списки тих, хто не зареєструвався.

Додаток "Точка роста", який став таким життєво необхідним для кожного студента за кілька днів перед виборами – це навігатор. Його основний інструмент – інтерактивна карта.

На ній всі користувачі можуть проставляти чек-іни, тобто відмітки про відвідування. В описі вказано, що додаток дозволить завжди бути в курсі подій, які організовують в університеті й на всій території Самарської області.

Ті, хто вже встановив додаток, розказують, що він вимагає доступ до великої кількості даних смартфона, а після встановлення приходить смс із закликами йти на президентські вибори та обрати зручну дільницю для голосування завчасно.

Дільниця для голосування – ще одна можливість контролювати явку студентів. Щоб проголосувати біля, скажімо, гуртожитку чи університету, потрібно написати спеціальну заяву.

Студенти Балтійського державного технічного університету розповідають, що коменданти гуртожитку роздають бланки заяв під підпис і змушують їх заповнювати. І попереджають про проблеми, якщо студенти не підуть на дільниці. Голосувати за когось конкретного не агітують – головне просто прийти.

Схожа історія трапилась і в Російському економічному університеті імені Плеханова. Там одна з викладачок погрожувала не допустити до іспиту, якщо студент не принесе квитанцію заяви.

А в гуртожиток медичного в Новосибірську не пускали тих, хто таку заяву не написав.

Ремонт за селфі

Для студентів у Вологодському державному університеті придумали конкурс. Всією групою прийти на вибори – і виграти ремонт та оснащення для всього факультету.

За інструкцією, потрібно обрати одну з чотирьох виборчих дільниць, зібратися всією групою, прийти, проголосувати, зробити селфі з хештегом #ВоГУвыбирает, запостити в соцмережі, вказати групу.

Щоб ніхто не махлював, на всіх виборчих дільницях поставили волонтерів у формі студентської ради університету.

Переможе та група, яка розмістить фото найшвидше. Вона ж і отримає в подарунок від ректора ремонт аудиторії.



Волгородський конкурс селфі на виборчій дільниці не можна назвати оригінальним. У Мордовському державному університеті проводять таку ж акцію.

Тільки там все складніше – усім студентам факультету необхідно зареєструватися в спеціальній автоматизованій інформаційній системі, подати в ній заявку на конкурс селфі. Потім староста групи має сформувати список усіх зареєстрованих разом з їхніми ID.

Переможцям обіцяють призи. Торік, наприклад, групі філологів подарували поїздку в інше місто.

Розповсюджені й індивідуальні "безпрограшні конкурси". Співак Ніколай Басков, наприклад, пообіцяв кожному, хто запостить селфі з виборчої дільниці, особисто лайкнути фото в інстаграмі.

Індивідуальний підхід до своїх студентів та працівників обрав інститут кіно і телебачення в Санкт-Петербурзі. Від них не вимагають змагання та групової роботи.

На виборчих дільницях студентам просто видаватимуть спеціальну листівку, яку можна буде обміняти на закритий показ фільму "Довлатов". Квитки вручатимуть урочисто в головному корпусі протягом всього дня виборів.

"Всю жизнь мы знаем лишь одного лидера"

На відміну від студентів, школярі – не виборці. Вони неповнолітні, тому не мають права обирати президента. Відповідно, агітувати їх немає потреби. Але звертатися через дітей до дорослих – це фішка цьогорічної президентської кампанії.

"Спасибо Путину за всё", – дитина сидить за партою та тримає чорно-білий плакат з текстом. Біля неї однокласники: "Россия выбирает Путина", "Мы голосуем за Путина". Це школа в Дагестані, фотограф – вчителька англійської.

Російський виборчком не визнав фотосесію з плакатами в школі агітацією, оскільки діти – не виборці.

Директор заявив, що школярі самі виявили ініціативу та попросили вчительку провести таку акцію. А на те, що дітей заборонено залучати до агітації, здивувався: "Так? Тоді більше не проведемо".

За півтори тисячі кілометрів від Дагестану, у школі Тамбовської області, теж знімають відео. У хлопця за спиною триколори: герб, гімн та прапор. Схоже на шкільний коридор, де зазвичай вішають символи держави. У руках аркуш з тим же хештегом.

"Современная Россия молодая. Ей всего 25 лет. Мы будем взрослеть вместе с нашей страной. А примером для нас будет являться наш президент – Владимир Владимирович Путин", – каже учень.

Дівчинка з цієї ж школи стоїть на фоні зелених фотошпалер з ромашками. У неї в руках роздрукований аркуш А-4 з хештегом #РоссииНуженПутин.

Усміхаючись, вона каже на камеру: "Мы родились в новой России. Не в той, что росли наши родители. И всю свою жизнь мы знаем лишь одного лидера – Владимира Владимировича Путина. Это наш президент".

Це частина агітаційної кампанії в одній зі шкіл Тамбовської області. Відео публікували на офіційній сторінці школи разом із хештегом #РоссииНуженПутин. Знятися в ролику запропонували вчителі, розповіла одна зі школярок.

Зі сторінки фейсбука всі відео видалили, а голова виборчкому Тамбовської області заявив: всі пости школярів про Путіна були власною ініціативою без жодного примусу.

І взагалі – були зимові канікули. Щоправда, чому діти приходили записувати ролики в школі під час канікул, не коментував.

Замдиректора додала: "Ніякої агітації там немає. Вони просто висловили свою думку, що вони люблять Путіна. Хто ж його не любить?".