Единый бренд Украины: инструмент, который разрушит стереотипы

Цього тижня Україна вперше за 27 років Незалежності зробила важливий крок у формуванні свого бренду. Уряд України схвалив розроблений спільно з експертним середовищем бренд "Ukraine NOW UA", який спрямований на популяризацію України в світі.

У його основі лежали дослідження сприйняття України потенційними цільовими аудиторіями – туристами, бізнесменами, політиками – у Великій Британії, Німеччині та Польщі, а також рекомендації британських експертів з комунікацій.

Остаточна версія вже напрацьовувалась українськими дизайнерами.

Команда UkraineInvest розпочала використовувати cлоган "Ukraine Now" у нашому відео більше ніж півроку тому. Це було свого роду тестування бренду і ми вже встигли пересвідчитися в його ефективності, адже він добре сприймається аудиторією в різних куточках світу – Мюнхені, Давосі, Торонто, Франкфурті, Лондоні та Парижі.

"Ukraine Now" – дуже дієвий меседж, який має позитивний відгук серед представників бізнес-спільноти та іноземної аудиторії загалом. Це те, що "відкриває двері", дозволяє розширювати наратив та репрезентувати світові можливості нашої країни.

Найголовніша перевага "Ukraine Now" полягає в тому, що він розширює рамки сприйняття і може стати ефективним інструментом для нівеляції застарілих стереотипів про країну.

Фактично, це нове вікно можливостей, побудова нової риторики про Україну, інструмент, який допомагає підвищити інтерес до України та змінити її сприйняття у світі.

Серйозний виклик полягає в тому, як працювати з цим інструментом?

Сьогодні треба активно й наполегливо впливати на формування думки про Україну у світі, особливо в умовах інформаційної війни, на яку працюють цілі інституції та витрачається чимало ресурсів. На жаль, усе це має негативні наслідки для сприйняття України як успішного бренду.

Але коли ми говоримо, що ж в Україні триває зараз, ми маємо можливість зробити наголос на позитивних змінах, які відбуваються в країні. Це змінює рамку сприйняття і дозволяє побудувати зовсім інший бренд.

– Україна активно трансформується. Сучасні політики зосереджені на покращенні бізнес-середовища, імплементації реформ та зростанні економіки країни.

– Україна – сучасна. Ми входимо в ТОП-50 найбільш інноваційних країн світу.

– Найбільші надбання України – талановиті люди і родючі землі. Україна має 33% чорнозему світу й активно нарощує потенціал у сфері агробізнесу. Українці займають 24 місце серед 130 країн за рейтингом людського капіталу.

– Українці – технологічна нація. Більше 100 компаній-світових лідерів створили в Україні свої R&D центри. ІТ сектор стрімко розвивається, сягнувши у 2017 році 20% росту галузі. Україну вже давно у світі називають другою Силіконовою долиною.

– Україна – цікава. Тисячолітня історична спадщина поєднується з сучасними тенценціями. Українські музиканти, дизайнери знаходять визнання далеко за межами України.

– Українці – високоосвічені. 70% українців мають вищу освіту.

– Виробництво з високою доданою вартістю та створення висококваліфікованих робочих місць – пріоритет для країни.

– Економіка України зростає. Регіони, які швидко розвиваються, стають драйверам розвитку економіки. Існує багато інвесторів, які десятиліттями успішно працюють в Україні і планують подальші розширення.

Зроблено перший важливий крок. Але побудова бренду Україна має бути пріоритетом для уряду і в подальшому.

Потрібно створювати якісну промоційну продукцію, поширювати правдиву інформацію про успіхи України та її інвестиційні можливості, доносити до цільових аудиторій і на все це варто витрачати ресурси.

Бо лише тоді ми не тільки зможемо впевнено протистояти інформаційній війні, яка спрямована на те, щоб підмінити поняття та вкрасти в України можливості стрімкого розвитку, а й утверджувати в світі новий образ України, яка бореться і перемагає.

Данило Білак, директор Офісу із залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest