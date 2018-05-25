Страна успеха

У мене є син, йому 16 років, і я хочу, щоб він був здоровий, успішний і щасливий. Усе просто. Абсолютно переконана, що мої мрії – не унікальні.

У той же час, згідно з результами одного із зовсім свіжих соціологічних досліджень, 77% дорослих громадян України (більшість з яких є батьками) вважають, що в наших дітей немає якісного майбутнього тут, вдома.

Я не хочу бути нещирою і казати, що цей результат був для мене неочікуваним. Більше того, час від часу запитую в себе, а якщо б респондентом цього дослідження була я, то якою була б моя відповідь?

Втім, давайте подивимося на цю історію з іншого боку.

Часто думаю ось про що: коли ми кажемо нашим дітям-підліткам, що краще, якщо є така можливість, отримати освіту і роботу за межами країни, пояснюючи це тим, що тут їх нічого не чекає, яку частину речення вони чують? Усе речення? Чи лише другу його половину про "нічого не чекає"?

Які перспективи в тих молодих українців, які починають доросле життя не в Україні, якщо базова мотивація в прагненні стати людиною Всесвіту, що закладається суспільством і родиною, – не успіх, самореалізація та користь суспільству, а "необхідність їхати"?

Яка ймовірність, що при такому нашому ставленні до себе (обумовленому, розумію, цілою низкою абсолютно об'єктивних факторів), це покоління "поїхавших" подарує світу особистостей масштабу нашого Богдана Гаврилишина чи індійського Сатья Наделла (СЕО Microsoft), якому Індія зобов’язана своєю технологічною революцією?..

А що відчувають ті діти, які не можуть поїхати з України, яких більшість? Як воно – ставати дорослим у суспільстві, яке зробило базовим нарративом, побутовою релігією лузерську зневіру у власному майбутньому?

Лише факти: компанія NOKS FISHES, що досліджує український медіапростір вже більше 20 років і якою я керую, проаналізувала нещодавно теми, які частіше за все обговорюються в медіа в контексті підлітків.

Отже, це – школа, рівень освіти, домашня освіта, друзі, кохання, секс, залежності (наркотики, алкоголь), конфлікти, батьки, ЗНО, Польща. Де теми успіху, щастя та професій майбутнього?

Так, їх нема. Ми, батьки, маємо усвідомити, що нами створено суспільство, яке не розмовляє з дітьми про успіх. Культ коректного успіху, що базується на інтелекті – знаннях, освіті, порядності, повазі до інших людей – відсутній.

Просто запитайте себе, як воно – намагатися стати щасливим у країні, де тобі не розповідають про успіх у сучасному світі, не культивують знання про професії майбутнього (наприклад, IT-медиків, IT-генетиків, молекулярних дієтологів тощо), не розмовляють про цінності, які супроводжують сучасну успішну людину (порядність, чесність, вміння радіти життю, повага до інших людей, відповідальність).

Як це – бути підлітком і чути кожен день: "Хочеш бути щасливим – їдь назавжди"?

Як воно, дорослішати в країні, де все ще нема усвідомлення, що успіх – це не про географію, не про те, де ти живеш.

Успіх – це про характер, про те, який ти є.

Як політолог я розумію, що дискурс дорослих "про відсутність якісного майбутнього для молоді в Україні" є лише одним із проявів нашої все ще патернальної ціннісної парадигми, центром якої є питання кожного до інших "Що ви зробили для того, щоб мені було добре?".

Коли ми почнемо питати в себе "Що я зробив для того, щоб вам було краще?", на рівні цінностей ми припинимо бути "совком", та почнуться зміни на краще.

Коли це буде? Відверто скажу – не знаю. Бо трансформація цінностей – це складний і тривалий процес, для прогресу якого важливі, передусім, економічне зростання (відсутність бідності, наприклад) та еліта, яка ці цінності робить фактичним та публічним стандартом життя. І з економікою, і з елітою в нас є певні проблеми…

Як казав Теодор Рузвельт, роби, що можеш, із тим, що маєш, там, де ти є. І ми спробуємо.

Отже, ми – NOKS FISHES, Олег Кононенко, Олексій Кириченко – запускаємо разом із "Молодіжною альтернативою" (Людмилою Кудіною та Євгеном Рибчинським), НБУ, Київським центром УКУ та "Українською правдою" проект "КРАЇНА УСПІХУ", який, сподіваюся, стане відкритою платформою для підлітків, їхніх батьків та всіх небайдужих, у межах якої діти отримають можливість регулярно спілкуватися з прогресивними дорослими та матимуть інсайти про фах, кар’єру, цінності, які супроводжують сучасних успішних людей.

Наш перший крок, який ми зробимо в межах проекту, такий – з 4 по 9 червня в Києві пройде мотиваційно-профорієнтаційний денний табір для підлітків "КРАЇНА УСПІХУ", у якому 50 київських школярів – через конкурсний відбір – отримають можливість мати безкоштовне надихаюче спілкування з відомими успішними українцями про цінності, сенси, успіх, професію, побудову кар’єри, навчання та отримають можливість здійснювати "інтервенції" на успішні підприємства різних професійних світів.

У межах першого success camp ми спробуємо надати підліткам якісне спілкування та поради про освіту та кар’єру в таких професійних сферах, як STEM (інженерія, математика, природничі науки), фінанси, медицина, охорона здоров'я, public administration (державний службовець, політик).

Перелік чудових, відомих, успішних та публічних спікерів, які даруватимуть нашим дітям свій час та серце, можна побачити на сторінці проекту.

З детальною програмою літнього табору "Країна успіху" також можна буде ознайомитися на сторінці проекту у Facebook. Ми плануємо проводити подібні заходи для підлітків 4-5 разів на рік, тож слідкуйте за оголошеннями.

Для тих підлітків та їхніх батьків, які не пройшли конкурсний відбір або з різних причин не змогли бути особисто присутніми на зустрічах з позитивними, успішними молодими українцями, ми зробимо доступними та відкритими лекції спікерів на сторінці в YouTube.

Ми раді однодумцям. Долучайтеся. До зустрічі в "КРАЇНІ УСПІХУ"!

Наталія Кононенко, ІПіЕНД НАН України, NOKS FISHES

Спеціально для УП