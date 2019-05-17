На этой неделе прокуратура АР Крым начала расследование по публикации в школьном учебнике истории для 10-го класса, который оккупационная власть издала в Крыму. В нём утверждается, что весь крымскотатарский народ был коллаборантом во время Второй мировой войны.

Именно под этим предлогом 75 лет назад советская власть депортировала крымских татар, в результате чего, по нашим данным, погибло более 25% крымскотатарского народа.

В частности, Институтом демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины по постановлению следователя проведена демографическая экспертиза.

Согласно заключению эксперта № 181-6/116 от 16 мая 2017-го года насильственное переселение крымских татар с территории Крымской АССР для проживания в неприспособленных районах РСФСР, Узбекской ССР, Казахской ССР и иных союзных республик в 1944-ом году привело к гибели 49,229 тысяч человек, что составляло 25,4% от общей численности.

Согласно международному праву и украинским законам, это международное преступление; а пособничество крымских татар нацистам не соответствует действительности.

Круг замкнулся, и история пропаганды повторила сама себя, но, к сожалению, не в виде фарса.

Восстановление справедливости

Для многих не до конца было понятно, почему прокуратура АР Крым начала расследование депортации крымских татар как геноцида и объявила о подозрении высокопоставленным представителям Советского Союза того периода:

"Зачем вы это делаете, оставьте историю и мертвых в покое, займитесь реальными преступлениями, это противоречит УПК".

Считаю необходимым обратить внимание на то, что уголовное производство расследуется с целью установления факта геноцида, в том числе виновных в его совершении, на основании полного, объективного и всестороннего исследования всех имеющихся доказательств.

К тому же, это преступление, которое не имеет сроков давности.

Факт совершения геноцида крымскотатарского народа для многих людей очевиден, я и себя отношу к их числу. Но для некоторых – остается предметом споров и спекуляций.

Для нас важно восстановить справедливость и провести, если хотите, "юридическую реабилитацию" лиц, всего крымскотатарского народа, безосновательно обвиненных в деяниях, которые они не совершали.

Наоборот, они стали жертвами тяжкого, в том числе с точки зрения международного права, преступления. И нашей задачей было продемонстрировать, что имеются неоспоримые доказательства этого.

То есть впервые была дана не только политическая, но и юридическая (правовая) оценка действиям советской власти в 1944 году в отношении крымских татар как геноцида – международного преступления и определения виновных в нем лиц.

При этом прокуратура не исключает, что данные действия могут быть квалифицированы и как преступления против человечности.

Это дает потерпевшим право на реабилитацию, репарации, в том числе на основании международного права.

Да, есть сложности с расследованием. Представьте себе – преступление совершено 75 лет назад! Начато на территории Крымской АССР, продолжено на территории Украины, окончено в Казахстане, Узбекистане, Киргизстане, Таджикистане и некоторых областях РФ.

Как вы думаете, где находятся архивные документы, и сколько ответов мы получили на многочисленные запросы архивных документов? Один. Из России. Там сказано, что информации нам не предоставят, поскольку это угрожает национальной безопасности Российской Федерации.

Комментарии, думаю, излишни.

Подозрение высшим должностным лицам Советского Союза

Теперь о подозрениях давно умершим организаторам международного преступления против целого народа. По моему мнению, принципы законности и справедливости должны быть основополагающими в деятельности органов прокуратуры и правопорядка.

Даже постоянно практикующему юристу стоит всегда помнить статью первую Уголовного кодекса Украины, задачей которого является не только правовое обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина, но и обеспечение мира, безопасности человечества и предупреждение преступлений.

При смерти подозреваемого, обвиняемого, за исключением случаев, когда производство необходимо для реабилитации умершего, действующим уголовным процессуальным кодексом предусмотрено закрытие уголовного производства.

При этом уголовным процессуальным законодательством четко определена процедура уведомления лица о подозрении (ст.ст. 276-278 УПК Украины).

Уходя от сухой трактовки норм и неуместного юмора, необходимо определить, каким образом применить надлежащую правовую процедуру для определения статуса умершего лица, на вину которого указывают все доказательства.

Поэтому, несмотря на неоднозначное восприятие, для обеспечения принципов законности и справедливости, сообщать о подозрении необходимо даже умершему лицу. Такая практика на сегодня имеет место и в других категориях уголовных производств.

Международно-правовой контекст

Кроме того, на сегодня прокуратура автономии изучает опыт ООН, Совета Европы, Европарламента и международных трибуналов в части принятых ими решений по признанию/непризнанию фактов геноцида и преступлений против человечности в отношении других народов.

Так мы изучили позитивный опыт функционирования, созданного по обращению правительства Камбоджи, Специального трибунала ООН для судебного преследования лиц, виновных в совершении актов геноцида во время правления "красных кхмеров" с 1975 по 1979 год.

Мы проводим консультации с международными и иностранными экспертами с целью определения международной площадки для инициирования рассмотрения дела о геноциде крымских татар.

Нам нужно поставить правовую точку в этом производстве и по возможности, в том числе, точку международную. Так, чтобы больше никому не хотелось переписать историю, называть черное белым и почитать преступников. Ради восстановления справедливости и предотвращения подобных преступлений в будущем.

Подчеркну, не говорить о том, что есть виновные, это все равно, что сказать, что не было геноцида, не было жертв, не было преступления.

Гюндуз Мамедов, специально для УП

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