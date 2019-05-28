З часу минулого перепису населення у 2001-му році з України виїхали і не повернулися понад 6 млн осіб. Третина молоді у віці від 18 до 35 років хоче поїхати за кордон на постійне місце проживання.

Можливо, ми – останнє покоління, для якого український паспорт означає набагато більше, ніж просто місце народження. Наші діти ростуть з безвізом. Для них не існує кордонів. Вони обирають країни, в яких є умови для самореалізації і де комфортно жити.

Тупцюючи на місці, ми втрачаємо людей і втрачаємо власне майбутнє. Щоб переломити ситуацію у країні, вже сьогодні потрібно впроваджувати відповідні заходи з метою досягнення швидких змін.

7 пунктів для швидких змін

Ринок землі.

Земельний мораторій за 18 років існування породив бідність села, кабальні договори оренди та низьку земельну ренту.

Земельна реформа з мінімумом розумних запобіжників здатна згенерувати нове багатство – як для власників землі, так і для держави загалом.

Збільшення орендної плати, ріст ціни купівлі-продажу землі, можливість перейти від "короткого" бізнесу з вирощування технічних культур до високоприбуткових і довгострокових проектів, таких як садівництво, ягідництво, органіка – це лише невеликий перелік бонусів правильної земельної реформи.

Щорічні додаткові бюджетні надходження від нових податків складуть щонайменше $500 млн. З них $300 млн – від оподаткування операцій купівлі-продажу землі. Ще $200 млн податків ми отримаємо від збільшеної середньої орендної ставки з нинішніх $60 до $150.

Запуск ринку землі дозволить зменшити валютні ризики та знизить ціну залучення капіталу. Економія для держави на обслуговуванні боргу – плюс $500 млн. Додаткові інвестиції в Україну складуть щонайменше $3 млрд щороку.

Все це колосальні гроші для досить бідної європейської країни. Ми маємо вміло розпорядитися таким активом, як земля, і перестати прозябати в царстві нереалізованих можливостей.

Легалізація тіньових бізнесів.

Все, що генерує кошти в державі, але не платить податки та породжує корупцію – має бути легалізовано. Видобуток бурштину, піску та інших корисних копалин, онлайн-казино, медична марихуана, криптовалюта.

Держава зобов'язана перестати робити вигляд, що цього не існує. Воно є і приносить тіньовий кеш "силовикам" та чиновникам. Замість того, щоб збільшувати доходи бюджету.

Ми не зможемо розірвати порочне коло "тіньові гроші – тіньовий бізнес – тіньові гроші", поки не легалізуємо ці сфери.

Перезавантаження справедливості.

Потрібно запровадити так звану нульову декларацію. Легалізувати кошти, дати можливість інвестувати їх в економіку.

Схема проста. Нехай власники цих коштів сплатять податок в розмірі 6,5% (5% базова ставка + 1,5% військовий збір), і ми забудемо минуле заради майбутнього.

Нова "угода з користувачем" (terms of use).

Сьогодні держава вдає, що працює на нас, а ми – що виконуємо свої громадянські обов'язки. Потрібна нова "угода з користувачем". Що ми винні державі, а що вона – нам.

Бо зараз в Конституції України (2 розділ) практично не зафіксовано, що громадянин має зробити для держави, а лише написано, що держава має зробити для громадянина. І як би це красиво та правильно не виглядало, але коли є такий дисбаланс, угода не працює!

Треба зафіксувати, що: держава забезпечує зовнішню і внутрішню безпеку для кожного громадянина; справедливість – незалежний чесний суд; гарантує вільну економічну конкуренцію.

А громадянин має чесно платити податки та чітко дотримуватися "угоди з державою". Ніхто не може реалізовувати свої права та свободи за рахунок інших людей.

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Рента.

В Україні зосереджено 5% світових запасів природних ресурсів. Однак у минулому році ми отримали лише 45 млрд грн ($1,6 млрд) рентних платежів. Це надзвичайно мало. Для порівняння: лише один штат Техас отримав $13,5 млрд лише нафтової ренти в минулому році.

Іншими словами, це значить, що природну ренту замість українців отримують офшори. Потрібно навести лад у цій сфері.

Передусім необхідно:

запровадити мінімальне податкове навантаження на 1 га землі. Після повноцінного запуску ринку землі, власник наділу зможе займатися на землі будь-чим, але він зобов'язаний сплатити податки. Не може бути тіньової обробки землі;

cтворити ринок ліцензій на видобуток корисних копалин. Наразі видано багато таких ліцензій. Для декого – на неконкурентних умовах. Звичайно, можна боротися за їх повернення в державу, але це складний процес.

Тому краще ухвалити новий закон, відповідно до якого після отримання ліцензії, компанія (власник) зобов'язаний протягом 3-х років розпочати видобуток природних копалин. Не починаєш видобуток – ліцензія анулюється.

Паралельно запускається ринок ліцензій. Кожен має право перепродати свої ліцензії без купівлі самої компанії, яка займається видобутком природних копалин. Бо компанії можуть бути в судових позовах, банкрути. Відповідно, ми створюємо біржу купівлі ліцензії.

І ще одна важлива річ – кожен громадянин в режимі онлайн має знати скільки: скільки він поденно, помісячно та щороку отримав рентних платежів як акціонер держави.

Державний сектор має стати полігоном для випробування новітніх підходів та технологій, які генерує український бізнес.

Наразі розробкою нових військових технологій займається переважно приватний бізнес. Він креативить, інвестує, але для того, щоб новинки протестували в бойових умовах, потрібно заплатити великі гроші.

Це ненормально. Держава мусить прибрати бар'єри і стимулювати нові винаходи. Крім того, саме держава має стати одним із замовників досліджень у сфері штучного інтелекту (AI).

Це важливо і для безпеки, і для майбутнього. Сьогодні всі ключові держави роблять ставки на нові технології і AI.

Залиш місце для нового.

Цей принцип має стати аксіомою. Метанаративом.

Немає догм. Світ динамічно змінюється і постійно виникають нові реалії та технології. Потрібно одразу їх впроваджувати.

Крім того, важливо все перевести у "цифру", усунути посередників між державою та людиною. Тоді ми підвищимо шанси на успіх.

Глобалізація зміцнила діджиталізацію.

Важливо Україні не втратити свій шанс повноцінно інтегруватися в світові процеси. Свою слабкість – слабкий економічний та інфраструктурний розвиток – ми можемо перетворити на силу.

За оцінками експертів, розвинена, але вже певною мірою застаріла економіка США, Німеччини, Франції тощо, може стати стримуючим фактором переходу цих країн на рейки тотальної діджиталізації. Україна, наслідуючи кращі приклади країн Азії, може досягти стрімкого розвитку.

Зміни мають бути швидкими. У нас не залишилося часу "на повільну прогулянку до світлого майбутнього".

Даєш реальні зміни просто зараз!

Олексій Мушак, спеціально для УП

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