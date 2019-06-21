Зе!Донбасс: Что может сделать Зеленский с временно оккупированными территориями

Меньше чем через месяц от старта своего первого президентского срока Владимир Зеленский уже дал понять, что в первую очередь он сосредоточится на внутренних проблемах, оставив задачи внешней политики неизменными. Киев продолжит придерживаться Минских соглашений. В то же время очевидно, что украинские власти мало что могут сделать для окончания войны, пока Кремль не изменит свой курс.

И все же президент может изменить политику Киева по отношению к Донбассу, отказавшись от военизированного и оборонительного подхода в пользу информационной работы и восстановления.

Защищая территорию Украины, Зеленский может поставить в приоритет защиту жителей этих территорий. Путем диалога с жителями Донбасса он может изменить приносящий смерть статус-кво.

Это рискованная стратегия, но в результате она может помочь Украине изменить баланс сил в конфликте и заставить Москву пересмотреть свой подход.

Почему Донбассу нужен новый старт?

С 2014 года стратегия Киева в отношении Донбасса основывается на двух китах: предотвращение завоевания Москвой новых территорий и мобилизация международной, дипломатической, политической и военной поддержки Украины. Соответственно, пока украинцы вели войну на фронте, Запад оказывал давление на Россию дипломатическим и экономическим путем.

Это была логичная стратегия в первые 12-18 месяцев вооруженного конфликта, поскольку было очевидно, что Украина не сможет победить в открытой войне с регулярными российскими войсками. Таким образом, Киев сосредоточился на поддержании нестабильного режима прекращения огня и настаивал на международной изоляции Москвы.

Однако в рамках этой стратегии население Донбасса и их потребности оказались внизу списка приоритетов. Часто предпочтение отдается установке мин, чем восстановительным работам на Востоке. "Мы потеряли их сознание", – сказал Зеленский в инаугурационной речи.

Этот оборонительный и военизированный подход очертил новую границу в большей части региона – и не только по линии столкновения.

Торговая блокада неподконтрольных территорий в 2017 году, вероятно, стала наиболее заметным сигналом Киева в отношении местных жителей по обе стороны линии разграничения. Хотя сначала администрация Петра Порошенка, предшественника Зеленского, сопротивлялась этим мерам, всё же ей пришлось уступить из-за давления националистических групп.

С тех пор, как в 2014-ом разразился конфликт, Украина начала решать некоторые из самых серьезных проблем этих районов. Она улучшила условия в пунктах пересечения границы со своей стороны, и хотя процесс получения официальных документов жителями неподоконтрольных Киеву территорий едва ли можно назвать беспрепятственным, он стал проще.

Также в 2017 году подконтрольные правительству районы Донбасса получили самое большое, после Киева, повышение заработной платы в Украине. Государство, наконец-то, упростило законодательную базу в вопросах разминирования, что позволило ей активизировать свои усилия в этом направлении.

Тем не менее, эти частичные успехи не изменили неумолимые взгляды жителей восточной Украины.

Политический капитал Зеленского на Востоке

Зеленский родом из юго-востока страны, и в своей президентской кампании он избегал поляризации таких тем, как языковая политика и религиозные отношения. Безусловно, такой подход помог ему получить поддержку избирателей на Донбассе. Его всем известное чувство юмора и популярность среди русскоговорящих украинцев, дали некую надежду тем гражданам на юго-востоке, кто чувствовал себя в ловушке между Революцией Майдана и российской агрессией.

Все это дает новому президенту политический капитал достучаться до жителей Донбасса недоступным для его предшественника образом. И если есть что-то, что Зеленский умеет лучше, чем любой другой украинский политик, это общаться – особенно на русском языке, который все еще широко используется в регионе.

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Переориентировать, восстановить и воссоединить

Помимо смены правительственной риторики на Донбассе Зеленский может дать Украине новый старт, приняв стратегию, ориентированную на восстановление, первоначально в районах, контролируемых Киевом. Этим он должен стремиться воссоединить регион – физически и мысленно – с остальной частью Украины.

Президент может огласить аудит и ревизию всех нужд и потребностей, необходимых для реконструкции и благоустройства Донбасса, чтобы очертить приоритеты, так как сейчас разные местные или международные организации удовлетворяют эти потребности практически рандомно.

Также он мог бы создать рамочною программу финансирования, в которую местные партнеры и международные доноры могли вкладывать деньги, содействуя возрождению инфраструктуры и экономики на Востоке. Отдельное Агентство по восстановлению Донбасса, возглавляемое украинскими и международными партнерами, может в перспективе взять на себя эту задачу.

Более того, Киев может предпринять практические шаги и принять меры по укреплению доверия, чтобы облегчить тяготы жизни на передовой. Это может включать создание единого центра предоставления административных услуг возле пунктов пропуска (большинство украинских городов уже имеют такие учреждения, но на Донбассе их мало).

Также правительство может предоставить рейсовые автобусы или машины скорой помощи, которые соединяли бы контролируемые Украиной районы с пунктами пропуска. Для Киева важно восстановить мост в Станице Луганской, являющийся предметом затянувшегося спора между воюющими сторонами.

Одновременно Зеленский может создать рабочую группу, чтобы проанализировать пути снятия ограничений на торговлю с неподконтрольными территориями.

Во-первых, правительство могло бы позволить людям брать столько продукции, сколько они могут перевезти через линию соприкосновения. Затем следует рассмотреть возможность поэтапного снятия запрета на торговлю с предприятиями в неподконтрольных областях.

Хотя это политически чувствительный вопрос, статус-кво приносит экономический ущерб и является неблагоразумным.

Прежде, чем полностью отменить запрет, правительство должно постепенно устранить юридические и политические последствия, урегулировать вопросы безопасности.

Впоследствии, снятие ограничений значительно уменьшит контрабанду и создаст возможности для уличной торговли или малого предпринимательства вдоль линии соприкосновения, улучшая межличностные контакты между украинцами.

Другая рабочая группа должна сотрудничать с международными партнерами, в том числе с Международным комитетом Красного Креста (который может действовать как нейтральная сторона на местах), для разработки технических решений и выплаты пенсий жителям неподконтрольных территорий. Это соответствует одному из предвыборных обещаний Зеленского и является требованием Минских соглашений.

Киев также должен ускорить реализацию законопроекта о реинтеграции Донбасса 2018 года и дать официальное толкование некоторых его элементов, включая определение всех "должностных лиц" на неподконтрольных правительству территориях как преступников. Это помогло бы отделить, например, активное меньшинсвто – местных лидеров и командиров – от остальных лиц, и облегчило бы информационную работу Киева с населением в этих областях.

В среднесрочной перспективе Киев мог бы изучить возможность создания дополнительных пропускных пунктов на линии соприкосновения (особенно в Луганской области, где есть только один). Несмотря на то, что россияне и сепаратисты могут продолжать противиться им, такие шаги будут свидетельствовать об открытости Киева к местным жителям.

Важно, чтобы администрация президента Украины контролировала все эти шаги, чтобы донести единый и согласованный меседж с точки зрения политики, дипломатии и безопасности.

Почему сейчас?

Киев должен осознавать риски, связанные со стратегией. Поскольку украинское общество открыто к компромиссу для достижения мира на Донбассе, Москва может попытаться использовать это, чтобы оказать дипломатическое давление на Киев и манипулировать общественным мнением украинцев. А сепаратисты могут саботировать некоторые меры по укреплению доверия.

Важно отметить, что отдельные украинские политические силы будут воспринимать инициативы Зеленского как политику умиротворения и капитуляцию перед российским вторжением.

Тем не менее, благодаря тесному сотрудничеству со своими западными партнерами, Киев может смягчить эти риски.

После пяти лет войны появилась возможность переориентировать внимание Украины на защиту своего народа.

Эти меры не положат конец войне и не убедят Москву отступить самостоятельно.

Но если Киев инвестирует больше ресурсов в Донбасс и будет более открытым к жителям региона, однажды Москва обнаружит, что хотя она все еще контролирует территорию на востоке Украины, она больше не контролирует живущих там людей. И это вполне может ознаменовать начало конца российской кампании на Донбассе.

Яна Кобзова, специально для УП

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