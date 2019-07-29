Існує думка, що виплата пенсій жителям непідконтрольних територій є неможливою з технічних причин. Це не так.

Рішення ще у 2016 році запропоновано неурядовими та міжнародними організаціями.

Воно складається з двох простих кроків:

Для оформлення пенсії громадяни приїжджають на контрольовану територію і звертаються до управлінь Пенсійного фонду України.

Пенсіонери проходять регулярну ідентифікацію виключно у відділеннях банку під час отримання пенсій.

Ця проста процедура не потребує жодної реєстрації в якості ВПО. Адже, незалежно від місця проживання, право на пенсію має кожен.

Окрім того, таке рішення полегшить роботу органів соціального захисту, які наразі змушені ледь не щодня ходити по квартирах переселенців по всій країні.

Черги на КПВВ стануть меншими, а суди не будуть розглядати тисячі справ щодо відновлення пенсій ВПО.

Історія проблеми

У зв'язку з воєнними діями на сході, що розпочалися в квітні 2014 року, Україна втратила контроль над частиною територій, де проживали більше мільйона пенсіонерів.

У грудні 2014 року Кабінет міністрів України постановив, що для отримання пенсій вони мають зареєструватися як внутрішньо переміщені особи на контрольованій території. Отже, щоб отримати пенсію, що належить їм за законом, навіть ті, хто не можуть з різних причин покинути свої домівки, мусили зареєструватися як ВПО. Це призвело до:

Штучного збільшення кількості зареєстрованих ВПО, що спотворює статистичні дані, загальну оцінку наслідків конфлікту та впливає на визначення типів і обсягів потрібної допомоги. Штучність викликана тим, що значна кількість пенсіонерів, які не можуть з різних причин виїхати на контрольовану частину території, фактично не є переміщеними особами, але реєструються як такі;

Ускладнення для справжніх ВПО через постійні перевірки, запроваджені у 2016 році, призупинення виплати пенсій, неможливість обрати банк тощо;

Неможливість приймаючим громадам розрахувати реальні витрати через невідповідні дані про зареєстрованих переселенців та їхню фактичну кількість, особливо в населених пунктах вздовж лінії розмежування у Донецькій та Луганській областях;

Неврахування потреб маломобільних та інших особливо уразливих груп пенсіонерів, які фізично не можуть перетнути лінію розмежування для отримання пенсії;

Додаткового фінансового тягаря для органів державної влади (людські та часові ресурси для проведення перевірок, навантаження на КПВВ, де більше 60% осіб, що перетинають, становлять люди пенсійного віку) та для пенсіонерів, які проживають на тимчасово неконтрольованих територіях і мусять витрачати кошти на дорогу.

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Померли, не дочекавшись пенсії

Перевірки ВПО, які отримують будь-які виплати від держави, в тому числі пенсії, запроваджені в 2016 році, набули страшних рис у 2018-му році:

Призупинення виплати пенсій відбуваються в більшості областей. Кількість ВПО, які не отримують пенсію, становить більше 350 тисяч осіб.

Формально дотримані підстави часто базуються на помилковій інформації щодо перетину КПВВ або відсутності за місцем проживання на момент перевірки.

Щодо ситуації із перевіркою за місцем проживання, часто призупинення стосувалися людей, які проходили лікування або перебували у родичів у сусідньому населеному пункті. Вражаючу історію розповіла на своїй фейсбук-сторінці Леся Літвінова (Благодійний фонд "Свої"): онкохворій жінці, яка проходить черговий етап хіміотерапії, зупинили виплати через те, що вона не перебувала за адресою проживання. І жодні медичні довідки не переконали працівницю соціального захисту…

Поновлення пенсійних виплат особам, зареєстрованим в Донецькій та Луганській областях, а також рішення про виплату заборгованості, накопиченої за час призупинення, відбувається за рішенням суду.

Таких рішень дуже багато по всій Україні, що ускладнює їх належне виконання, адже тягне серйозне фінансове навантаження на пенсійний фонд. За даними партнера УВКБ ООН Благодійного фонду "Право на захист", лише у першій половині 2019 року більше 40 пенсіонерів померло, так і не дочекавшись виплати своєї пенсії за вмотивованим рішенням суду.

В січні цього року мати відомої української художниці Алевтини Кахідзе померла під час подорожі на контрольовану територію для перевірки, щоб їй не припинили виплату пенсії. Художниця створила серію малюнків про всі перепони на шляху до пенсії і смерть своєї мами. Вона стала рупором для сотень тисяч людей, але уряд їх так і не почув.

"Пенсії не отримують найбільш незахищені категорії населення, які проживають на непідконтрольних територіях. Мій батько, 45 років стажу, більш ніж 15 років пропрацював з дітьми з вадами інтелектуального розвитку. Для нього зараз не отримувати пенсію дорівнює залишити людину просто помирати" - ВПО з Луганська під час обговорення в рамках фокус-групи, що проводилася УВКБ ООН в Ірпені в лютому 2019 року.

"Я громадянка України, а нас свої ж і карають. Як я, маючи другу групу інвалідності, можу прожити без єдиного, що в мене є, і що я напрацювала своєю багаторічною працею – моєї пенсії? Я ж ще й ветеран праці, невже це не має жодного значення", - каже ВПО з Луганська під час обговорення в рамках фокус-групи, що проводилася УВКБ ООН в Кропивницькому в лютому 2019 року.

Які дії необхідно зробити уряду?

Мусить бути два окремі підходи до виплати пенсій людям, які постраждали від конфлікту.

Один для тих, хто переїхав і насправді є ВПО. Цей порядок мусить бути максимально наближеним до правил, які стосуються всіх громадян України. Скасувати беззмістовні та дискримінаційні перевірки. Надати можливість переміщеним особам вільно обирати банк для отримання пенсій тощо. Другий – для тих, хто живе на непідконтрольних територіях. За прикладом Грузії: ті, хто можуть регулярно виїжджати, оформлюють пенсію у найближчих відділеннях пенсійного фонду, а для перевірки приходять у відділення банку.

Це вимагає внесення змін до постанов №637 (2014 рік), №365 (2016 рік) та №335 (2018 рік), або їхнього скасування у зв'язку із запровадженням нової, чіткої та недискримінаційної процедури.

Олена Кучер, спеціально для УП

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