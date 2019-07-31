Три неотложные задачи для новой Украины: зарплата депутатов, верховенство закона, гендерное равенство

Приведет ли масштабное изменение состава политической элиты в результате президентских и парламентских выборов этого года к изменению старого модуса её управления Украиной?

Или же частные интересы снова проникнут в процесс принятия государственных решений, как это произошло после предыдущих смен украинских депутатов и министров?

Следующие три инструмента смогли бы помочь обеспечить устойчивый прорыв в политическом поведении украинских нардепов и управленцев.

Заработная плата народных депутатов

Во-первых, новым депутатам Верховной Рады необходимо получать зарплату, при которой потенциальное получение взяток станет морально менее оправданным, чем в настоящее время.

По состоянию на середину 2019-го года украинские парламентарии зарабатывают в месяц около 28 000 гривен или около 1 000 долларов США. Кроме того, они получают ряд дополнительных привилегий, которые улучшают их материальное положение.

Полный пакет их денежного и неденежного вознаграждения делает членов парламента Украины таким образом относительно обеспеченными людьми во всеукраинском социально-экономическом контексте.

Жизнь в Киеве, где депутаты должны находиться большую часть времени, однако, более дорогая, чем в других частях страны. В столице есть свои зарплатные, сервисные и ценовые шкалы.

Текущие компенсации народных депутатов могут быть достаточными для выживания тех членов парламента, у которых нет больших семейных обязанностей. Тем, кто несет материальную ответственность за детей, родителей или других родственников, однако, трудно быть членом Верховной Рады, если они живут только на свои официальные доходы.

Даже для тех, у кого нет таких обязательств, нынешняя система оплаты депутатов нефункциональна.

В лучшем случае она просто ограничивает образ жизни членов парламента постоянным подсчетом расходов на еду, транспорт, одежду и т.д.

В худшем случае это создает ситуацию, при которой члены парламента считают этически оправданным иметь добавочные доходы, чтобы иметь возможность пользоваться киевскими ресторанами, такси и другими услугами, которые регулярно потребляют их коллеги в коммерческих корпорациях, международных организациях и иностранных посольствах.

Чтобы преодолеть эту ситуацию, Украина могла бы – со ссылкой на свое Соглашение об ассоциации – принять формулу ЕС для заработной платы, выплачиваемой членам Европейского парламента.

Евродепутаты получают около трети оклада, который выплачивается высшим судьям ЕС.

Уже некоторое время высшие судьи Украины получают по украинским меркам необычайно высокие зарплаты (хотя в абсолютном выражении не такие высокие, как у судей ЕС).

Если украинские парламентарии получат около трети окладов высших судей Украины, это будет не только соответствовать формуле ЕС. Такое правило значительно увеличит их ежемесячное вознаграждение и сделает их взаимодействие с украинскими бизнесменами, дипломатами в Киеве и иностранными политиками более равноправным.

Такое улучшение также послужит оправданием для снятия иммунитета с депутатов и увеличения наказаний за взяточничество и другое ненадлежащее поведение новых украинских парламентариев.

Реклама:

Вопрос на местах и верховенство закона

Во-вторых, новым президентом и его командой были сделаны заявления о возможности досрочных местных выборов.

Можно согласиться с тем, что глубокие изменения в украинском государственном управлении потребуют быстрой смены и местных элит.

Многие нынешние депутаты и администраторы на региональном и субрегиональном уровнях коррумпированы.

Чтобы областные и местные выборы, однако, были эффективными в качестве средства обеспечения существенных перемен на региональном и муниципальном уровнях, необходимо сначала добиться хотя бы некоторого улучшения в вопросе верховенства закона.

Переформатирование системы, прокуратуры и различных антикоррупционных органов – предпосылка для нового модуса поведения политической элиты. Поэтому это первоочередная задача.

Кроме того, необходимо модифицировать роль, функции и зарплаты областных, районных и местных администраторов и депутатов.

Официальные зарплаты мэров, например, очень низкие, в то время как члены городских советов вообще не получают компенсации за свое рабочее время.

Как и на национальном уровне, такие рамочные условия естественным образом приводят к коррупции – независимо от, возможно, изначальных добрых намерений граждан, которые становятся госуправленцами или нардепами.

Новые выборы сами по себе не изменят эту структурную проблему, а скорее продолжат её.

Гендерный вопрос

В-третьих, для многих украинских правительственных органов – особенно когда речь идет о самых высоких должностях – характерен более или менее вопиющий гендерный дисбаланс.

Это не только несправедливо, так как более 50% населения Украины составляют женщины.

Научные исследования показали, что организации, будь то частные или государственные, функционируют лучше, когда, по крайней мере, одна треть их членов – женщины. (Этот процент еще не достигнут и во многих западных учреждениях.)

Вопрос о привлечении большего числа женщин в правительство касается не только гендерного равенства, но и эффективности работы министерств, советов, госслужб или политических партий.

Состав Рады изменился в лучшую сторону в результате прошедших выборов. Но доля женщин среди парламентариев увеличилась только с примерно 12% в последней Верховной Раде до около 19% в новой.

Почти все парламентские партии возглавляются мужчинами. Сам Зеленский, как и его первые крупные назначения, такие как новый глава Администрации президента Андрей Богдан или секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк – мужчины.

Учитывая это обстоятельство, есть причины для резкого увеличения числа женщин на тех высших должностях, которые еще не заняты – будь то в исполнительной, законодательной или судебной ветвях власти.

В настоящее время мужчины высоко представлены на должностях, которые уже распределены или заняты – будь то в парламенте, министерствах, госслужбах или партии.

Таким образом, может быть, имело бы смысл временно назначать преимущественно женщин на руководящие должности.

Только таким образом все еще можно достичь, в конце концов, вышеупомянутой рекомендованной одной трети представительниц женского пола среди решающих постов в различных госорганах Украины.

Учитывая большое количество хорошо образованных и амбициозных женщин в Украине, это не должно стать проблемой.

Андреас Умланд, специально для УП

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.