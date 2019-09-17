Судебной системе Украины нужно наладить взаимодействие с другими ветвями власти. Тогда по многим делам суд вообще не понадобится.

И наоборот, судебные решения лягут в основу законов.

Мы постоянно слышим формулировки в стиле "всё шло хорошо, но дело развалилось в суде". При этом мы почему-то говорим о судах как о чем-то обособленном, а не как об элементе большой и сложной системы.

Это всё равно, что обвинять в опоздании не поезд, а только вагон №5.

Суд является частью равностороннего треугольника, который состоит из судебной, законодательной и исполнительной власти – это так называемая trias politica. А значит, суды должны работать во взаимодействии с другими ветвями власти.

Наша инвестиционная привлекательность, наше место в Doing Business зависят от трёх сторон треугольника, которые опираются друг на друга.

Поэтому постоянная конфронтация ветвей власти должна закончиться. И об этом мы будем говорить с юристами, представителями власти и зарубежными гостями на Судебном форуме Ассоциации юристов Украины "Trias politica: суд в системе ветвей власти", который скоро пройдет в Киеве.

Если такое взаимодействие будет налажено, многие дела вообще не нужно будет доводить до суда.

Приведу пример из области социальной политики.

Допустим, Верховная Рада принимает закон, повышающий социальные выплаты. Закон популистский – денег на выплаты нет. Тем не менее, закон идёт в Кабмин. Гражданам не платят – денег ведь нет.

Они идут в суд, проходят несколько инстанций и, наконец, выигрывают дело. Но государство решение суда добровольно не исполняет. Тогда приказ направляется в исполнительную службу, но снова не выполняется – напоминаю, денег у государства нет. При этом в сознании украинцев виноват почему-то суд!

Особо активные граждане идут в Европейский суд по правам человека, где Украина уже лидирует по количеству заявлений. ЕСПЧ снова говорит: заплатить! Государство снова не платит.

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Европейцы исследовали проблему и в пилотном решении в деле "Иванов против Украины", а потом и в деле "Бурмич против Украины" сказали, что государство-ответчик демонстрирует полное отсутствие желания решать проблемы неисполнения решений национальных судов. Необходимо в кратчайшие сроки разработать эффективные механизмы исполнения решений.

"Социальные споры", как и многие другие споры с органами власти, как раз относятся к той категории дел, которые вообще не должны слушаться в суде. Это искусственно созданные проблемы для граждан и бизнеса. Их надо решать на уровне законодательной и исполнительной власти.

Еще одна тема, которую необходимо актуализировать – разработка нормативных документов с учётом судебной практики.

У нас не прецедентная система права, а потому, если суд выявил белые пятна в законодательстве, они должны быть оперативно устранены.

Пять лет назад в Бостоне слушалось знаменитое дело upskirting case. Обвиняемый делал фотографии у девушек под юбками в общественном транспорте. Но оказалось, что законы штата Массачусетс запрещают фотографировать в общественных местах только обнажённых или частично обнажённых людей. В этом случае девушки были одеты, поэтому суд обвинение не поддержал. Но реакция законодателей штата была незамедлительной – буквально на следующий день в закон были внесены изменения.

А теперь – показательный пример из Украины.

Финансовый кризис 2008 года показал, насколько несовершенна наша законодательная база в сфере кредитных правоотношений. Судам понадобились годы, а бизнесу и гражданам – тысячи обращений, чтобы разрешить споры. Но лишь 10 лет спустя выводы судов по неоднозначным положениям законодательства легли в основу закона "О возобновлении доверия к кредитованию".

Это говорит об ещё одной проблеме – коммуникации судов с другими госорганами и общественностью.

Верховный суд не является субъектом законодательной инициативы, тем не менее, он должен сигнализировать о найденных пробелах в законах, чтобы законодательная власть оперативно устраняла их.

С другой стороны, как законодательная, так и исполнительная власти при формировании правовой базы должны учитывать судебные решения Конституционного и Верховного судов.

В США существуют коммуникационные комитеты на базе Верховных судов штатов. Туда входят судьи, адвокаты, общественные деятели, главные редакторы газет. Они собираются и вырабатывают позицию: как именно мы донесём то или иное решение суда людям, которые не являются профессиональными юристами.

Нам тоже нужно разрушить стену непонимания между судебной системой и остальным миром.

Анна Огренчук, специально для УП

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