Проект бюджета 2020: пожиратели бюджетных миллиардов и налоговая "гетманщина"

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Среда, 18 сентября 2019, 10:15
Дмитрий ГнапДмитро Гнап
член партии "Сила Людей"

Ніякого "українського економічного дива" під час президентства Зеленського не станеться.

Уряд вніс проект бюджету на наступний рік. І в ньому легко читається, що з нами буде далі.

Все буде так само, як і раніше. Ніякого прориву, стрибка тигра чи, бодай, лемура не трапиться.

Витрати на нашу розпухлу, неефективну, часом, злочинну державу, не зменшуються, а навіть зростають.

Скандальна ДУСя – Державне управління справами – залишається. Їй хочуть дати грошей навіть трохи більше, ніж 2019-го.

Вся ця імперія закритих санаторіїв, лікарень, державних дач і, навіть, лікеро-горілчаного заводу – все це зберігається.

Збільшуються витрати на Верховну Раду, Генеральну прокуратуру, нереформоване МВС Авакова. Останнє отримає на 500 мільйонів гривень більше, ніж минулого року. Загалом – майже 84 мільярди.

Заплановане злиття/поглинання міністерств по факту – не оптимізація, а концентрація.

Внаслідок об'єднання Міністерства економіки та МінАПК витрати залишаться майже такими самими. А кількість підпорядкованих їм структур не зменшується.

Державну фіскальну службу розділили на податкову та митну служби. Тепер їхнє окреме існування коштуватиме нам на чотири мільярди гривень більше, ніж перебування в одному відомстві.

Також залишать купу установ-пожирачів… бюджетних мільярдів.

Національна академія наук та Національна академія аграрних наук отримають навіть більше грошей, ніж минулого року (5 і 1,3 мільярди гривень відповідно). Хтось бачив проривні інновації від цих… кхм… стартаперів?

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Абсурдні та непотрібні структури теж залишать.

Державне агентство з питань енергоефективності, Офіс із залучення та підтримки інвестицій… І моя улюблена – Національна служба посередництва і примирення, підпорядкована особисто президенту.

Зможете без Гугла сказати, кого з ким ця служба примиряє? На неї йде не так багато, як на інші відомства – на рік 32 мільйони гривень. Але, наприклад, саме стільки збирає на рік фонд "Таблеточки", рятуючи дітям життя. У той час, коли за ці ж гроші півсотні бюрократів перекладають папірці з місця на місце в установі, яку Зеленський не наважився розігнати.

Відсутність візії у нинішнього президента проявляється не так у зовнішній політиці, за що його несамовито критикують прихильники Порошенка, як у політиці внутрішній.

Бо ключ до українського економічного дива насправді ж простий. Він навіть був написаний у передвиборчій програмі кандидата Зеленського: "менше держави в житті людини".

Менше цього неефективного і важкого тягаря, який лягає на плечі рештків працездатного населення, що досі не роз'їхалося по закордонах.

Натомість, замість зменшення витрат на державний апарат – їхнє збільшення. Замість ліквідації численних непотрібних відомств – їхнє збереження. Замість зменшення податкового тиску – податкова "гетьманщина".

"Не переживайте за чиновників. Переживайте за Україну!" – казав 5 років тому Каха Бендукідзе, закликаючи різати і скорочувати наш надмірний державний апарат.

Це так і не почув колишній президент.

Схоже, не чує й нинішній.

Дмитро Гнап

Оригінальний текст взято з Facebook-сторінки Дмитра Гнапа

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Темы: бюджет экономика Зеленский
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