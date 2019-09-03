Чиновник, депутат або будь-яка публічна особа можуть не боятися антикорупційних реформ. Нові законопроекти уже зараз закладають можливість купувати речі, квартири чи навіть елітні авто у сто разів дорожчі за офіційний дохід. Просто кожна з покупок має вартувати менше за 580 тисяч доларів.

Саме це пропонується новим законопроектом №1031, поданим президентом Володимиром Зеленським. Відповідно до нього, якщо одноразова сума незаконно набутих активів чиновника складає менше 14,4 млн (тобто близько 580 тис. дол..), то він несе не кримінальну, а цивільну відповідальність.

Саме так сформульована норма в новому, запропонованому нам командою Зеленського законопроекті, що покликаний повернути відповідальність за "незаконне збагачення".

"Стаття 3685. Незаконне збагачення

Набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, активів, вартість яких більш ніж на 15 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи, карається позбавленням волі на строк від 5-ти до 10-ти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років".

Тобто, якщо чиновник придбав будинок за 580 тис дол., то його можна притягнути за це до кримінальної відповідальності. А якщо за 500 – то все… Максимум, що йому світить – конфіскація майна. Кримінальної відповідальності – жодної.

За новим, запропонованим законопроектом, зараз неможливо було б притягнути до відповідальності, наприклад, прокурора Костянтина Кулика, вартість майна якого сягала більше 3 млн грн. Елітні квартири, авто, якими хизувалася його дружина в соцмережах, можна було би хіба конфіскувати, але покарання для Кулика не було б.

Те саме стосується і справи по незаконному збагаченню колишнього народного депутата Євгена Дейдея. Сума майна, що знайшло у нього Національне антикорупційне бюро (НАБУ), склала трохи більше 6 млн грн.

Так само не підпали б під кримінальну відповідальність відповідно до нового закону і такі одіозні колишні керівники департаментів СБУ, як Павло Демчина та Сергій Семочко. Першого НАБУ звинувачувало в незаконному збагаченні на суму в 3,7 млн грн, Семочко в 7,4 млн грн. Цей перелік можна продовжувати довго.

До речі, цікаво, що в Офісі президента у порівняльній таблиці та самому тексті законопроекту теж стоять різні цифри: в тексті законопроекту – 15 000 неоподаткованих мінімумів (14,4 млн грн), а в порівняльній таблиці – 12 000 (11,5 млн грн). Що це: халатність чи результат хитань команди, яка готувала закон? Теж важко сказати.

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Чому ж "слуги народу" вирішили підняти суму, з якої наступає відповідальність, у 15 разів: з 960 тис грн (1000 неоподаткованих мінімумів) до 14,4 млн грн (15 000 неоподаткованих мінімумів)?

Невже не розуміють, що таким чином повернута стаття не працюватиме ефективно? Що корупціонери чудово розумітимуть, що максимальні незручності за знаходження майна, незрозуміло за що купленого, це цивільні позови.

Тому тут постає питання: чи хочуть "слуги народу" дозволити красти ще більше, фактично надаючи індульгенцію корупціонерам такими завищеними сумами? Чи, може, вони випадково помилилися в нуликах, коли писали законопроект? І головне: чи готові будуть виправити цю помилку вже на комітеті?

"Голос" точно наполягатиме на зменшенні суми, з якої наступає саме кримінальна відповідальність до минулого порогу. В іншому разі, це не повернення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення, а "розвод" парламенту і виборців.

І саме для того, щоб відстежувати такі "помилки" або "хотілки" кожен законопроект повинен проходити повну процедуру обговорення. Лише тоді невеликі фракції зможуть їх ефективно контролювати.

Олександра Устінова, спеціально для УП

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