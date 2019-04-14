Скандального Семочка звільнено: Порошенко підтвердив
Президент Петро Порошенко звільнив заступника керівника Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.
Про це глава держави, кандидат у президенти заявив під час виступу 14 квітня у прес-центрі на НСК "Олімпійський", де мали відбутися дебати з кандидатом Володимиром Зеленським.
"Заступника керівника Служби зовнішньої розвідки Семочка звільнено у п'ятницю (12 квітня - ред.)", - заявив Порошенко.
Зауважимо, що попри повідомлення про звільнення Семочка ще 12 квітня станом на неділю відповідний указ на сайті глави держави відсутній.
Порошенко, який прийшов на дебати, відповідає на питання журналістів. Спілкування відбувається у підстадіонному приміщенні на "Олімпійському", на площі біля НСК з боку Палацу Спорту стоїть велика сцена, на якій транслюють його виступ і виступають українські гурти.
Під сценою зібралися кілька тисяч прихильників Порошенка.
Нагадаємо,
- 6 квітня президент України Петро Порошенко провів зустрічі з представниками громадських організацій. За даними УП, Порошенко пообіцяв, що найближчими днями звільнить Семочка з посади заступника керівника Служби зовнішньої розвідки.
- 7 квітня Семочка помітили в Адміністрації президента.
- Раніше журналісти оприлюднили результати власного розслідування про статки першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.
- Його сім'я нібито володіє трьома будинками загальною вартістю близько $8 млн, а родичі мають російські паспорти. За даними ЗМІ, родичі Семочка постійно "курсують" між Києвом та анексованим Кримом.
- На початку грудня контррозвідка підтвердила, що дружина та дочка Семочка мають російське громадянство.
- НАБУ відкрило справу Семочка за статтею "незаконне збагачення".
- Згодом в СБУ повідомили, що розпочали кримінальне провадження за статтею "державна зрада".
- Сам Семочко заявив що не має стосунку до будинків під Києвом вартістю в мільйони доларів, а його дружина є виключно громадянкою України.
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