Скандального Семочка звільнено: Порошенко підтвердив

Президент Петро Порошенко звільнив заступника керівника Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.

Про це глава держави, кандидат у президенти заявив під час виступу 14 квітня у прес-центрі на НСК "Олімпійський", де мали відбутися дебати з кандидатом Володимиром Зеленським.

"Заступника керівника Служби зовнішньої розвідки Семочка звільнено у п'ятницю (12 квітня - ред.)", - заявив Порошенко.

Зауважимо, що попри повідомлення про звільнення Семочка ще 12 квітня станом на неділю відповідний указ на сайті глави держави відсутній.

Порошенко, який прийшов на дебати, відповідає на питання журналістів. Спілкування відбувається у підстадіонному приміщенні на "Олімпійському", на площі біля НСК з боку Палацу Спорту стоїть велика сцена, на якій транслюють його виступ і виступають українські гурти.

Під сценою зібралися кілька тисяч прихильників Порошенка.

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