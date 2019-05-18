Порошенко звільнив скандального заступника глави СБУ Демчину

Президент Петро Порошенко звільнив Павла Демчину з посади першого заступника голова СБУ.

Відповідний указ від 18 травня оприлюднено на сайті президента.

"Звільнити Демчину Павла Володимировича з посади першого заступника Голови Служби безпеки України - начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України", - йдеться в указі.

Про причини звільнення не повідомляється.

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