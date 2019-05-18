Порошенко звільнив скандального заступника глави СБУ Демчину

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Субота, 18 травня 2019, 22:19

Президент Петро Порошенко звільнив Павла Демчину з посади першого заступника голова СБУ.

Відповідний указ від 18 травня оприлюднено на сайті президента.

"Звільнити Демчину Павла Володимировича з посади першого заступника Голови Служби безпеки України - начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України", - йдеться в указі.

Про причини звільнення не повідомляється.

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Нагадаємо:

  • У п’ятницю джерела "Української правди" повідомляли, що Павло Демчина подав заяву про відставку. У прес-службі СБУ не підтвердили, але і не спростували цю інформацію.
  • 13 травня у ЦПК повідомили, що президент Петро Порошенко таємно присвоїв звання генерал-полковника першому заступнику глави СБУ Павлу Демчині.
  • НАБУ розслідувало можливе незаконне збагачення і зловживання службовим становищем Павлом Демчиною.   
  • У березні 2017 року "Слідство.Інфо" повідомило, що Павло Демчина, який очолює Головне управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, офіційно мешкає у відомчому гуртожитку СБУ, хоча його дружина Ольга Воловчук мешкає у розкішному заміському маєтку і володіє елітними автівками.
  • Після цього у СБУ заявили, що Демчина заперечує цю інформацію і сам звернувся до НАБУ з проханням перевірити такі повідомлення.
  • "Схеми" опублікували розслідування, в якому йшлось, що Демчина, перебуваючи під слідством НАБУ, придбав позашляховик Range Rover Sport вартістю понад 30 тисяч доларів.
  • 13 вересня 2018 року Демчина заявив, що йому готують "злочинну" підозру. 
  • 14 вересня 2018 року НАБУ підтвердило, що підготувало повідомлення Демчині про підозру в незаконному збагаченні. У бюро вважають, що офіційні доходи першого заступника голови СБУ були неспівмірними з витратами.
  • Згодом Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження через розголошення першому заступнику голови Служби безпеки Павлу Демчині відомостей досудового розслідування.
  • 26 лютого Конституційний суд визнав неконституційною статтю 368-2 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання для чиновників за незаконне збагачення.
  • Суд вирішив, що положення статті не відповідають принципам верховенства права та презумпції невинуватості. Зокрема, стаття про незаконне збагачення нібито зобов’язує самого підозрюваного довести законність його статків.

Українська правда

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Теми: Порошенко СБУ


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