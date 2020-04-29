Конфликтом Кутепова и полицейских займется ГБР
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Среда, 29 апреля 2020, 18:39
Государственное бюро расследований начало предварительное расследование в отношении возможного превышения служебных полномочий полицейским в отношении журналиста hromadske Богдана Кутепова.
Источник: пресс-служба ГБР
Дословно: "Следователи Главного следственного управления ГБР начали досудебное расследование по факту превышения власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, сопровождались насилием (ч. 2 ст. 365 УК)".
Детали: В ведомстве отметили, что в случае доказательства вины, правоохранителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Что этому предшествовало:
- Утром 29 апреля журналисты Богдан Кутепов и Никита Мекензин стримили акцию протеста предпринимателей с холма в парке напротив Кабмина.
- К ним подошли несколько полицейских ТОР и сказали оставить эту территорию. Мол, Кутепов "стоял на зеленой зоне". На журналистов напали и вытолкнули с газона. Это происходило в прямом эфире.
- После этого правоохранители возмутились тем, что журналист продолжал снимать, угрожали сломать ему камеру и сломали стабилизатор.
- Журналисты вызвали полицию и написали заявление о совершении преступления.
- В полиции позже сообщили, что в отношении патрульного начали служебное расследование.
Украинская правда
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