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Нападением на журналиста Кутепова займется ГБР

Среда, 29 апреля 2020, 18:39
Нападением на журналиста Кутепова займется ГБР

Государственное бюро расследований начало предварительное расследование в отношении возможного превышения служебных полномочий полицейским в отношении журналиста hromadske Богдана Кутепова.

Источник: пресс-служба ГБР

Дословно: "Следователи Главного следственного управления ГБР начали досудебное расследование по факту превышения власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, сопровождались насилием (ч. 2 ст. 365 УК)".

Детали: В ведомстве отметили, что в случае доказательства вины, правоохранителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Что этому предшествовало:

  • Утром 29 апреля журналисты Богдан Кутепов и Никита Мекензин стримили акцию протеста предпринимателей с холма в парке напротив Кабмина.
  • К ним подошли несколько полицейских ТОР и сказали оставить эту территорию. Мол, Кутепов "стоял на зеленой зоне". На журналистов напали и вытолкнули с газона. Это происходило в прямом эфире.
  • После этого правоохранители возмутились тем, что журналист продолжал снимать, угрожали сломать ему камеру и сломали стабилизатор.
  • Журналисты вызвали полицию и написали заявление о совершении преступления.
  • В полиции позже сообщили, что в отношении патрульного начали служебное расследование.

Украинская правда
Темы: ГБРСМИ
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