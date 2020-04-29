Государственное бюро расследований начало предварительное расследование в отношении возможного превышения служебных полномочий полицейским в отношении журналиста hromadske Богдана Кутепова.

Источник: пресс-служба ГБР

Дословно: "Следователи Главного следственного управления ГБР начали досудебное расследование по факту превышения власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, сопровождались насилием (ч. 2 ст. 365 УК)".

Детали: В ведомстве отметили, что в случае доказательства вины, правоохранителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Что этому предшествовало: