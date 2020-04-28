ГБР завершило следствие по делу Пашинского

4048 просмотров
Вторник, 28 апреля 2020, 15:46

Следователи Государственного бюро расследований сообщили, что завершили досудебное расследование по делу нардепа восьмого созыва Рады Сергея Пашинского, которого подозревают в нанесении человеку тяжкого телесного повреждения.

Источник: пресс-служба ГБР

Дословно: "Досудебным расследованием установлено, что 31 декабря 2016 года во время конфликта между гражданином и народным депутатом, последний применил собственное огнестрельное оружие (пистолет марки "Glock 19") путем производства выстрела в ногу пострадавшего.

В результате противоправных действий народного избранника гражданин получил огнестрельный оскольчатый перелом бедреной кости левой ноги, что в результате привело к наступлению инвалидности и, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, является тяжким телесным повреждением".

Детали: Пашинскому сообщили о подозрении по ч.1 ст.121 УК (умышленное тяжкое телесное повреждение).

Защитникам нардепа предыдущего созыва уже сообщили о завершении досудебного расследования и предоставили доступ к его материалам.

После ознакомления адвокатов с материалами следствия обвинительный акт направят в суд.

В случае доказательства вины, Пашинскому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Предыстория:

  • Вечером 31 декабря 2016 года Сергей Пашинский на дороге возле Василькова Киевской области прострелил из пистолета ногу Вячеславу Химикусу: якобы нардеп с женой чуть не въехали в авто с выключенными габаритами среди неосвещенной дороги, а когда сделал замечание – мужчина бросился на него с бутылкой и угрозами.
  • 26 июля 2017 года Генпрокуратура закрыла дело о стрельбе с участием Пашинского, заявляя, что не нашла в его действиях состава преступления.
  • 4 октября 2019 года следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований сообщили Пашинскому о подозрении в причинении гражданину тяжкого телесного повреждения.
  • 7 октября Печерский райсуд Киева избрал нардепу 5-8 созывов меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
  • 18 декабря Пашинского выпустили из СИЗО.

Украинская правда
Темы: Пашинский ГБР


powered by lun.ua
Материалы по теме
Чорновол огласили подозрение: напала на человека на суде по Пашинскому 25 февраля 2020, 10:35
Пашинский прокомментировал обыски НАБУ у себя дома 24 февраля 2020, 23:43
Махинации в оборонке: у Винника и Пашинского прошли обыски 24 февраля 2020, 21:37
Все новости
Главные новости
Ключевым фигурантом дела MH17 оказался замглавы Погранслужбы РФ – Bellingcat
Исторический момент: Зеленский подписал закон о рынке земли
Саакашвили говорит депутатам уже больше о позиции советника Зеленского
Садовый сделал тест на COVID-19: врачи посоветовали работать из дома
Все новости
Фото

Он в маске! Интересное фото астероида, который приближается к Земле

комиксы

Комиксы для тех, кто любит черный юмор

Поиск по сайту
Архив
Весь архів