ГБР завершило следствие по делу Пашинского

Следователи Государственного бюро расследований сообщили, что завершили досудебное расследование по делу нардепа восьмого созыва Рады Сергея Пашинского, которого подозревают в нанесении человеку тяжкого телесного повреждения.

Источник: пресс-служба ГБР

Дословно: "Досудебным расследованием установлено, что 31 декабря 2016 года во время конфликта между гражданином и народным депутатом, последний применил собственное огнестрельное оружие (пистолет марки "Glock 19") путем производства выстрела в ногу пострадавшего.

В результате противоправных действий народного избранника гражданин получил огнестрельный оскольчатый перелом бедреной кости левой ноги, что в результате привело к наступлению инвалидности и, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, является тяжким телесным повреждением".

Детали: Пашинскому сообщили о подозрении по ч.1 ст.121 УК (умышленное тяжкое телесное повреждение).

Защитникам нардепа предыдущего созыва уже сообщили о завершении досудебного расследования и предоставили доступ к его материалам.

После ознакомления адвокатов с материалами следствия обвинительный акт направят в суд.

В случае доказательства вины, Пашинскому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

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