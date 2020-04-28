Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ГБР завершило следствие по делу Пашинского

Вторник, 28 апреля 2020, 15:46
ГБР завершило следствие по делу Пашинского

Следователи Государственного бюро расследований сообщили, что завершили досудебное расследование по делу нардепа восьмого созыва Рады Сергея Пашинского, которого подозревают в нанесении человеку тяжкого телесного повреждения.

Источник: пресс-служба ГБР

Дословно: "Досудебным расследованием установлено, что 31 декабря 2016 года во время конфликта между гражданином и народным депутатом, последний применил собственное огнестрельное оружие (пистолет марки "Glock 19") путем производства выстрела в ногу пострадавшего.

В результате противоправных действий народного избранника гражданин получил огнестрельный оскольчатый перелом бедреной кости левой ноги, что в результате привело к наступлению инвалидности и, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, является тяжким телесным повреждением".

Детали: Пашинскому сообщили о подозрении по ч.1 ст.121 УК (умышленное тяжкое телесное повреждение).

Защитникам нардепа предыдущего созыва уже сообщили о завершении досудебного расследования и предоставили доступ к его материалам.

После ознакомления адвокатов с материалами следствия обвинительный акт направят в суд.

В случае доказательства вины, Пашинскому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Предыстория:

  • Вечером 31 декабря 2016 года Сергей Пашинский на дороге возле Василькова Киевской области прострелил из пистолета ногу Вячеславу Химикусу: якобы нардеп с женой чуть не въехали в авто с выключенными габаритами среди неосвещенной дороги, а когда сделал замечание – мужчина бросился на него с бутылкой и угрозами.
  • 26 июля 2017 года Генпрокуратура закрыла дело о стрельбе с участием Пашинского, заявляя, что не нашла в его действиях состава преступления.
  • 4 октября 2019 года следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований сообщили Пашинскому о подозрении в причинении гражданину тяжкого телесного повреждения.
  • 7 октября Печерский райсуд Киева избрал нардепу 5-8 созывов меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
  • 18 декабря Пашинского выпустили из СИЗО.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПашинскийГБР
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Все новости...
Пашинский
Суд пересмотрит дело оправданного Пашинского
ОГП обжаловал оправдательный приговор Пашинскому: просит 7 лет тюрьмы
Суд оправдал Пашинского
Последние новости
10:16
Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров
10:07
фотоЗаглянуть в глубину мозга: 8 новых изображений от нейробиологов
10:01
Боррель опасается победы правых популистов на выборах в Европарламент
09:46
фото"Пес рыжий, как папина борода". История мальчика, что потерял отца, но нашел друга в его память
09:45
Вооруженные силы 81 раз за сутки вступили в бой с оккупантами - Генштаб
09:33
Премьер Косово говорит, что Сербия готовит новую провокацию с вооруженными людьми
09:26
обновлено от 00:28На Хмельнитчине ночью работала ПВО, сбили "Шахеда"
09:10
ОП посчитал страны ЕС, которые еще не присоединились к декларации о "гарантиях безопасности" Украине
08:56
фото, видеоПартизаны пробрались на склад боеприпасов в Крыму и обнаружили командный пункт россиян
08:39
Исламисты могли планировать теракты в Кельне, Вене и Мадриде, нескольких задержали
Все новости...
Реклама: