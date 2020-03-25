Пандемия отсутствия мозгов, или Игра в паникерство как разновидность имитации деятельности чиновников от государства

Цивилизация – это живой организм. Организм, который время от времени болеет. Победить болезнь означает для него доказать право на свое существование. Процесс восстановления после болезни при этом имеет не менее важное значение, чем сам факт выздоровления.

Первая Мировая война тому пример.

Вместо формулирования краткого списка выводов причин болезни планеты вирусом под названием "война" и срочной, категоричной, а также неотвратимой имплементации этих выводов в жизнь цивилизация заложила мину замедленного действия, которая в краткосрочной перспективе привела ко Второй Мировой.

И не надо заблуждаться: военные конфликты на Ближнем Востоке или на индо-пакистанской границе тоже являются отголосками Первой. Ибо, разрушив колониальную систему, никто не озаботился созданием нерушимых новых правил мирного сосуществования в постколониальную эпоху.

Не будем больше о войне. О ней пришлось сказать просто потому, что именно в те годы, когда народы воюющих стран в буквальном смысле захлебывались кровью и потом, а на пороге уже стоял призрак новой войны, именно тогда по миру бушевала пандемия вируса гриппа, известного теперь под расхожим названием "испанка".

Информация из различных источников дает приблизительную цифру умерших в 50-100 млн человек или 2,7-5,3 % от населения Земли.

Обычно говорят, что "история учит". Чему же нас, как цивилизацию, научила эта история?

Вот именно эта история. История с умершими 2,7-5,3 % от населения Земли.

И это только первый вопрос из многих. И он довольно широкий. То есть не очень конкретный.

А если говорить конкретно, то давайте рассмотрим пример.

Вот поднялась у вас (не дай Бог) температура. Или у вашего ребенка. Что вы сделаете? При этом по условиям примера сами вы – не врач. И сосед ваш тоже – не врач.

Логично предположить, что в таком случае вы обратитесь за помощью к медицине, которая контролируется государством. Даже если есть частная клиника, ее специалисты вынуждены следовать существующим протоколам: они не могут заниматься "самодеятельностью".

Тут государство подсуетилось. Самодеятельность врачей – дело уголовно наказуемое. Вот только государство не подсуетилось в другом. Оказалось, что нет ни одного протокола на случай распространения тяжёлой острой респираторной инфекции с высоким уровнем возможного летального исхода.

То есть, говоря простым языком, не готово оказалось государство (и не только наше) к появлению пандемии вот этого самого вируса, как бы его кто не называл.

Даже больше. Именно наша отечественная медицинская реформа давеча отменила неотложную помощь, запретила выезжать бригадам скорой помощи на случаи, когда основным симптомом болезни является высокая температура и ввела институт семейных врачей.

Иными словами буквально ввела в статус закона процедуру, когда больной с температурой, чтобы получить консультацию врача должен (цитирую дословно, что было сказано автору этих строк в поликлинике) "принять жаропонижающее и прийти на прием к врачу лично".

И при этом ни одного протокола на случай пандемии этой самой тяжелой острой респираторной инфекции с высоким уровнем возможного летального исхода.

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Волей-неволей возникает логичный вопрос: а где это самое государство, которое существует за наши налоги, основная целью которого – быть удобным сервисом для населения? А ответ прост.

Чем меньше чиновники от государства выполняли и выполняют свои прямые обязанности, тем меньше они сделали для своих граждан и цивилизации вообще. Значит, тем больше и громче они будут кричать о пандемии и сеять панику. Им это выгодно. Во время хаоса и паники они надеются избежать ответственности за свою бездеятельность.

Что-то они, конечно, делали. Но это "что-то" кратко можно назвать "старались остаться у кормушки и никого другого туда не пустить". В этой "деятельности" они чемпионы.

Обыватель и так подвержен риску легко поддаваться панике. Этого у нас не отнять. Но когда эта паника культивируется самим правительством… Что делать тогда? Это все равно, что тебя грабит полицейский. Кому тогда кричать о помощи?

И тут интересная деталь. Чем более профессиональное правительство у страны и чем меньше в нем случайных людей, тем более это правительство ведет себя сдержанно. То есть без паники. Список стран можно было бы написать, но каждый и так сам сможет проанализировать.

Для иллюстрации: госпожа Меркель впервые обратилась к народу только пару дней назад. Единственный и первый раз за 15 лет нахождения в должности федерального канцлера (!).

Но чем менее компетентные люди собрались за правительственным столом, тем громче гремят крики про "ужесточение мер" и тому подобное. При этом часто эти меры не имеют ничего общего со здравым смыслом.

Случайным людям вообще интеллект и логика редко мешают принимать решения.

Но самое главное и печальное – это то, что когда оно все закончится, эти самые случайные люди будут все неудачи развития и функционирования страны списывать не на свою полную некомпетентность, а на пандемию этой самой тяжёлой острой респираторной инфекции с высоким уровнем возможного летального исхода.

Убежден, что когда это закончится, с экранов телевизоров и со страниц видеоблогов не будут еще долго исчезать говорящие головы со словами "опасность нас вынуждала на любые меры".

В одном старом известном фильме советской эпохи заведующий складом, пытаясь скрыть факт разворовывания государственного имущества с вверенного ему склада, инсценирует его ограбление. Увы, но сейчас многие наши чиновники инсценируют и усугубляют панику. Даже на обвале курса гривны уже кто-то точно обогатился.

Но если пытаться найти хоть что-то хорошее в этой ситуации, то автор этих строк придерживается оптимистичного прогноза, основанного на эволюционной теории развития всего в этом мире.

И если рассматривать вирус как живой организм, который вынужден жить и выживать, то, скорее всего, факт его существования будет зависеть от возможности адаптироваться под существующие правила игры. И значит под уже существующие формы жизни.

Убежден, что почти любая новая форма самого тяжелого вируса со временем (по мере распространения) становится более легкой, то есть приспосабливается к человеку, а человек к ней.

С эволюционной точки зрения убивать носителя – это самоубийство для вируса. Самый лучший вариант для вируса – это вызвать легкое заболевание, чтобы носитель оставался жить как можно дольше. Дольше, чтобы продолжать заражать других.

Иначе вирус не будет распространяться и не выживет. А любая форма жизни хочет выживания и распространения. Это природа самой жизни.

Никита Миронцов, для УП

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