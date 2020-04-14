За час своєї роботи судді Вищого антикорупційного суду (ВАКС) ухвалили лише три вироки. Така незначна їх кількість призводить до постійної критики. Заради справедливості скажу, що вона не завжди є обґрунтованою.

Адже для оцінки ефективності здійснення правосуддя ВАКС недостатньо знати лише кількість кінцевих судових рішень. Дуже важливо володіти всіма даними як про якісні, так і про кількісні показники роботи.

В даному аналізі увага зосереджена саме на кількісних показниках щодо судових засідань, які призначали судді. Сподіваюся, що це трохи допоможе зрозуміти причини поки що не значної кількості вироків.

Призначені засідання

Завдяки апарату ВАКС, а також використовуючи системи аналітики Clarity-project та Opendatabot вдалося зібрати та проаналізувати дані щодо кількості засідань по кожному/кожній судді ВАКС як судді по розгляду справ у першій інстанції, а також по суддях Апеляційної палати. Даний аналіз охоплює перші шість місяців роботи суду.

Так, з 05.09.2019 по 28.02.2020 (123 робочі дні) суддями ВАКС було призначено 976 засідань по розгляду справ у першій інстанції (якщо в один день одна і та ж справа призначалася двічі, то засідання вважалося як одне призначене):

26 – у вересні; 161 – у жовтні; 162 – у листопаді; 172 – у грудні; 210 – у січні; 245 – у лютому.

Проте останнім часом судовий розгляд сповільнився. За три тижні карантину (з 18 березня по 7 квітня) у ВАКС було заплановано 173 судових засідання, призначених колегіями суддів. Але через різні обставини (у більшості випадків через загальнонаціональний карантин) засідання були відкладені або перенесені.

Так, із 173 призначених засідань не відбулося більше половини (97 засідання): 43 – за заявами сторін, 53 – через неявку сторін та 1 – у зв'язку з недоставкою обвинуваченого, який тримається під вартою.

Для прикладу, за період з 05.09.2019 по 31.12.2019 з причин неприбуття учасників кримінального провадження було відкладено лише 69 судових засідань із 3 865 призначених у ВАКС (включно із засіданнями, які призначалися слідчими суддями).

"Рейтинги" суддів

Одразу хочу наголосити, що наведені нижче "рейтинги" є умовними, мають статистичний характер та не оцінюють якісні показники судового розгляду, тривалість засідань чи обсяги навантаження на конкретного суддю.

"Рейтинг" суддів, які мали найбільшу кількість призначених засідань (розгляд справ у першій інстанції: як засідання, де суддя був/була головуючим, так і ті, де суддя був/була звичайним членом колегії по розгляду справ у першій інстанції):

перше місце – 214 засідань (Олексій Кравчук)

друге місце – 196 засідань (Інна Білоус)

третє місце – 183 засідання (Катерина Сікора)

"Рейтинг" суддів, котрі мали найбільшу кількість призначених засідань як головуючий суддя (розгляд справ у першій інстанції)

перше місце – 77 із 151 засідання (Олег Коліуш)

друге місце – 71 із 175 засідань (Євген Крук)

третє місце – 68 із 156 засідань (Віктор Ногачевський)

Загальний "рейтинг" суддів ВАКС за кількістю призначених засідань (розгляд справ у першій інстанції за період з 05.09.2019 по 28.02.2020)

Олексій Кравчук – 214 (67 як головуючий)

Інна Білоус – 196 (65 як головуюча)

Катерина Сікора – 183 (47 як головуюча)

Євген Крук – 175 (71 як головуючий)

Віталій Крикливий – 167 (41 як головуючий)

Ярослав Шкодін – 163 (43 як головуючий)

Леся Федорак – 162 (61 як головуюча)

Віктор Ногачевський – 156 (68 як головуючий)

Тетяна Гавриленко – 153 (61 як головуюча)

Олег Коліуш – 151 (77 як головуючий)

Маркіян Галабала – 150 (58 як головуючий)

Вікор Маслов – 149 (65 як головуючий)

Олег Ткаченко – 149 (43 як головуючий)

Лариса Задорожна – 145 (42 як головуюча)

Ігор Строгий – 143 (38 як головуючий)

Олена Танасевич – 135 (32 як головуюча)

Олег Федоров – 127 (32 як головуючий)

Віталій Дубас – 103 (34 як головуючий)

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Окремо наведу цифри по трьом суддям, які продовжують розглядати лише ті справи, які були розподілені на них до 20.09.2019, оскільки після цієї дати вони стали слідчими суддями, і нові справи на них не розподіляються:

Сергій Мойсак – 57 (29 як головуючий)

Тимур Хамзін – 39 (0 як головуючий)

Катерина Широка – 11 (2 як головуюча)

Тут варто зазначити, що в одних випадках судді призначають по 2 засідання на день (відповідно слухають справу не більше 4-6 годин за один раз), а в інших – по 4-5 засідань на день (відповідно, справи слухаються по 1,5-2 години), що для належного розгляду більшості проваджень, які розглядає ВАКС, явно недостатньо.

Окрім того, різна кількість призначених засідань у суддів викликана ще й відпустками, відрядженнями, лікарняними тощо.

Голова суду (Олена Танасевич) та її заступник (Євген Крук) також виконують додаткові адміністративні функції, тому коефіцієнт навантаження через виконання адміністративних обов'язків впливає на зменшення кількості справ, у яких вони головують. Водночас це не впливає на їхнє навантаження як звичайних членів колегії.

Також судді мають засідання, на яких відбувається "читання" повного тексту ухвал (вироків), однак у нашій статистиці вони не враховані, оскільки в реєстрі призначених до розгляду справ ці засідання не відображаються.

"Рейтинг" суддів Апеляційної палати за кількістю призначених засідань (за період з 05.09.2019 по 11.04.2020)

Сергій Боднар – 589 (197 як доповідач та 392 як учасник колегії)

Ігор Панаід – 546 (171 як доповідач та 375 як учасник колегії)

Інна Калугіна – 527 (162 як доповідач та 365 як учасник колегії)

Віктор Панкулич – 517 (122 як доповідач та 395 як учасник колегії)

Дмитро Михайленко – 477 (181 як доповідач та 296 як учасник колегії)

Олександр Семенников – 473 (182 як доповідач та 291 як учасник колегії)

Олег Павлишин – 468 (94 як доповідач та 374 як учасник колегії)

Андрій Никифоров – 454 (104 як доповідач та 350 як учасник колегії)

Микола Глотов – 430 (152 як доповідач та 278 як учасник колегії)

Даниїла Чорненька – 354 (38 як доповідач та 326 як учасник колегії)

Валерія Чорна – 285 (93 як доповідач та 192 як учасник колегії)

"Рейтинг" слідчих суддів за кількістю призначених засідань (за період з 05.09.2019 по 11.04.2020)

Сергій Мойсак – 1032

Тимур Хамзін – 1012

Віра Михайленко – 1029

Володимир Воронько – 765

Андрій Біцюк – 739

Оксана Олійник – 705

Наталя Мовчан – 672

Катерина Широка – 634

Наведені дані можуть містити неповну інформацію про призначені засідання щодо обшуків, тимчасових доступів, "секретки", оскільки інформація про них не публікується у реєстрі.

Також варто враховувати те, що розгляд слідчими суддями питань про призначення запобіжних заходів іноді може тривати кілька днів поспіль, а засідання значиться як одне призначене.

Підсумок

Безперечно, найважливішим результатом роботи суддів ВАКС є ухвалення законних, обґрунтованих і вмотивованих судових рішень і набрання ними законної сили. Це ключовий показник їхньої ефективності. Ключовий, та не єдиний.

Важливими також є дані щодо кількості отриманих справ, коефіцієнту їхньої складності та обсягу. Адже деякі провадження містять сотні томів матеріалів, а тільки в одному томі є близько 250 сторінок, і на їх дослідження потрібно не одне засідання.

Крім цього, варто враховувати інформацію про відводи, заміни захисників, кількість поданих клопотань, кількість призначених судових засідань, випадки закриття проваджень, повернення обвинувальних актів прокурорам чи передачу справ за підсудністю до інших судів. Для ухвалення рішень у всіх цих випадках суддям також необхідний час.

На сьогодні з певною долею впевненості можна сказати одне: суттєве збільшення кількості вироків у ВАКС (обвинувальних чи виправдувальних) – це лише питання часу.

Вадим Валько, спеціально для УП

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