Как на Ровненщине проверяют медиков на COVID-19

342 просмотра
Четверг, 16 апреля 2020, 18:55
Виталий Коваль
глава Ровненской ОГА

В період епідемій медперсонал є найбільш вразливою до інфекційних хвороб групою населення. Ця проблема характерна для всіх країн світу. Тож на Рівненщині відповідно до рішення обласної комісії ТЕБ та НС активно перевіряють на COVID-19 медиків за допомогою ПЛР-тестів. Розповім, як це відбувається.

Обстеження проходять в три черги:

- Медики, які мають прояви гострих респіраторних хвороб;

- Лікарі, які найближче контактують з колом хворих на COVID-19;

- Медики, які контактували з медперсоналом, що лікують хворих на COVID-19 і члени родин лікарів, які мають прояви ГРЗ.

Таким чином у Рівненській області станом на 16 квітня (16:00) коронавірус вже виявлено у 67 медичних працівників, з яких 14 - лікарі.

У розрізі медзакладів це:

Рівненська обласна клінічна лікарня – 42 осіб; Сарненська ЦРЛ – 12; Здолбунівська ЦРЛ – 6; ЦПМСД "Ювілейний" (м.Рівне) – 2; Рівненська ЦРЛ – 2; Рівненська ЦМЛ – 1; ЦПМСД "Північний" (м.Рівне) – 1; Рокитнівська ЦРЛ – 1.

Практично усі інфіковані мають легкий або середньої важкості перебіг захворювання та перебувають під особливою увагою відповідних фахівців.

Щодо Рівненської обласної клінічної лікарні. Цей заклад не є базовим для прийому інфікованих COVID-19, але саме тут зафіксовано найбільше випадків захворювання медиків.

Через це нині в обласній лікарні відбувається внутрішнє розслідування, після чого буде проведено клініко-експертну оцінку комісією управління охорони здоров'я ОДА. 

Мета – з’ясувати, чому така кількість інфікованих COVID-19 серед медпрацівників, а винних притягнути до відповідальності. 

Loading...

До карантину інфіковані медики працювали у первинних засобах захисту. З початком карантину першочергово засобами індивідуального захисту (ЗІЗ) забезпечили приймальне відділення, а також відділення реанімації, інтоксикації, анестезіології та інтенсивної терапії, пульмонології та інші. Потреб у ЗІЗ заклад не має, забезпечені на кілька тижнів. Також, за потреби, залучимо до розслідування зовнішніх експертів.

Сьогодні тема перевірки медпрацівників на COVID-19 на Рівненщині є дуже чутливою. І часто супроводжується фейками та вигадками.

До прикладу. У Рівненській обллікарні помер анестезист, ПЛР-тести на COVID-19 були негативними. Нині на лікарняному ліжку його дружина. Жінці вже двічі провели ПЛР-тести: 13 квітня – Рівненський обласний лабораторний центр, 14 квітня – Рівненський обласний центр громадського здоров’я.

Вони підтвердили, що коронавірусу в організмі жінки немає. Також біологічний зразок направлений в столичну референс-лабораторію ЦГЗ для контролю якості проведених досліджень.

Водночас, окремі ЗМІ і навіть народні депутати від Рівненщини вводять в оману (свідомо чи несвідомо) свою аудиторію і розповідають, що жінка все ж інфікована коронавірусом, а влада приховує інформацію. 

Чи мають право лідери громадської думки дозволяти собі подібне у такий непростий час? Я від оціночних суджень утримаюсь.

Тим не менше, хочу закликати всіх – журналістів, парламентарів, громадських діячів та наших громадян: використовуйте інформацію лише з офіційних джерел.

До прикладу, у нас на Рівненщині всі дані щодо коронавірусу Цілодобовий оперативний штаб при ОДА та я особисто надаємо тричі на добу. Зокрема через онлайн-брифінги, де журналісти та мешканці області отримують відповіді на всі питання щодо протидії COVID-19. Інформаційна гігієна в часи пандемії як ніколи важлива. 

Зберігаймо спокій та дотримуймося правил карантину. Тільки разом ми зможемо здолати цього невидимого ворога. Здоров’я нам всім і витримки. А медикам – шана і низький уклін. Тримаймося!   

Віталій Коваль, для УП

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Темы: Covid-2019 коронавирус


powered by lun.ua
Материалы по теме
В Черновицкой области 40 тяжелых больных с COVID-19 16 апреля 2020, 16:27
В Беларуси больше больных COVID-19, чем в Украине 16 апреля 2020, 13:58
Власти города в Житомирской области решили публиковать список "инфицированных улиц" 16 апреля 2020, 12:55

Колонки

Виталий Коваль Как на Ровненщине проверяют медиков на COVID-19
В период эпидемий медперсонал является наиболее чувствительной к инфекционным заболеваниям группой населения. Эта проблема характерна для всех стран мира. Как именно проверяют медиков в Ровненской области? (укр.)
Елена Баран Вкусная паска и колбаска... для веганов
Праздник Пасхи, по слвам Папы Франциска, это про перемены из смерти в жизнь, из ненависти в любовь, из мести в прощение, из войны в мир. Мир един в признании этих благ, но традиции празднования, символы, которыми мы наполняем этот день отличаются в разных странах.
Валерия Татарчук Не ИВЛ единой: что должно быть в реанимации для больных во время пандемии коронавируса
Сейчас, когда закрыты границы, всем наконец стало понятно: только мы сами можем себя спасти, а значит – время исправлять ситуацию и извлекать украинскую медицину со всем нам известного места. (укр.)
Вадим Валько Пять лет НАБУ: результаты и проблемы
16 апреля исполняется пять лет со дня создания Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). С этого дня в 2015 году в Украине начался новый отсчет борьбы с коррупцией. (укр.)
Тимофей Сикорский Арендная плата на карантине: почему "может быть освобожден" лучше, чем "освобождается"
Можно ли не платить арендную плату во время карантина? (укр.)
Евгения Кравчук Победить Зе
Через год после выборов никто не смог опередить Владимира Зеленского. А кто-то попробовал? (укр.)
Алексей Гончаренко Первая мировая война за историю
В современном мире история – это инструмент конструирования реальности. Россия активно продвигает свою интерпретацию прошлого, фактически объявив миру "историческую войну". Украине нужно перехватить инициативу и начать продвижение собственного нарратива. Поражение в "исторической войне" автоматически будет означать утрату идентичности в целом. А, значит, и утрату страны. (укр.)