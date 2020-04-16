Як на Рівненщині перевіряють медиків на COVID-19

В період епідемій медперсонал є найбільш вразливою до інфекційних хвороб групою населення. Ця проблема характерна для всіх країн світу. Тож на Рівненщині відповідно до рішення обласної комісії ТЕБ та НС активно перевіряють на COVID-19 медиків за допомогою ПЛР-тестів. Розповім, як це відбувається.

Обстеження проходять в три черги:

- Медики, які мають прояви гострих респіраторних хвороб;

- Лікарі, які найближче контактують з колом хворих на COVID-19;

- Медики, які контактували з медперсоналом, що лікують хворих на COVID-19 і члени родин лікарів, які мають прояви ГРЗ.

Таким чином у Рівненській області станом на 16 квітня (16:00) коронавірус вже виявлено у 67 медичних працівників, з яких 14 - лікарі.

У розрізі медзакладів це:

Рівненська обласна клінічна лікарня – 42 осіб; Сарненська ЦРЛ – 12; Здолбунівська ЦРЛ – 6; ЦПМСД "Ювілейний" (м.Рівне) – 2; Рівненська ЦРЛ – 2; Рівненська ЦМЛ – 1; ЦПМСД "Північний" (м.Рівне) – 1; Рокитнівська ЦРЛ – 1.

Практично усі інфіковані мають легкий або середньої важкості перебіг захворювання та перебувають під особливою увагою відповідних фахівців.

Щодо Рівненської обласної клінічної лікарні. Цей заклад не є базовим для прийому інфікованих COVID-19, але саме тут зафіксовано найбільше випадків захворювання медиків.

Через це нині в обласній лікарні відбувається внутрішнє розслідування, після чого буде проведено клініко-експертну оцінку комісією управління охорони здоров'я ОДА.

Мета – з’ясувати, чому така кількість інфікованих COVID-19 серед медпрацівників, а винних притягнути до відповідальності.

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До карантину інфіковані медики працювали у первинних засобах захисту. З початком карантину першочергово засобами індивідуального захисту (ЗІЗ) забезпечили приймальне відділення, а також відділення реанімації, інтоксикації, анестезіології та інтенсивної терапії, пульмонології та інші. Потреб у ЗІЗ заклад не має, забезпечені на кілька тижнів. Також, за потреби, залучимо до розслідування зовнішніх експертів.

Сьогодні тема перевірки медпрацівників на COVID-19 на Рівненщині є дуже чутливою. І часто супроводжується фейками та вигадками.

До прикладу. У Рівненській обллікарні помер анестезист, ПЛР-тести на COVID-19 були негативними. Нині на лікарняному ліжку його дружина. Жінці вже двічі провели ПЛР-тести: 13 квітня – Рівненський обласний лабораторний центр, 14 квітня – Рівненський обласний центр громадського здоров’я.

Вони підтвердили, що коронавірусу в організмі жінки немає. Також біологічний зразок направлений в столичну референс-лабораторію ЦГЗ для контролю якості проведених досліджень.

Водночас, окремі ЗМІ і навіть народні депутати від Рівненщини вводять в оману (свідомо чи несвідомо) свою аудиторію і розповідають, що жінка все ж інфікована коронавірусом, а влада приховує інформацію.

Чи мають право лідери громадської думки дозволяти собі подібне у такий непростий час? Я від оціночних суджень утримаюсь.

Тим не менше, хочу закликати всіх – журналістів, парламентарів, громадських діячів та наших громадян: використовуйте інформацію лише з офіційних джерел.

До прикладу, у нас на Рівненщині всі дані щодо коронавірусу Цілодобовий оперативний штаб при ОДА та я особисто надаємо тричі на добу. Зокрема через онлайн-брифінги, де журналісти та мешканці області отримують відповіді на всі питання щодо протидії COVID-19. Інформаційна гігієна в часи пандемії як ніколи важлива.

Зберігаймо спокій та дотримуймося правил карантину. Тільки разом ми зможемо здолати цього невидимого ворога. Здоров’я нам всім і витримки. А медикам – шана і низький уклін. Тримаймося!

Віталій Коваль, для УП

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.