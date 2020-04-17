Первые правки в Избирательный кодекс: causa privata или causa publica?

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Пятница, 17 апреля 2020, 15:30
Олег Постернак
руководитель Центра политической разведки, политтехнолог

Большинство специалистов по избирательному праву и политтехнологи нынче в кулуарах обсуждают готовящуюся коррекцию Избирательного кодекса под местные выборы 2020 года. По слухам, проект изменений сейчас согласовывается в консультациях между депутатами разных фракций и будет представлен в скором времени.

Причин для внесения корректив в "избирательную Конституцию" много. И объективных, и субъективных. Но стоит отметить сразу, что коррекция произойдет исключительно в интересах ключевых парламентских партий и депутатских групп.

Во-первых, у парламентариев есть желание распространить ранее предусмотренную лишь для городов с количеством избирателей более 90 тысяч систему пропорциональных выборов с открытыми избирательными списками в многомандатных округах также и на города с количеством избирателей 30 тысяч+ (самая радикальная версия – 10 тысяч+). 

Таким образом, предполагается избирать депутатов городов областного значения и районных центров по общим и региональным партийным спискам с избирательным барьером в 5% и так называемой "кандидатской четвертью" (25% избирательной квоты, необходимых для продвижения вверх списка).

На данный момент города с количеством избирателей 30-90 тысяч должны избираться по системе относительного большинства в многомандатных избирательных округах (фактически – наша привычная мажоритарка, с той лишь разницей, что в одном таком округе будет разыгрываться в среднем около 3 мандатов).

Важно также понимать, что в случае внесения изменений в кодекс в таких городах исчезнет механизм самовыдвижения. Понятное дело, это выгодно рейтинговым партиям, желающим подмять под себя всех узнаваемых лиц. 

Во-вторых, ожидается уменьшение залога за регистрацию избирательных списков партий в областные советы и городские советы крупных населенных пунктов (90 тысяч+ избирателей), а также кандидатов в мэры таких городов. 

Сейчас это 4 минимальные зарплаты на каждые 10 тысяч избирателей соответствующего округа. Размер залога, возможно, будет рассчитываться по новой формуле: 4 минимальные зарплаты на каждые 90 тыс. избирателей. А это значит, что, к примеру, для кандидата в мэры Одессы залог составит не 1,36 млн гривен, а 152 тыс.

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Значительный залог задумывался как страховка от "технических кандидатов", кандидатов-однофамильцев, малоприметных лиц, но на практике рискует стать заоблачным имущественным цензом, нарушающим принцип равенства избирательного процесса. 

То, что его будут уменьшать, было понятно сразу же с момента вступления в силу Избирательного кодекса, потому как риск отмены этой нормы через Конституционный суд и международного давления был чрезвычайно вероятен. 

В-третьих, изменениями в кодекс предполагается разрешить кандидатам на должность местного головы баллотироваться также в одном из многомандатных избирательных округов.

На данный момент действует норма статьи 216 Избирательного кодекса, предусматривающая, что одно лицо может быть выдвинуто кандидатом на соответствующих местных выборах только в одном избирательном округе и только от одной местной организации партии или путем самовыдвижения.

С чем это связано? Проблема в том, что если запрет этот останется, будет очень затратно и сложно "сшивать" мэрскую и партийную кампанию в округах. Популярный и авторитетный кандидат в мэры, скажем, возглавив еще и региональный список, фактически автоматически плюсует рейтинг партии и улучшает перспективу ее представительства в органе самоуправления. 

Тем более раньше большинство кандидатов в мэры и кандидатов в депутаты всегда подстраховывались дополнительным выдвижением, довольствуясь хотя бы скромной победой в одном из случаев.

В-четвертых, и это на данный момент самая дискуссионная норма. Планируют предусмотреть, что партии, ставшие субъектами избирательного процесса, должны будут выдвигать свои списки минимум в 2/3 областных советов Украины. 

Тут вывод однозначный: это крайне выгодно крупным политическим партиям, имеющим всеукраинское покрытие. Налицо попытка изъять из арсенала действующих очень успешную технологию "местных проектов", которую массово использовали на прошлых местных выборах.

К примеру, на выборах в облрады 2015 г. на Закарпатье прошел "Единый центр", на Ивано-Франковщине – партия "Воля", на Николаевщине – партия "Новая держава", на Одесчине – партия "Доверяй делам", на Полтавщине – "Родной город", на Ровенщине – партия "Конкретных дел", на Сумщине – "Воля народа", на Черкащине – партия "Черкащане", в Киева – партия "Единство". 

Все они были имиджевыми однодневками, воспроизводящими интересы региональных кланов, но весьма успешными. Возникновение местных проектов было связано с желанием авторитетных и самодостаточных региональных лидеров избавиться от значительных трат по аренде бренда центральной партии.

И в некоторых областях они отняли существенное количество голосов у всеукраинских партий. На грядущих выборах эту "лавочку" желают прикрыть. Мелкие участники гонки будут зачищены, ведь не факт, что они смогут вложиться в минимум 2/3 областей. 

Разве что несколько мелких партий смогут взаимовыгодно договориться и создать некий межрегиональный общий партийный проект под эти выборы исключительно для региональных элит. Впрочем, маловероятно.   

В-пятых, среди разработчиков активно дискутируется вопрос предоставления права вносить представления на членов территориальных избирательных комиссий не только партиям, имеющим свои фракции в действующем созыве Рады, но и депутатским группам. 

Напомню, в Раде есть две депутатские группы – "За будущее" и "Доверие". И последнее время их роль в парламентских голосованиях прилично возрастает. Они страхуют монобольшинство резервными голосами, да и за ними стоят интересы ключевых игроков украинской политики, желающих расширить влияние на местный анклав.

Безусловно, в скором времени мы сможем увидеть окончательную версию первой коррекции Избирательного кодекса. Все идет к тому, что большинство ключевых изменений все-таки будет быстро материализовано к лету после ограничения карантина. 

Главным инициатором изменений выступает "Слуга народа", но большинство парламентских партий и групп в целом склонны поддержать проект, защищающий их от мелких конкурентов и автоматически расширяющий возможность для концентрации голосов в свою пользу.

Олег Постернак, для УП

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.  




Темы: виборы политтехнологи местное самоуправление
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