Грязная сделка Путина и подданных

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Понедельник, 19 марта 2018, 11:00
Олег Постернак
руководитель Центра политической разведки, политтехнолог

Вся кампания была продумана до деталей.

В итоге получился жалкий спектакль, организованный по чертежам клуба методологов, облюбовавшим теплые кремлевские места и уверовавший во всемогущество манипулирования общественным мнением с помощью телевизора и эмоций.

Отобранные подопытные крысы, может быть, сами того не понимая, и до конца не осознающие свою роль, увлеченно покорились логике игры Кремля.

Какой мотив их участия? Ну, кроме материального, еще, наверняка, и тщеславный порыв.

Это же почетно – побыть рядом с фамилией самого Путина в одном бюллетене.

Актерский состав

Это еще одни выборы, где Путину отведена роль верховного государственного жреца, а остальным актерам – придворных трубадуров и шутов, говорящих что-то нужное и приятное для части тех, кто не станет, не захочет или уже не сможет по своим предпочтениям голосовать в энный раз за вечного Путина.

Больше всего Кремль и боялся, что прогнозируемость результатов станет механизмом деактивации явки.

И потому команда технологов, социологов и методологов сделала подробный ценностно-идеологический таргетинг электората. Затем для каждой полярной части нашли своего колоритного "героя" для кормления.

Самая важная функция каждого из них – сопроводить свои электоральные сегменты к избирательному участку. Тут тебе и националист-евразиец Бабурин, оголтелый шовинист Жириновский, коммунист и покоритель сердец женщин бальзаковского возраста Грудинин, флегматичный интеллигент Явлинский, скверный сталинист Сурайкин, поп-дива Собчак.

По сценарию они должны были обливать друг друга водой, оскорблять, унижать, брюзжать, кричать и имитировать эту вроде захватывающую по меркам деполитизированной России схватку.

Экран превратил Собчак, Жириновского, Грудинина, Бабурина, Явлинского в карикатуры. Они – несерьезные, жалкие, смешные марионетки. А Путин над ними. Как санитар леса, вождь-солнце, светящее межконтинентальными ракетами "Сармат". Он делает, а они грызутся.

А вместе с ними смех и отвращение вызывают идеи, закрепленные за их образами. В том числе, к примеру, идея возвращения Крыма Украине. Собчак, подхватив эту тему и невольно став объектом лавинных информационных атак, получает на выборах меньше 2%.

Своим низким процентом она выставляет объективно выгодную Украине политическую повестку на посмешище всему миру.

Все это показывает, что русские будто бы максимально едины в своем отношении к аннексированному региону. У Путина появляется возможность апеллировать к этому факту как свершившемуся и бесполезно его подымать. Дескать, примите как должное.

Матчасть выборов

Многочисленные нарушения во время президентской кампании и голосования для среднестатистического россиянина не являются чем-то возмутительным или шокирующим.

Там, где украинцы немедленно бы вышли на улицу, а члены комиссии и наблюдатели кандидатов-конкурентов устроили демарши и завалили суды жалобами, в России буквально все делали вид, что не происходит ничего чрезвычайного. Что это само собой разумеющееся и обычное.

Как был избран президент РФ? Избран он был с многочисленными нарушениями, носящими искусственный и системный характер.

Если бы существовала действительная альтернатива Путину и дело о манипуляциях в ходе голосования имело бы хотя бы теоретические шансы быть рассмотренным в суде, оно было бы достойным фолиантом. Почти как сборник трудов Ленина.

Старт информационному валу дала новость о том, что жители 10 сел на Камчатке и Чукотке в полном составе пришли на избирательные участки, показав 100% явку. Главная задача власти была выполнена, хоть и не перевыполнена – собрана 60% явка по всей стране. Это меньше на 5% по сравнению с предыдущими президентскими выборами в 2012 году.

Явка жестко контролировалась ответственными чиновниками. На участках многим избирателям выдавали карточки, подтверждающие факт голосования. Особое внимание уделялось оккупированному Крыму, где явка по данным Центризбиркома РФ составила 63,8%.

Кстати, единственный участок, на котором Путин не выиграл, – это родной участок второго призера гонки Павла Грудинина в Подмосковье На нем Грудинин набрал 55%, Путин – лишь 38,5%.

Кремлевские функционеры не сдерживались в разнарядках губернаторам по мобилизации избирателей. Во многих городах были организованы ярмарки, где все желающие могли купить дешевые крупы, тушенку, сахар, шпроты и макароны.

Зайдя на некоторые участки, как например на участок 461 в Санкт-Петербурге, можно было увидеть распродажу секонд-хенда и теплых вещей. А в Нальчике на одном из участков организовали детское танцевальное шоу.

Уже во время выборов появилась информация, что в ночь на 18 марта были зафиксированы DDOS-атаки на сайт ЦИК России из 15 стран. Прям всемирный заговор и целая международная хакер-коалиция пыталась помешать управлению выборами.

Просто наглые вбросы бюллетеней были зафиксированы в Москве, Саратове, Иркутске, Ульяновске, Махачкале, Первоуральске, Приморском крае, Краснодарским крае и многих других регионах. Ловкость рук и никакого мошенничества.

Благо, что все то можно было наблюдать онлайн, так как в России на выборах осуществляется видеонаблюдение хода голосования.

Для приличия, Мосгоризбирком вынужден даже был признать, что на двух участках в Москве результаты голосования следует признать недействительными.

Традиционной технологией стали сознательные искажения данных списков избирателей: очень часто люди на участках замечали, что под их адресами регистрации были записаны посторонние люди. Массово такие случае зафиксированы были в Красноярске.

В районе Лефортово Москвы избиратели жаловались, что в списках уже стояли подписи напротив графы выдачи бюллетеней. Частым случаем стало размещение портретов действующего президента Путина в помещениях для голосования.

Комизма добавила кампания #надоел, когда часть избирателей сознательно портила бюллетени соответствующими надписями.

Не обошлось без трэша и курьезного антуража. На участок 693 в деревне Горбунки Ленинградской области избиратель пришел в костюме, изображающим баллистическую ракету "Сармат". А в Барнауле на участок сразу после плавания явились "моржи".

В Омской области избиратели массово приходили в карнавальных костюмах из-за участия в розыгрыше iPhone. Для этого нужно было выложить селфи на фоне избирательного участка. В Санкт-Петербурге на участок № 517 пришла голосовать группа людей в костюмах средневековых рыцарей.

Лишний раз людям напомнили, что выборы – это шоу.

Недопуск наблюдателей, подвоз голосующих, организованное сопровождение военных на участки, разбитые телефоны наблюдателей, принуждение к голосованию, использование административного ресурса – фон победы Путины, которого никуда не деть.

О нарушениях на выборах громко заявили Грудинин и объявивший избирательную забастовку Навальный. О непризнании результатов президентских выборов в Крыму заявили Украина, многие западные страны-союзники.

В то же время, Собчак сообщила, что выборы в России стали "гораздо прозрачнее", а нарушений гораздо меньше, чем это было на прошлых выборах. Это подтолкнуло Навального обвинить ее в карикатурности и искусственности ее позиции, соучастии в кремлевских интригах.

Также во время публичных дебатов в день голосования Навальный жестко прошелся по Собчак, обвинив ее в том, что она получила огромные деньги от Кремля за свое выдвижение. Типичная поствыборная грызня среди проигравших.

Власть использовала лидеров мнений, ботов, подконтрольные общественные организации, некоторых международных наблюдателей, с хрипом прокричавших об отсутствии серьезных нарушениях. Была изумрудно отработана тема о преувеличенности и фейковости некоторых нарушений.

Впрочем, результат Путина указывает на то, что Кремль слишком переоценивал своих подданных. Они оказались прогнозируемо покорными и преданными своим страхам. Они – поколение пока еще телевизора.

В демократических странах выборы сопровождаются подписанием и обновлением гражданского договора. Но для договора нужны партнерские отношения. В России же это – грязная сделка.

Есть оболваненное "путинское большинство" и великолепный вождь, которые раз в начало своего царствия заключают взаимовыгодную сделку с электоратом.

Мало кто в России сейчас понимает, что будет дальше. Но самое очевидное: сам Путин не знает, что будет дальше. И первый вопрос, который возникает во всей политической тусовке России уже сейчас: кто будет наследником?

Олег Постернак, политтехнолог, руководитель Центра политической разведки, специально для УП

Темы: виборы Путин
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