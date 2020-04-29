Вже два тижні триває сага з погодженням закупівлі костюмів біологічного захисту. Когось турбують особливості пошиття, когось – щільність тканини та ступінь її захисту від вірусу COVID-19. Хтось намагається зрозуміти, чому треба купувати в КНР те, що може бути виготовлено в Україні.

З боку Державного підприємства "Медичні закупівлі України" (далі – ДП МЗУ) ми детально роз'яснили свою позицію та відповіли на всі релевантні питання пов’язані із закупівлею товару.

Проте за всіма цими деталями втратилися дві ключові проблеми:

МОЗ хоче напряму впливати на результати тендерів, що проводяться незалежною закупівельною організацією;

МОЗ не має проводити тендери самостійно. Якщо міністерство забере до себе цю функцію, це символізуватиме відкат реформи медичних закупівель на 7 років назад.

Я поясню, чому і перша, і друга ініціативи є шкідливими.

Що не так із бажанням МОЗ затверджувати переможців тендерів незалежної закупівельної агенції

Бо це втручання у проведення тендерної процедури та можливість тиску на її учасників.

Про принципи роботи ДП МЗУ я вже писав. Як і про те, яким чином ми досягаємо економії бюджетних коштів за рахунок створення ефективної системи закупівель.

Закупівля костюмів біологічного захисту продемонструвала, як будь-яким, навіть найефективнішим, системам можуть перекрити кисень маніпуляцією законом, в ручному режимі.

У Господарському кодексі існує норма – держпідприємство має погоджувати значні господарські зобов'язання зі своїм органом управління (ст. 73-1). Така норма була створена для запобігання ризиковим транзакціям державних господарюючих суб'єктів. Відповідно до закону погодженню підлягає лише вартість одиниці товару та загальна сума до витрат.

У стосунках між ДП та МОЗ таке погодження – скоріше юридична формальність. Ми купуємо рівно те, що МОЗ нам замовляє. Предмет визначає МОЗ. Кількість визначає МОЗ. Орієнтовну вартість визначає МОЗ. Бюджетні гроші до ДП доводить МОЗ.

Без подібних проблем ДП взаємодіяло з МОЗ весь час свого функціонування. Але під час проведення у квітні довгоочікуваної закупівлі в межах боротьби з COVID-19 МОЗ, творчо трактуючи закон, вирішило витребувати у ДП інформацію про переможця тендеру.

Повідомлення такої інформації до публічного оголошення результатів, до публікації звіту про укладений договір у системі Prozorro – порушення принципів об'єктивного та неупередженого проведення торгів.

Повідомлення такої інформації нівелює правило, що постачальник, який кваліфікувався, чий товар повністю відповідає вимогам та який дав найбільш економічно вигідну пропозицію, точно отримає контракт. Безумовно. Без додаткових вимог та "побажань".

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Витребування такої інформації до закінчення тендерних процедур створює значний корупційний ризик. Жонглювання міністерством словами "чинне законодавство" та "пандемія" є маніпуляцією, що не має стосунку ні до чинного законодавства, ані до реальних заходів для боротьби із пандемією.

Чому МОЗ не має проводити тендери самостійно

Бо концентрування в одних стінах повноважень щодо визначення товарів до постачання, особливостей закупівлі таких товарів та власне проведення закупівель – це прямий шлях до зловживання владними повноваженнями та корупційних правопорушень.

Згадайте домайданні часи. МОЗ тоді здобуло сумну славу масштабною та системно вкоріненою корупцією. Лише за скромними підрахунками щорічні розтрати державного бюджету на закупівлях могли сягати більше 40% від запланованих витрат.

"Корупція під час тендерів є надзвичайно болючим питанням, яке шкодить репутації системи охорони здоров'я та влади в цілому" – зазначається у Національній стратегії реформування системи охорони здоров'я в Україні на період 2015-2020 років.

Аналіз сфери медичних закупівель, що був проведений на замовлення Програми розвитку ООН (ПРООН) у серпні 2016-го, серед іншого згадує, що "системний характер корупції досяг фармацевтичного сектора, де діє система, в якій декілька ключових дійових осіб можуть домінувати на ринку та впливати на систему регулювання в особистих інтересах.

Це призвело до появи можливості впливу на регуляторні інститути чи навіть до більш гострої форми корупції – "захоплення" державних посад, від важливих посад у фармацевтичної промисловості до посад у державних органах, відповідальних за визначення, закупівлю і дистрибуцію фармацевтичних препаратів".

Саме тому на початку 2015 року було прийнято тимчасове рішення щодо передачі закупівельної функції від МОЗ до міжнародних організацій. Таким чином було розмежовано функції формування політики (читай – що закуповувати) та закупівельною діяльністю (читай – в кого закуповувати).

Така система довела свою ефективність та дозволила зекономити значну частину державного бюджету та забезпечити більшу кількість пацієнтів життєво необхідними ліками.

Довгостроковим вирішенням проблеми, відповідно до рекомендацій міжнародних організацій, стало створення стратегічної закупівельної агенції, а саме ДП "Медзакупівлі України".

Такі закупівельні агенції – не українська новація. Подібні організації існують у багатьох розвинених країнах світу, зокрема в Італії, Великобританії, Португалії, Данії, Фінляндії тощо.

Той факт, що МОЗ заблокувало проведення закупівель ДП та нашвидкоруч провело процедуру самостійно (із вельми сумнівною ефективністю), – пряме і відкрите порушення реформи державних закупівель товарів медичного призначення, що була ухвалена на рівні Кабміну.

Це ставить під питання готовність України проводити антикорупційні реформи, дискредитує зміни не лише в очах самих українців, але і всього світу.

Недостатньо створити – потрібно запровадити запобіжники від ручного управління. Для цього необхідно:

перепідпорядкувати ДП МЗУ під управління Кабінету Міністрів України. Підпорядкування колегіальному органу управління може вберегти стратегічного закупівельника від одноосібного впливу;

створити наглядову раду, відповідно до закону України "Про управління об'єктами державної власності" та статуту ДП. Такий колегіальний орган, сформований за прозорими та відкритими процедурами, контролюватиме діяльність ДП, ефективність його закупівель та кадрову політику. Глобально наглядова рада забезпечить незалежність агенції від зовнішнього впливу тих, хто намагається використати службове становище для "врахування" приватних інтересів;

запровадити щорічний незалежний аудит підприємства, зокрема за участі визнаних у світі аудиторів.

Замість післямови

Відсутність цих гарантій незалежності та безперешкодної діяльності ДП і створило підвалини для теперішнього непорозуміння між МОЗ та ДП. І в ньому важливо відділити зерно від полови, голослівні заяви, які не підкріплюються фактами, від прямих порушень, що несуть корупційні ризики.

Закрити зараз очі на те, що МОЗ під надуманим приводом перехопило тендер в ДП та провело його самостійно, означає створити небезпечний прецедент на майбутнє. І якщо зараз мова йде про 35,7 млн, то далі мова йтиме про мільярди бюджетних коштів.

Якщо зараз не відреагувати, не розставити червоні прапорці, то дуже скоро ми можемо побачити повернення "міцних господарників" та їхніх традиційних, випробуваних роками схем.

Арсен Жумаділов, для УП

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