Через пандемію коронавірусу чи не найбільше постраждав туризм.

Розуміючи це, у світі та Європі шукають шляхи розв'язання проблеми.

Так, 27 квітня представники урядів 27 країн Європейського Союзу, відповідальні за розвиток туризму у своїй країні, зустрілися на спільній відеоконференції. В результаті було досягнуто домовленостей, як скоординувати зусилля і спільно напрацювати кроки для відновлення галузі.

Наразі туризм забезпечує 10% ВВП Європейського Союзу, зокрема від 2,6% – в Словаччині, до 20,6% – у Греції. В сфері туризму задіяно 12% працездатного населення.

Відновлення туристичної галузі має важливе значення як для економіки Європейського Союзу в цілому, так і для кожної окремої країни.

Враховуючи це, за інформацією виконавчого директора Європейської туристичної комісії, ЄС виділить 375 млрд євро на відновлення туристичної галузі після пандемії коронавірусу.

Зокрема 255 млрд буде виділено урядам для допомоги туристичному сектору своїх країн і майже 120 млрд – підприємцям і компаніям, які зазнали збитків, для можливості продовжити роботу.

Також окремі країни шукають способи та рішення, як повернути туристів. Так, грецька влада розглядає можливість введення так званого "паспорту здоров'я", який підтвердить, що людина не хворіє на коронавірус і може вільно пересуватися.

В окремих регіонах Італії планують зробити безкоштовними відвідування музеїв та компенсувати 50% вартості перельоту для туристів.

У Туреччині планують вже у травні зосередитись на внутрішньому туризмі, а громадські місця і пам'ятки архітектури переобладнати відповідно до вимог соціального дистанціювання.

Європа готується активно воювати за повернення туристів, натомість в Україні наразі немає жодної інформації про плани уряду щодо стимулювання розвитку туристичної галузі в Україні та її відновлення після зняття карантинних обмежень.

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У грудні минулого року було створено Державне агентство розвитку туризму, у березні призначили голову агентства, але на сьогодні відсутня будь-яка інформація про діяльність новоствореного органу. Складається враження, що туризм залишився поза увагою уряду.

Це підтверджує і той факт, що згідно з останніми змінами до державного бюджету України на 2020 рік коштів на фінансування бюджетної програми "Розвиток туристичного потенціалу" не передбачено взагалі, так само як і відсутнє фінансування діяльності зазначеного вище агентства чи будь-які видатки на підтримку туристичної галузі.

Однак туризм є так само важливою галуззю економіки для України, як і для інших країн Європейського Союзу.

Лише у Львові близько 20% мешканців працюють у туристичній сфері. Дохід в бюджет міста від туризму у минулому році склав близько 200 млн грн, а загалом витрати туристів у Львові минулого року складали близько 21 млрд грн.

Альтернативних шляхів покриття дефіциту місцевого бюджету через втрати в туристичній галузі наразі немає, а проблема залишається актуальною для багатьох українських міст, тому потребує якнайшвидшого реагування з боку уряду.

Я надіслав депутатське звернення до уряду, бо наразі нікому невідомо, як влада збирається рятувати туристичну галузь.

Тут мова навіть не про матеріальну підтримку, як в Євросоюзі, проблема в тому, що в Україні взагалі відсутнє цілісне бачення, що робити з туристичною галуззю в умовах кризи.

Тому закликаю до дискусії ширше коло осіб, адже діяти потрібно вже сьогодні.

Олег Синютка, для УП

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