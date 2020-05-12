По поводу интервью Гордона с Поклонской

Все интервью делятся на два вида. Проповедь или исповедь.

Первый тип интервью не требует от журналиста ничего. Он просто дает гостю пасы и служит подставкой под микрофон. Разрешает гостю задавать тон и повестку. Оправдывает себя абстрактной "свободой слова" и журналистским удостоверением. Эдакий официант, вся задача которого – поздороваться и попрощаться.

Второй тип интервью требует подготовки, конфликта и умения додавливать. Гости любят отвечать на вопросы, которые им не задавали, чтобы не отвечать на вопросы, которые им задали. Интервьюер должен уметь отличать одно от другого.

На проповеди готовы приходить все. На исповеди – немногие и не ко многим.

Все очень просто. Дмитрий Гордон – это имитатор. Он научился ругать что-то абстрактное, чтобы не поссориться с кем-то конкретным. Он успешно притворяется журналистом, хотя единственный его талант – это нравиться гостям. В этом нет ничего сложного, если научиться кивать в кадре. Он научился.

В нем нет никакой самостоятельной ценности. Он живет отраженным светом. Подтверждение этому – все те фото со знаменитостями, которыми он обклеил вход в свою редакцию. Не думаю, что хоть кто-то из его гостей повесил дома фото с самим Гордоном.

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Из него бы мог получиться неплохой метрдотель. Подбирал бы столики и меню для посетителей. Раздавал бы комплименты и получал чаевые. Собственно, он и сейчас это делает, но зачем-то называет это журналистикой.

Я насмотрелся на таких ребят еще в Крыму, но с тех пор смирился, что провинциальность – это не про географию, а про интеллект.

Павел Казарин

Оригінальний текст взято з Facebook-сторінки Павла Казаріна

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