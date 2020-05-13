"Антиколомойский" закон принят!

Он открыл путь к траншу МВФ

Не прошло и 12 месяцев, а Украина наконец подошла вплотную к новой программе МВФ. Не прошло и полугода, как Украина выполнила последнее условие и приняла многострадальный "антиколомойский" закон.

Но, как известно, есть у революции начало, нет у революции конца. Тоже самое и с историей вокруг антиколомойского закона и Приватбанка. Это еще не конец.

Каков результат голосования? Украина выполнила условия МВФ и теперь осталось 2-3 недели до финального решения правления МВФ. Но это уже чистая формальность. Как и две процедуры, которые необходимо пройти в Украине. Сначала провалить постановление в парламенте, которое говорит об отмене голосования за "антиколомойский" закон, а потом получить подпись президента.

Пока МВФ будет делать свои бюрократические процедуры, Украина как раз выполнит свои формальности. В результате, в ближайшее время будет подписан Меморандум, и Украина получит первый транш из программы Stand By. Плюс подписание соглашения с МВФ откроет доступ к финансированию от ЕС (там мы можем получить 3 транша по 600 млн евро каждый) и Мирового банка.

По идее, этот транш должен стать первым из череды траншей, которые Украина будет получать ближайшие 18 месяцев. Возвращать этот кредит мы начнем через 3 года. И да, в самом кредите от МВФ нет ничего плохого. Кредиты привлекают все страны мира (общая практика, абсолютно всех развитых стран, – погашать старые кредиты за счет привлечения новых) и особенно активно в этом году, когда дефициты бюджета у всех резко выросли в связи с кризисом. Просто в основном страны делают это тихо и почти в ежедневном режиме, пользуясь ресурсами с фондового рынка. А для Украины деньги инвесторов недоступны, потому что стране не доверяют. И поэтому приходится каждый раз возвращаться к МВФ за деньгами.

Почему "антиколомойский" закон таки был принят, несмотря на явное нежелание власти это делать? Просто потому, что нет альтернативы.

Как бы вы ни любили Коломойского, но дефолт слишком болезненный для экономики и для рейтинга. Можно вспомнить и танки на улицах в Аргентине, да и свежие видео из Ливана, где протестующие крушат центральные улицы Бейрута тоже показательны.

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Но это не значит, что власть понимает и принимает необходимость этого закона. Скорее, наоборот, можно с уверенностью сказать, что если бы не было коронакризиса, то этот закон никогда бы не был принят. А многие интервью членов большинства больше напоминают извинения за то, что они вынуждены голосовать за закон.

Плюс закладывают в головы населения тезисы, что закон не соответствует Конституции. И вакханалия выступлений в парламенте во время рассмотрения этого закона показательна.

Но пришел кризис. И Украине нужен МВФ. При этом, позитивная сторона истории в том, что текущий мировой кризис может ударить по Украине гораздо меньше, чем в 2008 году. Украина подходит к кризису в гораздо лучшей форме, и мы видим, что результат реформ банковского сектора и достигнутая макрофинансовая стабильность позволяет курсу гривны оставаться стабильным, а в экономике отсутствуют дисбалансы, присущие ситуации из прошлого. И если страна останется в рамках сотрудничества с МВФ до конца года, то удар по экономике будет намного меньшим, чем в 2008 году. Если не делать глупостей.

Ключевое – Украина получает поддержку в критически важный год, 2020-й. Когда надо финансировать рекордный дефицит бюджета, а доступ к внешним рынкам ограничен. В результате, мы избежим сценария дефолта и сценарии неограниченной эмиссии.

Есть ли риск, что транш, который мы получили, будет последним в этой программе и мы увидим дестабилизацию ситуации?

Да, есть. Что это значит? Это значит, что история только начинается. И люди Коломойского пойдут в Конституционный суд. Который всегда принимал решения, исходя из политической воли. И больше ничего. И вот большой вопрос, будет ли политическая воля у украинской власти защищать деньги украинских налогоплательщиков от Коломойского. Цель олигарха остается неизменной – вернуть себе контроль над Приватбанком, чтобы отозвать иск в Лондоне. Все-таки британскому правосудию украинские олигархи доверяют, но не хотят, чтобы оно решало их судьбу. И принятый закон мешает этому.

Таким образом, не исключено, что когда кризис пройдет, Украина может отыграть назад голосование, использовав Конституционный суд. Это будет однозначный сигнал для всех наших западных партнеров.

Но сегодня на повестке дня целый ряд реформ, которые не дает откатить назад только критическая зависимость Украины от МВФ. Речь идет о Приватбанке, независимости Нацбанка и независимости НАБУ. Если это произойдет, то Украина сама разорвет сотрудничество с МВФ, на которое ориентируются в том числе и внешние инвесторы. И это снова может вернуть на повестку дня вопрос финансовой стабильности. И мы снова услышим на повестке дня слово дефолт. Но это уже будет совершенно другая история.

Сергей Фурса

Оригінальний текст взято з Facebook-сторінки Сергія Фурси

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