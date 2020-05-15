За что не любят "Слуг народа"

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Пятница, 15 мая 2020, 11:30
Артур ОруджалиевАртур Оруджалиев
частный предприниматель

Давид Арахамия написал колонку на УП, в которой основной месседж, что новых слуг не любят потому, что они стали "политиками". И любой политик якобы сразу – дерьмо.

Я более чем уверен, что и Давид, и его коллеги в это искренне верят. Только в это не верю лично я и большинство моих друзей.

Дорогие "слуги", я понимаю, что под куполом Верховной Рады своя уютная атмосфера, и каждый туда заходящий теряет связь с реальным миром быстро. Потому объясню очевидное. Вас не любят вообще по другим причинам.

Навскидку назову 10 причин, которые пришли в голову буквально за одну минуту.

Вас не любят, потому что вы:

- Про**али уникальный шанс для Украины. Многие считают, что последний на ближайшие десятилетия.

- Пришли к власти, поливая говном тех, кто сделал хоть что-то.

- Обычные популисты, которые не отвечают за свои слова.

- Набрали толпу непрофессионалов и идиотов, которые киоском не способны управлять, не то что страной.

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- Рассказываете о коррупции предшественников, а сами точно так же получаете зарплаты в конвертах.

- Не нашли и не посадили виновных ни в одном резонансном деле.

- Заставили снова переходить на другую сторону улицы, когда видишь мента.

- В открытую сливаете суверенитет страны, забыли про Крым и словосочетание "война с Россией" стараетесь не употреблять.

- "Подготовили страну к эпидемии", но не наказали ни того, кто подготовил, ни того, кто вывозил маски.

- Быстро решили, что вы – элита и забыли, кто вас привел к власти и зачем.

Так что поверьте, не любят не политиков. Не любят лжецов, коррупционеров, популистов, аферистов и просто непрофессионалов, которыми сегодня как никогда наполнена Верховная Рада и другие принимающие важные решения здания. Не любят именно вас.

Артур Оруджалиев

Оригінальний текст взято з Facebook-сторінки Артура Оруджалієва

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки. 

Темы: Арахамия Слуга народа


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