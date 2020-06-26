Уличные протесты: рамки дозволенного

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Пятница, 26 июня 2020, 15:30
Маси НайемMasi Nayyem (Wolf)
адвокат, партнер юридической компании "Миллер"

Протесты в США, протесты в Украине. Есть много общего, и есть отличие. И в Украине, и в США люди выходят на улицу, потому что не доверяют власти и не верят в возможность защитить свои права "цивилизованным" путем – через суды, выборы. Люди убеждены, что только диктат улицы может что-то качественно изменить. И нужно отдать им должное – где бы мы сейчас были, если бы начали бороться с режимом Януковича не на Майдане, а ждали следующих президентских выборов или оспаривали его решение развернуть Украину в сторону России в судах?

Для меня есть только две красные линии, переходя которые активисты лишаются морального права на общественный протест.

Первая красная линия – это насилие. Я имею ввиду не столкновение с полицией или спецназом, который по определению сильнее, обладает большими правами, в том числе законным правом применить к тебе силу. 

Я говорю о насилии против других граждан, грабежах, поджогах, порче имущества. Борьба за свои права теряет всякий смысл, если она связана с нарушением прав других людей. Какое право имеет колонна активистов сгонять злость на припаркованных автомобилях на пути движения? Чем провинились их собственники? 

И я очень рад, что, несмотря на переполняющие наших друзей активистов эмоции, акции протеста, связанные с делами Сергея Стерненко или Кати Гандзюк, всегда проходят шумно, дерзко, ярко, но мирно! Это очень важно – это демонстрация нашей политической культуры, наших отличий от тех вполне благовидных топ-чиновников, которые творят беззаконие и произвол.

Вторая красная линия – отсутствие коммерческого интереса. Активисты могут заблуждаться, могут требовать невозможного, быть идеалистами, оторванными от реальности. Черчиллю приписывают гениальную фразу: "Кто в молодости не был радикалом — у того нет сердца, кто в зрелости не стал консерватором — у того нет ума". 

Но как только активист меняет свои убеждения на коммерческий интерес, он убивает и себя как общественного деятеля, и общественный протест как явление.

Продажный активист такое же постыдное явление, как и продажный чиновник. А, может быть, даже еще более постыдное.

Это не про "монополию на улицу". Это про назначение цены за совесть. Факт коммерции убивает доверие к любым массовым протестам.  

Поэтому я с откровенным отвращением смотрю, как некоторые общественные организации за пару последних недель решили раскачать ситуацию проплаченными акциями. Но если есть те, о которых вы знаете и их цель глобальная – спустить нас в РФ, то о шабаше на столичном рынке недвижимости вы можете и не знать.

Посмотрите, во что превратили движение против незаконных застроек такие ОО, как "Твердыня" или "Стоп Свавіллю" во главе с господами Федоренко, Мельниченко, Северином и т.д.  После того, как эти активисты "зашли" в "Комиссию по проверке информации о резонансных объектах строительства" при КГГА, они начали проводить митинги под офисами продаж узкого круга застройщиков, но почему-то не возле действительно скандальных объектов как, например, застройка Протасового Яра.

Происходит массовая закупка пенсионерок, которые используются для держания баннеров и заполнения места в палатках.

Волны "джинсовых" публикаций в СМИ с откровенно бредовыми заголовками (СМИ как под копирку повторяют за "активистами", якобы на такой-то стройплощадке произойдет повторение "Укрбуда", только в… намного большем масштабе"). Слухи в активистской тусовке о том, что с тем-то застройщиком уже сошлись и договорились, его уже не трогаем, идем троллить других.

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Вся эта история откровенно дурно пахнет и в самом деле напоминает рэкет. Тем более, что у нас почти у всех строителей обязательно что-то да не в порядке. Так прописаны законы, которые регулируют эту сферу. 

А еще у них у всех сейчас дефицит покупателей, и многие видимо не прочь откупаться, только чтобы под отделами продаж не стояли "бабушки-активистки" с плакатами "Не допустим Укрбуд-2" и не отпугивали инвесторов.

Я полностью поддерживаю всех, кто искренне борется с той варварской застройкой столицы, которую допустил Кличко и Ко. Без какого-либо внимания к транспортной и социальной инфраструктуре. 

Но такая "борьба" с незаконными застройками от "псевдоактивистов" только дискредитирует все попытки показать киевлянам глубину и важность проблемы. И чем быстрее мы выведем эту "публику" на чистую воду, тем меньший ущерб в глазах общества они нанесут всему движению народного сопротивления.

Масі Найєм, для УП

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.  



Темы: активисты
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