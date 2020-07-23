Ключевые принципы реформы ОПК: как укрепить обороноспособность страны

Оборонний комплекс в умовах військової агресії потребує конструктивних змін, але сутність реформи є предметом експертної дискусії. Першим кроком новоствореної ГО "Центр оборонних стратегій" стала організація широкого обговорення проблем ОПК з усіма зацікавленими сторонами.

7 липня ми зібрали за одним столом 55 професіоналів галузі національної безпеки та оборони – представників державних органів, Збройних сил України, громадських інституцій, оборонних підприємств, країн-партнерів, незалежних експертів, військових аташе.

Результатом масштабної дискусії став експертний документ з ключовими принципами реформи ОПК, розроблений на основі думок усіх учасників (при підготовці документу ми зберігали принцип анонімності, тому у звіті представлені зведені позиції та думки, без посилання на авторів).

Це спільна позиція експертів галузі, постачальників і користувачів, яку ми рекомендуватимемо керівництву країни як платформу для вдосконалення державної політики та створення дорожньої карти реформування ОПК.

Ми пропонуємо конкретні рішення та інструменти активного залучення експертної спільноти до впровадження реформи, яка є необхідною для досягнення Україною стратегічних цілей, а саме відновлення територіальної цілісності держави, вступу до НАТО, інтеграції України у світовий простір, підвищення експортного потенціалу тощо.

Однозначними (такими, що підтверджені всіма експертами-учасниками) є принципи проведення корпоратизації державних підприємств, розподілу функцій формування політик та прямого управління підприємствами, відмова від адміністративного регулювання прибутковості та розподілу оборонного замовлення і перехід до ринкових механізмів формування сталого публічного замовлення.

Отож, коротка версія резюме дискусії:

1. Ключовий принцип, на якому неодноразово наголошували учасники дискусії, – це корпоратизація державних підприємств у сфері ОПК.

Таким чином держава реалізує свій стратегічний вплив у найбільш ефективний спосіб – не через пряме, "ручне" керування, а у спосіб, при якому права власності, нагляд та управління розділені.

2. Інший ключовий принцип, який також пов'язаний із корпоратизацією, але вартий окремого обговорення, – це принцип розділення функцій формування та реалізації державних політик.

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Основною метою, яка має бути досягнута через дотримання цього принципу, є ліквідація ручного адміністративного управління процесами, що призводить до неефективності (адміністратори та посадовці постійно змінюються) та процвітання корупції (якщо вирішує чиновник, а не документи-політики).

3. Оборонне планування – основний орієнтир для ОПК.

Попри свою специфіку та низку обмежень, ринок озброєння та військової техніки є ринком. І учасники ринку (особливо приватні) прагнуть мати ринкові механізми участі. Принцип прерогативи оборонного планування лежить в основі ринкового, а не радянського командно-адміністративного підходу до ОПК.

4. Баланс інтересів державних замовників та виробників.

З одного боку – збереження інтересів національного виробника, з іншого – згідно з законом про національну безпеку України, має бути дотриманий принцип прерогативи оборонного планування. Оборонне планування повинно виходити з оперативних потреб ЗСУ та інших збройних формувань, а не можливостей ринку та національного виробника.

5. Принцип партнерства.

Враховуючи майбутню корпоратизацію та управління через документи-політики, партнерський підхід, а не адміністративно-наказовий має стати принципом управління та координації в галузі ОПК та оборонних закупівель.

6. Підтримка експорту ОВТ.

Історично напрямок експорту озброєння та військової техніки (ОВТ) в Україні зарегульований та проблематичний, особливо для приватних підприємств. Попри високі показники України в переліку країн-експортерів ОВТ, він не дає істотного поштовху для розвитку, особливо інноваційного та технологічного розвитку ОПК через структуру експорту. Навіть попри те, що для більшості підприємств саме експорт становить основну частину доходів.

Політика більшості країн-членів НАТО та ЄС щодо власного ринку озброєнь робить істотний наголос саме на розвитку експортних спроможностей. Розширення бази "клієнтів" для виробників ОВТ означає зменшення накладних видатків, що позитивно впливає на спроможності щодо забезпечення власних Збройних Сил. Тому лібералізація та державна підтримка (зокрема маркетингова) експорту належить до ключових завдань реформи ОПК.

Пропонуємо також ознайомитися з повним текстом резюме дискусії щодо принципів реформи ОПК і активно стежити за подальшими діями щодо її реалізації. А ми, "Центр оборонних стратегій", і надалі будемо наполегливо працювати над тим, щоб цих вимог дотримувались при здійсненні реформи.

Андрій Загороднюк, для УП

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.











Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.