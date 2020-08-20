Ответ Ситнику: набирайтесь смелости для непростого, но законного решения – закрыть бездоказательное дело "Роттердам+"!

Якщо "боротьбу з корупцією" в Україні порівнюють з "рибалкою" та пошуком "великої риби", то доречним стає нагадати, що "розмір вилову дорівнює розмаху рук рибалки".

Так само і у Артема Сергійовича Ситника, тільки помножене на його фантазії та бажання помсти з метою хоч якось виправдати медійно-юридичну бульбашку під назвою "розслідування Роттердам+".

В своєму світському інтерв'ю для "Української правди" Артем Сергійович озвучив ряд "незакритих питань", що мають визначити подальшу долю цього "розслідування".

Перше – начебто відсутність потерпілих.

Це не так. Потерпілі є, але соромно їх показати суспільству – Нікопольський завод феросплавів, Запорізький завод феросплавів. Тобто медійний замовник всієї справи – Коломойський разом зі своїм партнером Пінчуком. Не комільфо, тому спостерігається спроба перекласти відповідальність на Кабінет міністрів. І отримують логічну реакцію – спершу доведіть хоча б щось!

Друге – експертиза за весь період дії формули, як стало відомо самій "Українській правді", встановила відсутність збитків для споживачів/держави, а відповідно і законність рішень НКРЕКП. До слова, пан Ситник продовжує тактику приховування невигідних для себе експертиз, про що ще минулого року писало delo.ua.

Третє – щодо міжнародних запитів.

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На поверхні є як мінімум кілька протиріч. Ви самі визнали – відповіді від інших країн може взагалі не бути! Дивно, що не звинуватили інші країни. Хоча, якщо експертизи свідчать про відсутність збитків, то користі від таких міжнародних запитів не більше НУЛЯ.

Підсумовуючи, маємо 2 шляхи:

- продовжувати витрачати бюджетні кошти на амбіції керівництва НАБУ (а такі витрати вже сягнули майже 100 млн грн) та задля створення видимості об'єктивності продовжувати театр абсурду – проводити обшуки в Офісі президента щодо підпису Зеленського під "Амстердам+", тероризувати запитами МВФ

або

- набратися сил та сміливості прийняти законне рішення – закрити фейкову справу "Роттердам+" через відсутність доказів та сплив розумних строків!

P.S.: щодо призупинення справи "Роттердам+" – найкраще про цю техніку висловилась суддя ВАКС Віра Михайленко 23 червня 2020 для Юридичної газети:

"Зупиненням досудового розслідування маскується його подальша змістовна неспроможність – коли підозра була пред'явлена, проте слідчими діями не підтверджується обвинувачення, а тому досудове розслідування заходить у глухий кут."

Дмитро Вовк, для УП

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.









Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.