Маленькие нюансы "Большого строительства"

З наближенням місцевих виборів набирає обертів і піар-кампанія влади під назвою "Велике будівництво", ініціатором якого називають Володимира Зеленського, хоча спершу це нібито був спільний проєкт президента та уряду.

Про старт проєкту ще 2 березня цього року оголосив Олексій Гончарук.

"У планах протягом року зведення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг. Роботу вже почали на понад 300 об'єктах", – пояснював тоді екс-прем'єр.

"Кругле" число об'єктів, які мають бути побудовані, – свідчення того, що "Велике будівництво" є звичайним піар-проєктом, який не має нічого спільного з реальними державними програмами.

Можна лише вітати прагнення Володимира Зеленського зробити щось для людей та залишити по собі добрий слід, от тільки, як кажуть, не варто "бігти поперед батька в пекло". Адже будь-яка державна програма реалізується згідно із вимогами Закону про державні цільові програми.

Закон передбачає, що державні цільові програми розробляються на основі прогнозів економічного і соціального розвитку України та окремих галузей економіки на середньостроковий період і повинні мати паспорт (виклад основних даних), перелік заходів і завдань з визначенням виконавців, строків, очікуваних результатів тощо, а також пройти обов'язкову державну експертизу.

Ба більше, ні Конституція, ані зазначений Закон не наділяють президента повноваженнями у питанні затвердження чи реалізації державних загальнодержавних програм – це повноваження Верховної Ради та Кабміну.

Звісно, ви не знайдете ні закону, ні розпорядження КМУ про затвердження програми "Велике будівництво". Єдиним нормативно-правовим актом з цього питання є указ президента від 23.06.2020 р. №246/2020 "Про Координаційну раду з реалізації програми "Велике будівництво".

Тобто юридично програми "Велике будівництво" не існує. Як не існує і відповідного бюджетного розпису на фінансування передбачених нею заходів. Тож зрозуміло, що "Велике будівництво" реалізується за рахунок інших бюджетних програм. Яких саме – питання до Рахункової палати та правоохоронних органів.

Інакше кажучи, програма "Велике будівництво" фактично є фальшивкою, яку влада нав'язує суспільству, щоб показати турботу про громадян.

Підтверджує це і міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, який сказав, що "для звичайних людей, для звичайних громадян не важливо, як бюрократично воно оформлено, чи йде в урядових чи інших документах, для людей важливий результат".

А на питання, чи справді програма існує на словах, відповів: "Вона існує на дії, тому що кожного дня будуються об'єкти". Насправді будь-який чиновник знає, що важливо, адже за порушення закону передбачена відповідальність.

Ба більше, будівництво доріг в рамках "Великого будівництва" здійснюється в кредит! Зокрема на ремонт 854 км доріг Укравтодор взяв кредит у державного "Укрексімбанку" під держгарантії на 19,3 млрд грн.

При цьому в бюджеті передбачено, що 5,6 млрд грн "Укравтодор" цьогоріч виплатить за боргами. Тобто, збільшуючи обсяги запозичень під держгарантії, уряд збільшує суму, яка буде витрачатися не на дороги, а на виплату боргів.

Ще однією особливістю "Великого будівництва" є включення у програму довгобудів, кошти на будівництво яких фактично були розкрадені раніше.

Сьогодні ж будівництво цих об'єктів ведеться швидкими темпами, без проведення будекспертизи, яка б визначила безпечність їхньої подальшої експлуатації та допомогла б встановити, скільки коштів було привласнено. Фактично влада "пробачила" попередникам розкрадання бюджетних коштів.

Ну і "вишенька на торті": кошти на "Велике будівництво" виділяються в пріоритетному порядку, від чого страждають інші видаткові статті бюджету. І причина цього – не лише в піарі перед місцевими виборами.

Влада побоюється, що за їхніми результатами новообрані органи місцевого самоврядування зупинять фінансування об'єктів, що будуються з порушеннями та відкатами для "своїх".

"Велике будівництво" – не що інше, як популістичний хід перед місцевими виборами, як і те, що треба підняти мінімальну зарплату до 6,5 тис грн.

Це правильно, що повинні зростати зарплати. Але де взяти ці гроші? Тому це все розтлумачую для себе як кроки влади до місцевих виборів. І як спроби провладної більшості партії "Слуга народу" в такий спосіб завоювати симпатії виборців .

Ірина Констанкевич, для УП

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