Инвестиции в профилактику. Подписать нельзя отклонить

Де поставити розділовий знак, залежить від кожного з нас. Але, якщо ми хочемо відчувати себе спокійно серед сучасних викликів та пандемій, то питання функціонування системи громадського здоров'я має бути чи не головним на порядку денному.

Для чого потрібний Закон "Про систему громадського здоров'я"

Законопроєкт врегульовує діяльність системи громадського здоров'я з ключовим елементом протиепідемічного захисту населення.

Не секрет, що для того, щоб система почала працювати, необхідний певний проміжок часу. Вектор розвитку будь-якої системи динамічний та постійно змінюється в результаті нових викликів, ініціатив, політичних міркувань та надзвичайних ситуацій. Це ж стосується і побудови системи громадського здоров'я.

Наприклад, ще у 2002-2003 роках спалахи коронавірусу SARS стали потужним імпульсом для реорганізації національної інфраструктури громадського здоров'я у Канаді. Реакцією цілої низки країн на пандемію COVID-19 стали зміни у системах протиепідемічного захисту. Сьогодні це питання на порядку денному й в Україні.

Не варто забувати, що крім загрози світових пандемій, існує загроза виникнення надзвичайних ситуацій та стихійних лих, а також кризових ситуацій в економіці.

І якщо система громадського здоров'я у країні не стійка, вона просто не дозволить стримати зростаюче навантаження на систему охорони здоров'я і надання медичної допомоги людям стане неможливим.

Історія знає безліч прикладів існування ефективних програм громадського здоров'я, яким відразу після зменшення тягарю захворювань урізали фінансування (або взагалі ліквідовували), але в результаті мали нові спалахи захворювання у значно більших масштабах.

Інвестиції в майбутнє

Якщо подивитись у світовому масштабі, то ми побачимо, що витрати на профілактику та забезпечення готовності до реагування на надзвичайні ситуації оцінюються мільярдами, а збитки від пандемії – трильйонами доларів. Втрати, які несе весь світ в результаті пандемії COVID-19, еквівалентні розміру інвестиціям для забезпечення такої готовності впродовж 500 років.

Переконаний, що це більше, ніж вагомий аргумент, щоб переконати усіх, що інвестиції у профілактику – це не безглуздо!

Чому важливо підтримати проєкт Закону про систему громадського здоров'я

Для того, щоб система громадського здоров'я була спроможна невідкладно реагувати на виклики сьогодення, був розроблений законопроєкт.

Ключові напрямки, які врегульовує законопроєкт:

Відбудеться чіткий розподіл функцій та повноважень Кабінету міністрів України, МОЗ України та інших органів влади в системі громадського здоров'я.

Створюється уповноважений орган у сфері громадського здоров'я для проведення оцінки ризику небезпечних чинників на здоров'я людини та реагування на надзвичайні події у сфері громадського здоров'я (спалахи, епідемії, аварії тощо).

Планові та позапланові заходи контролю (інспекційні функції) передано основним центральним органам виконавчої влади з чітко визначеними інспекторськими функціями – Держпродспоживслужбі, Держпраці, Держекоінспекції.

Встановлюються європейські підходи до проведення епідеміологічного нагляду, який буде охоплювати не лише інфекційні хвороби, а й неінфекційні захворювання, які щороку в Україні зумовлюють понад 80% летальних випадків.

Звісно, що результат зусиль профілактичних заходів можна буде побачити та оцінити лише через кілька років. Саме тому визначатися та приймати ключові інвестиційні рішення потрібно вже сьогодні, не задумуючись, адже ми всі хочемо бути здоровими, чи не так?

Віктор Ляшко, для УП

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