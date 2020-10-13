Почему местные выборы должны быть перенесены на весну 2021 года

Традиційно явка на місцевих виборах набагато менша, ніж на президентських чи парламентських. Враховуючи те, що в Україні почалася друга хвиля коронавірусу, та чи не щодня ми маємо нові антирекорди із захворюваності, кількість виборців на дільницях очікується мінімальна.

У разі загострення ситуації з короновірусом тільки 46% опитаних респондентів готові взяти участь у місцевих виборах. Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 4-7 жовтня.

Проте, як показує практика, явка на дільницях зазвичай набагато нижча, ніж прогнозують соціологічні заміри. Якщо на минулих місцевих виборах, коли люди не були наражені на небезпеку зараження коронавірусом, голосувало 46,61% українців, то в цьому році показники будуть в рази меншими.

Соціологічні заміри вказують на те, що партії, вік електорату яких є 60+, посідають досить високі позиції. Проте після проведення виборів ці політичні сили можуть здивуватися результатом голосування, бо більша частина їхнього електорату просто не прийде на дільниці, адже ці люди знаходяться в найбільшій зоні ризику і свідомо не будуть наражати себе на небезпеку.

В такий небезпечний час у багатьох українських містах відбуваються масові заходи, під час яких обмеження щодо зібрань понад двохсот осіб просто ігноруються. Беручи до уваги те, що інкубаційний період коронавірусу триває близько двох тижнів, під самі вибори ми отримаємо нові масштабні антирекорди.

Тож якщо розглядати тенденцію захворюваності, то навіть з тих можливих 46% опитаних респондентів, які підтвердили свою участь у виборах, фізично потрапити на них зможуть не більше 35%. Адже зі зростанням захворюваності збільшується і кількість людей, які мають залишатися на самоізоляції.

Виходячи з вищезазначених показників, постає питання легітимності цих виборів, адже українці просто не мають можливості скористатися своїм конституційним правом та обрати місцеву владу.

Людина, яка захворіла на коронавірус, мусить залишитися вдома та не має жодних шансів скористатися своїм конституційним правом.

Дещо інша ситуація з особами, які перебувають на самоізоляції.

На сайті ЦВК зазначається:

"Виборці, які перебувають на самоізоляції, можуть здійснювати голосування за місцем перебування. Для цього потрібно не пізніше 20 години останньої п’ятниці перед днем виборів подати заяву з доданою довідкою медустанови про стан здоров’я (перебування на самоізоляції).

У день голосування таким виборцям необхідно самостійно, не передаючи в руки членам виборчої комісії, показати документ, який підтверджує особу та громадянство України. Члени комісії, які забезпечують голосування за місцем перебування, мають бути в масках, рукавичках, захисному щитку. І після кожного відвідування проводити утилізацію засобів захисту."

Проте реалізація цього механізму проведення виборів для людей, які знаходяться на самоізоляції, дуже сумнівна, адже кількість осіб з підозрою на коронавірус велика. Відсоток тих, хто захоче під час самоізоляції взяти участь у такий спосіб у виборах, буде вкрай мізерним.

Також постає питання безпеки. Як показує практика, навіть медики не можуть стовідсотково бути впевненими, що не заразяться від контакту з хворим на COVID-19. Годі й казати про ризики підхопити коронавірус членами ДВК, які не будуть мати необхідних засобів захисту.

Ситуація з коронавірусом може бути приводом для використання технологій щодо зриву виборів на дільницях.

До прикладу: будь-хто з членів комісії може заявити, що він хворий на коронавірус, та навіть просто підробити довідку, тоді всі члени ДВК будуть змушені піти на самоізоляцію, що спричинить закриття такої комісії.

Спостерігаючи за тенденціями поширення коронавірусу та передвиборчими рейтингами, така технологія гарантовано набуде поширення.

На сьогоднішній день ЦВК досі не розробила алгоритм дій у разі спроби зриву виборів у такий спосіб. Тож ми можемо прогнозувати, що 25 жовтня на деяких дільницях вибори просто не відбудуться.

Важко спрогнозувати, чи будуть дотримані необхідні правила безпеки. Хоч поліція і контролюватиме наявність маски на кожному з учасників виборчого процесу, проте, як показує практика, в невеликих містах такого поняття, як "масочний режим", взагалі не існує. Тож про одноразові рукавички та окуляри і говорити не варто.

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Електорат більшості партій – люди віком понад 55 років. Саме вони перебувають в групі ризику та у найбільшій небезпеці. Після проведення цих місцевих виборів в середині листопада ми можемо отримати жахливу епідеміологічну ситуацію, якій країна просто не зможе протистояти.

Виходячи з усіх вищезазначених факторів, вважаю, що вибори мають бути перенесені на весну 2021 року.

На сьогоднішній день пріоритетом в Україні має бути життя та здоров'я людей. Проводячи вибори, ми напряму наражаємо на небезпеку усіх учасників виборчого процесу – починаючи від членів ДВК і ТВК, кандидатів в депутати та закінчуючи виборцями і спостерігачами, адже середній вік активних учасників виборчого процесу складає більше 55 років. Саме ця група людей знаходиться під загрозою.

Україна не має достатньої можливості та ресурсів для забезпечення необхідного рівня безпеки та одночасного лікування від COVID-19 великої кількості наших громадян, тому ми маємо докласти максимальних зусиль та не наражати на небезпеку зараження людей під час місцевих виборів.

Тим паче, що визнати легітимність цих виборів буде важко, адже люди просто не матимуть можливості скористатися своїм конституційним правом вільного волевиявлення та обрання влади на місцях. Попри все на додаток ми отримаємо числені маніпуляції, фальсифікації та спроби зривів виборчого процесу.

Володимир Крейденко, для УП

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.







Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.