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Андрей Малеваный
глава Государственной экологической инспекции Украины

Как остановить браконьерство?

Понедельник, 05 октября 2020, 19:00

Незаконная добыча природных ресурсов – браконьерство – приобрели в Украине невиданные масштабы. В широком смысле этого слова оно охватывает все среду – от самовольной рубки леса до подпольного копания янтаря.

Но "классическое" браконьерство касается прежде всего животного мира – охоты и рыболовства. Там нарушения законодательства массовые, а дерзость браконьеров переходит все границы.

Это охота в запретный период, с незарегистрированным оружием, без отстрелочной карточки на право добычи, без контрольной карточки учета добытой дичи и без соответствующих документов на собак охотничьих пород. 

Это нелегальная рыбалка, в том числе во время нереста, с использованием таких запрещенных инструментов, как сети, ятеря, электроудочки, ости, взрывчатые и ядовитые вещества. Это колоссальное превышение установленных водными и лесными хозяйствами разрешенных лимитов на вылов рыбы и отстрел диких животных.

Убытки, которые ежегодно наносят природе браконьеры, составляют около 50 млн. грн. 

Но массовое убийство животных и отлов рыбы – это еще и удар по репродуктивному потенциалу целых видов, которые со временем могут вообще исчезнуть. 

Например, счет занесенной в Красную книгу рыси сегодня идет на сотни особей, проживающих локально в Карпатах и ​​на Полесье. В то же время браконьеры (среди них есть и работники лесных хозяйств) не гнушаются уничтожать этих редких животных.

Аналогичная ситуация с бурыми медведями, которых на все Карпаты 150-200, тогда как в соседней Румынии – более 5 тыс. 

По данным экологов, ежегодно в карпатском регионе браконьеры убивают 40-50 медведей. И если бы не румынская популяция, то они у нас исчезли бы вообще. 

Охота на медведя – это забава богатых и влиятельных, которые платят до 10 тыс. евро, чтобы принять участие в организованном сафари.

Недавнее социологическое исследование агентства Info Sapiens свидетельствует, что 83% украинцев негативно относятся к нелегальной охоте на редких медведей и рысь, а 34% готовы лично участвовать в защите этих хищников. Поэтому государству следует использовать общественную инициативу, чтобы усилить систему охраны природной среды.

Судьбу медведей и рыси может скоро повторить и такое животное, как, например, лось. С 1991 года их поголовье уменьшилось с 15 до менее чем 2 тыс. И хотя этих копытных включили в Красную книгу, экологи опасаются, что к 2050 году лось в Украине таки может исчезнуть.

В рыболовстве ситуация не лучше – незаконный вылов рыбы фактически сравнялся с легальным рыболовством. Ежедневно браконьеры вылавливают из водоемов более 190 тонн рыбы. 

Если в 1991 году задержали 19 тыс. браконьеров-рыбаков, то в прошлом году – до 114 тыс. А сколько еще случаев остались без внимания контролирующих учреждений?

Как правило, браконьерство – это не о выживании бедняков, которым нечем кормить семьи и поэтому они идут в лес на охоту или на озеро рыбачить. Это циничный расчет с целью заработать немалые деньги. На массовой продаже убитой электротоком рыбы, на мясе экзотических оленей или медведей, проданных фешенебельным ресторанам, на шкурах и мехах диких животных.

Официальная статистика открывает нам лишь незначительную часть разгула браконьерства. Например, в 2019 году Гослесагентство составило 2,8 тыс. протоколов за нарушение правил охоты. На самом деле таких случаев в разы больше.

Сейчас Административный кодекс предусматривает наказание за нарушение правил охоты в виде штрафа от 102 до 1020 грн., в случае рецидива – 1020-2040 грн. 

За незаконную рыбалку с применением запрещенных орудий лова браконьер заплатит только 340-680 грн. Максимальная санкция предусмотрена Уголовным кодексом – это 3 года ограничения свободы, но она практически никогда не применяется.

Есть надежда, что вскоре Верховная Рада примет во втором чтении законопроект 2765, который значительно повышает штрафы для браконьеров-рыбаков. Тогда за использование запрещенных орудий лова с нарушителя взыщут 3,4-8,5 тыс. грн. 

Только высокие штрафы и неуклонная компенсация государству за ущерб, причиненный природной среде, сделают браконьерство непривлекательным и рискованным делом. В случае, если потенциальные потери в разы превысят возможные доходы, незаконная охота и рыболовство сойдут на нет.

Лично я не сторонник бравых отчетов государственных учреждений, в которых восхваляются количеством зафиксированных нарушений и суммами штрафов. Было бы хорошо, если бы в Госэкоинспекции стало меньше работы именно потому, что браконьерство исчезло бы как массовое явление.

Но пока этого не произошло, ГЭИ должна получить возможности противостоять нарушителям. В первую очередь материально-технические. 

Современные браконьеры – это люди, укомплектованные по последнему слову техники: тепловизоры, спутниковая навигация, пулеметы, быстроходные катера и даже вездеходы. Инспекция этому может противопоставить лишь устаревшую технику, дефицит кадров и слабую мотивацию сотрудников.

Поэтому на повестке дня модернизация материально-технической базы ГЭИ, повышение зарплат инспекторам, а также гарантии их безопасности. 

Браконьеры, как правило, люди вооруженные и уже неоднократно имели место нападения на работников инспекции, напрямую угрожающие жизни и здоровью людей. 

Де-факто выполняя функции правоохранительных органов, инспекторы должны получить право применять законно мотивированное принуждение к тем лицам, которые нарушают закон.

Андрей Малеваный, для УП

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.  



Темы: экологияресурсыУкраина


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