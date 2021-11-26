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Андрей Малеваный
глава Государственной экологической инспекции Украины 2020-2021 гг

Как вызволить Украину из мусорной ловушки?

Пятница, 26 ноября 2021, 08:00

Украина на пороге создания системы управления отходами, ключевые элементы которой взяты из европейской практики. Речь идет о законопроекте 2207-1-д, который уже готовится ко второму чтению. 

В случае его принятия будет решен ряд комплексных задач, что поможет разгрузить страну от хлама и стать на путь циркулярной экономики и разумного потребления.

Законопроект впервые в истории Украины устанавливает иерархию управления отходами.

Первая ее ступенька – предотвращение образования мусора. Ведь избегать его скопления еще проще, чем позже с ним биться. 

Эта задача достигается за счет создания более долговечной продукции, ремонта вышедших из строя товаров, выделения тех категорий отходов, которые можно повторно использовать.

Подготовка к повторному использованию отходов – следующее звено в иерархии управления. Ее основа – раздельный сбор мусора по фракциям: бумага и картон, пластик, стекло, металлолом, биоотходы, отходы зеленых насаждений, текстиль, опасные бытовые остатки. 

Законопроект прямо запрещает смешивать разные фракции, чтобы облегчить их дальнейшую переработку. Важно унифицировать систему сбора и сделать его обязательной. Тогда значительную часть хлама можно будет направить на повторное использование.

Рециклинг – ключевой элемент в иерархии управления отходами. Это придание остаткам продукции новой жизни, после чего их можно использовать снова. На этом базируется циркулярная экономика по принципу "бери, производи, повторно используй"

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В законопроекте четко прописаны целевые показатели рециклинга и повторного использования. К 2025 году не менее 10% массы хлама следует направить на переработку, а к 2040 году – не менее 35%.

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Восстановление, за исключением рециклинга, – еще один элемент иерархии. В основном речь идет о реализации принципа "отходы – в энергию", когда мусор не просто сжигают, но и производят тепло и электроэнергию. 

Законопроект 2207-1-д предусматривает максимально безопасное сжигание, которое не навредит людям и окружающей среде.

Наконец, удаление – последнее звено в иерархии управления отходами. Это привычное для Украины захоронение мусора на полигонах. 

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Закон потребует, чтобы каждый из них был оснащен системами защиты грунтовых вод, обезвреживания биогаза, контроля выбросов в атмосферу, а также системами мониторинга состояния окружающей среды. 

В тариф на захоронение включат все материально-технические, эксплуатационные, административные расходы, а также финансовую гарантию закрытия и рекультивации.

Законопроект требует, чтобы каждое общество численностью более 150 тыс. человек определило оператора муниципальной системы управления бытовыми отходами. Именно он будет контролировать сбор, вывоз, восстановление и удаление хлама. 

Также будет заключать соглашения с непосредственными исполнителями услуг. Жители будут платить по тарифу, включающему в себя все эти опции. Но если будет действовать расширенная ответственность производителя, то расходы по управлению их отходами не будут закладывать в тариф. 

Планируется создать сеть муниципальных пунктов раздельного сбора для разных видов бытовых отходов. 

Привлечение же инвестиций в мусорную отрасль местные власти будут стимулировать гарантией достаточного количества ресурсов для функционирования бизнеса, а также приемлемым тарифом, что позволит вернуть инвестированные средства. 

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Власть обязана будет направлять на рециклинг и повторное использование тот процент мусора, который указан в целевых показателях.

Внедряется расширенная ответственность изготовителя. В частности, за упаковку, элементы электрического оборудования, батарейки, авто, шины, текстиль и т.д. 

Производители будут объединяться в организацию, которая будет нести бремя расширенной ответственности, или же делать это индивидуально. 

Сбор отходов продукции, минимизация их негативного влияния на среду, подготовка к повторному использованию и переработке – основные задачи производителей. Организации коллективной расширенной ответственности будут тесно сотрудничать с местными властями, чтобы получить доступ к муниципальной инфраструктуре.

Госучреждение, регулирующее сферу управления отходами, будет предоставлять разрешения на их сбор, перевозку, восстановление (в том числе сортировку) и удаление. 

Также будет вести реестр предприятий, являющийся частью большой информационной системы. Она поможет оперативно отследить источник происхождения мусора, его владельца, данные о сборе и обработке.

По всей вертикали от предприятия к государству будут разрабатываться планы управления отходами. 

Национальный план будет рассчитан на 10 лет с возможностью пересмотра каждые 4 года со дня вступления в силу. Таким образом, система будет работать в прогнозируемом поступательном режиме.

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Ее обеспечат достаточными финансовыми ресурсами. В частности, за счет платы за захоронение хлама, расширенной ответственности производителя, внедрение депозитных схем сбора использованной продукции, налогообложение товаров, отходы которых оказывают значительное негативное влияние на окружающую среду.

А самое главное – за нарушение законодательства об отходах будет существовать реальная ответственность: дисциплинарная, административная, гражданская и даже уголовная.

Законопроект 2207-1-д возлагает ряд важных функций также и на Государственную экологическую инспекцию. В частности, по контролю за тем, чтобы предприятия и местные власти соблюдали требования по сбору, перевозке и обработке мусора, подавали декларации об отходах, вели их учет, отчитывались и выполняли соответствующие планы и программы.

Путь от буквы закона к воплощению на практике будет непростым, но мы должны его пройти, если хотим освободить Украину из мусорной ловушки. 

Андрей Малеваный

Колонка – материал, который отражает исключительно точку зрения автора. Текст колонки не претендует на объективность и всесторонность освещения темы, которая в ней поднимается. Редакция "Украинской правды" не несет ответственности за достоверность и толкование приведенной информации и выполняет исключительно роль носителя. Точка зрения редакции УП может не совпадать с точкой зрения автора колонки.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
Темы: экологиязаконодательство
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