Как вызволить Украину из мусорной ловушки?

Украина на пороге создания системы управления отходами, ключевые элементы которой взяты из европейской практики. Речь идет о законопроекте 2207-1-д, который уже готовится ко второму чтению.

В случае его принятия будет решен ряд комплексных задач, что поможет разгрузить страну от хлама и стать на путь циркулярной экономики и разумного потребления.

Законопроект впервые в истории Украины устанавливает иерархию управления отходами.

Первая ее ступенька – предотвращение образования мусора. Ведь избегать его скопления еще проще, чем позже с ним биться.

Эта задача достигается за счет создания более долговечной продукции, ремонта вышедших из строя товаров, выделения тех категорий отходов, которые можно повторно использовать.

Подготовка к повторному использованию отходов – следующее звено в иерархии управления. Ее основа – раздельный сбор мусора по фракциям: бумага и картон, пластик, стекло, металлолом, биоотходы, отходы зеленых насаждений, текстиль, опасные бытовые остатки.

Законопроект прямо запрещает смешивать разные фракции, чтобы облегчить их дальнейшую переработку. Важно унифицировать систему сбора и сделать его обязательной. Тогда значительную часть хлама можно будет направить на повторное использование.

Рециклинг – ключевой элемент в иерархии управления отходами. Это придание остаткам продукции новой жизни, после чего их можно использовать снова. На этом базируется циркулярная экономика по принципу "бери, производи, повторно используй".

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В законопроекте четко прописаны целевые показатели рециклинга и повторного использования. К 2025 году не менее 10% массы хлама следует направить на переработку, а к 2040 году – не менее 35%.

Восстановление, за исключением рециклинга, – еще один элемент иерархии. В основном речь идет о реализации принципа "отходы – в энергию", когда мусор не просто сжигают, но и производят тепло и электроэнергию.

Законопроект 2207-1-д предусматривает максимально безопасное сжигание, которое не навредит людям и окружающей среде.

Наконец, удаление – последнее звено в иерархии управления отходами. Это привычное для Украины захоронение мусора на полигонах.

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Закон потребует, чтобы каждый из них был оснащен системами защиты грунтовых вод, обезвреживания биогаза, контроля выбросов в атмосферу, а также системами мониторинга состояния окружающей среды.

В тариф на захоронение включат все материально-технические, эксплуатационные, административные расходы, а также финансовую гарантию закрытия и рекультивации.

Законопроект требует, чтобы каждое общество численностью более 150 тыс. человек определило оператора муниципальной системы управления бытовыми отходами. Именно он будет контролировать сбор, вывоз, восстановление и удаление хлама.

Также будет заключать соглашения с непосредственными исполнителями услуг. Жители будут платить по тарифу, включающему в себя все эти опции. Но если будет действовать расширенная ответственность производителя, то расходы по управлению их отходами не будут закладывать в тариф.

Планируется создать сеть муниципальных пунктов раздельного сбора для разных видов бытовых отходов.

Привлечение же инвестиций в мусорную отрасль местные власти будут стимулировать гарантией достаточного количества ресурсов для функционирования бизнеса, а также приемлемым тарифом, что позволит вернуть инвестированные средства.

Власть обязана будет направлять на рециклинг и повторное использование тот процент мусора, который указан в целевых показателях.

Внедряется расширенная ответственность изготовителя. В частности, за упаковку, элементы электрического оборудования, батарейки, авто, шины, текстиль и т.д.

Производители будут объединяться в организацию, которая будет нести бремя расширенной ответственности, или же делать это индивидуально.

Сбор отходов продукции, минимизация их негативного влияния на среду, подготовка к повторному использованию и переработке – основные задачи производителей. Организации коллективной расширенной ответственности будут тесно сотрудничать с местными властями, чтобы получить доступ к муниципальной инфраструктуре.

Госучреждение, регулирующее сферу управления отходами, будет предоставлять разрешения на их сбор, перевозку, восстановление (в том числе сортировку) и удаление.

Также будет вести реестр предприятий, являющийся частью большой информационной системы. Она поможет оперативно отследить источник происхождения мусора, его владельца, данные о сборе и обработке.

По всей вертикали от предприятия к государству будут разрабатываться планы управления отходами.

Национальный план будет рассчитан на 10 лет с возможностью пересмотра каждые 4 года со дня вступления в силу. Таким образом, система будет работать в прогнозируемом поступательном режиме.

Ее обеспечат достаточными финансовыми ресурсами. В частности, за счет платы за захоронение хлама, расширенной ответственности производителя, внедрение депозитных схем сбора использованной продукции, налогообложение товаров, отходы которых оказывают значительное негативное влияние на окружающую среду.

А самое главное – за нарушение законодательства об отходах будет существовать реальная ответственность: дисциплинарная, административная, гражданская и даже уголовная.

Законопроект 2207-1-д возлагает ряд важных функций также и на Государственную экологическую инспекцию. В частности, по контролю за тем, чтобы предприятия и местные власти соблюдали требования по сбору, перевозке и обработке мусора, подавали декларации об отходах, вели их учет, отчитывались и выполняли соответствующие планы и программы.

Путь от буквы закона к воплощению на практике будет непростым, но мы должны его пройти, если хотим освободить Украину из мусорной ловушки.

Андрей Малеваный