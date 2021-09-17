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Андрей Малеваный
глава Государственной экологической инспекции Украины 2020-2021 гг

Государственный экологический контроль: на пороге перезагрузки

Пятница, 17 сентября 2021, 13:00

На прошлой неделе в Украине начался новый парламентский сезон – Верховная Рада возобновила свою законотворческую работу. Среди важных законопроектов, которые необходимо принять в ближайшее время – 3091 "О государственном экологическом контроле".

Документ полтора года находился в стенах парламента, существенно дорабатывался, пока не попал в сессионный зал и не был принят в первом чтении. Сейчас все природоохранное сообщество с большими надеждами ожидает принятия законопроекта в целом. 

Такое пристальное внимание понятно – госэкоконтроль затрагивает интересы многих сторон: государства, бизнеса, общественного сектора. А на самом деле он касается каждого гражданина, поскольку от его действенности зависит качество жизни миллионов людей. 

В Индексе экологической эффективности Украина занимает 60-е место среди 180 стран мира. Есть огромные проблемы с биоразнообразием, качеством воздуха, состоянием питьевой воды, деградацией экосистем.

По данным Глобального альянса по вопросам здоровья и загрязнения, наше государство входит в Топ-5 стран, где больше всего смертей из-за негативных экологических факторов. Эти вызовы требуют адекватного реагирования. 

Очевидно, что постсоветская система госэкоконтроля не выдерживает нагрузки, поэтому нуждается в существенной модернизации. И именно это предлагает законопроект 3091. 

Он предусматривает: 

  • создание нового государственного природоохранного учреждения, которое придет на смену Государственной экологической инспекции; 
  • расширение круга лиц, по обращениям которых будут происходить проверки;
  • внедрение четырехступенчатой ​​градации предприятий в зависимости от риска, который они представляют для окружающей среды. Самые опасные проверять раз в год в течение 15 дней. Объекты с незначительным воздействием на окружающую среду – раз в 5 лет в течение 10 дней. 
  • увеличение срока продолжительности проверок (для предприятий с наибольшей степенью риска). Внеплановые проверки теперь смогут проводить ночью, если предприятие в настоящее время работает; 
  • повышение штрафа за недопуск инспектора на проверку – он достигнет 1,8 миллиона гривен. Внедрят ответственность за невыполнение законного предписания о временном приостановлении работы предприятия; 
  • повышение зарплаты инспекторов (стартует от 13 тыс. грн), что снизит коррупционные риски и повысит профессионализм сотрудников, которые будут претендовать на должности; 
  • устранение дублирования полномочий между новым природоохранным органом, Госгеокадастром, Госгеонедрами и Госрыбагентсвом; 
  • отмена судебного сбора по искам о приостановлении деятельности предприятия за экологические нарушения и по искам о возмещении убытков; 
  • урегулирование проверок органов государственной власти и местного самоуправления; 
  • обновление механизмов утверждения и применения методик начисления убытков; 
  •  внедрение хозяйственной ответственности для юридических лиц и ФЛП. 

Очевидно, при подготовке ко второму чтению народные депутаты внесут в законопроект ряд поправок, часть из которых будет учтена. Надеюсь, они не изменят сущность документа и не выхолостят его содержание, а только устранят некоторые неточности, противоречия и погрешности.

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Важно, чтобы 3091 снова надолго не "застрял" в сетях парламентских процедур. Ведь каждый день промедления с обновлением системы государственного экологического контроля слишком дорого обходится каждому из нас.

Экологическая безопасность важна, потому что она имеет как экономические, так и социальные последствия. Незащищенность окружающей среды – это потери ВВП страны, снижение капитализации ее активов и рост социальной напряженности в обществе. 

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Более того, законопроект 3091 может стать драйвером крупных экономических изменений, подтолкнув власть и бизнес к модернизации предприятий и коммунальной инфраструктуры. Сегодня они продолжают эксплуатировать старые советские мощности, которые уже исчерпали свой ресурс. 

Украине нужно большое обновление и большие инвестиции для модернизации и экологизации. Найти необходимые средства можно только в сотрудничестве частного, государственного сектора и при поддержке международных партнеров. Но такой путь требует значительных усилий, поэтому предприниматели и управленцы предпочитают все оставить, как было раньше.

Новая система госэкоконтроля не позволит жить прошлым, а будет стимулировать двигаться к лучшему будущему.

Андрей Малеваный

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Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
Темы: экологиязаконодательство
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