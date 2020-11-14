КСУ vs ЗЕ: народный гнев как оружие

Через скасування е-декларацій ми вже декілька тижнів спостерігаємо за справжнім протистоянням між Конституційним судом і владою.

Кожна з цих сторін вдається до певних, часом незаконних маніпуляцій, намагаючись перетягнути ковдру на себе. І, як стандартно в нас заведено, простий люд завжди опиняється між двох вогнів, часом навіть не розуміючи, що стає іграшкою в лапах маніпуляторів.

Тож розберемо деякі прийоми, які застосовують опоненти одне проти одного.

Як говориться в легендарній кінострічці Леоніда Гайдая "Кавказька полонянка, або Нові пригоди Шурика": "Хай живе суд! Найгуманніший суд у світі". Як бачимо, і наш Конституційний Суд проявив максимальну "гуманність" до зажерливих чиновників і депутатів, скасувавши обов'язкове є-декларування.

Усвідомлюючи всі наслідки цього спірного рішення, яке фактично є плювком в обличчя міжнародній спільноті, Зеленський як президент намагається вийти сухим із води, знизивши градус народного гніву до влади.

Весь медійний негатив лягає здебільшого на плечі чинної влади, адже люди чудово розуміють, що перші особи держави точно були в курсі рішення, яке готувалося КС.

Ба більше, той факт, що таке рішення було прийняте точнісінько після виборів, саме собою свідчить про домовленості між судом і владою. Адже якби воно було прийняте до виборів, це ще більше вдарило би по рейтингу провладної партії.

Люди не дурні, вони розуміють, що судді КС перебувають у постійній комунікації з владною верхівкою.

Уявіть собі, скільки "кіл погодження" треба пройти, щоби стати суддею КС: треба подобатися всім лідерам фракцій ВР, бути "угодним" усім політсилам. Водночас, згідно із законодавством, 1/3 складу КС формує президент, 1/3 — Верховна Рада і лише третину складу КС формує з’їзд суддів.

Тобто за 66,6% складу КС фактично відповідає президент та Верховна Рада. Водночас пересічному українцю абсолютно байдуже, ким, коли і на який строк призначалися ці судді. Відповідальною завжди є влада.

Тому для президента наразі вкрай важливо "відбілити" свою репутацію, продемонструвавши жорстку руку до "збожеволілого" суду. Так народився проєкт закону президента про фактичний розпуск КС.

Однак із юридичної точки зору найяскравіше і, на жаль, найбільш популістичне гасло, яке ми могли почути з вуст влади — це те, що КС треба і можна розпустити. Конституція цього не передбачає.

Зеленський розуміє, що в законодавчому полі не може нічого зробити, щоби прибрати суддів, розпуск — неконституційний. Тому він давить на КС громадською думкою, навмисно роблячи акцент на недемократичності та корупційності суддів і скасуванні е-декларування.

Президент та найближче оточення постійно публічно піднімають цю тему — від соцмереж до інтерв'ю великим виданням, щоби накликати на КС народний гнів.

І їм справді вдається розлютити як народ, так і представників ЗМІ, які мають певний вплив на громадську думку.

Що натомість залишається робити КС? Правильно, завдати удару у відповідь.

Тут ми бачимо вкрай хитрий ударний маневр, своєрідну "отвєточку" від Суду. Знаючи, що за останній рік проблема продажу землі стала найбільш злободенною для людей, саме питання скасування земельної реформи КС піднімає на порядку денному з-поміж десятків інших зареєстрованих питань.

Суд фактично натякає владі, що відміна антикорупційних норм — це лише "квіточки", ще можуть бути і "ягідки". Люди в мантіях розуміють, що після скасування земельної реформи, в очах більшості людей вони будуть рятівниками від "злочинної" влади, яка цю реформу запровадила без референдуму.

Скасувавши відкриття ринку землі, судді вб'ють одразу двох зайців одним ударом. Перший "заєць" — повернуть до себе любов народу як "рятівники" від продажу національного багатства — землі.

Другий "заєць" — нанесуть максимальну шкоду владі у відносинах із європейськими партнерами, які "підв'язані" до відкритого ринку землі в Україні.

Стратегічно для країни це велика шкода, але судді, як ми бачимо, готові на це піти заради того, щоби врятувати свої "шкури".

До речі, щодо "ягідок". На додачу до земельної реформи, КС відкрив провадження через похід президента в кав'ярню під час карантину. Якщо КС підтвердить, що Зеленського можна притягувати до відповідальності за такі порушення — це дасть змогу встановити, що президент порушив закон.

А як відомо, Зеленський публічно обіцяв піти у відставку, якщо порушить закон.

Тобто навіть якщо владі вдасться все ж таки прибрати суддів — вони все одно залишаться ініціаторами рішення, яке дасть можливість встановити в судовому порядку порушення закону президентом.

КС де-факто натякає президенту — "якщо будеш на нас напирати й далі — буде гірше саме тобі".

Отже, наразі головна зброя в цій запеклій боротьбі між КСУ і владою — це народний гнів, який кожна зі сторін намагається використати на власну користь.

КС розуміє, що в цій "війні" він може перемогти лише тими методами, які фактично легітимізував сам президент (згадайте, як він розпустив ВР, мотивуючи тим, що вона втратила народну довіру).

Як бачимо, важелі впливу поки що — в руках Конституційного суду. Побачимо, чим відповість влада.

Олег Петровець, для УП



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