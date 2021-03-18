Антиреформа по темникам от СБУ. Кто из депутатов подал правки от Баканова

Наприкінці січня Верховна Рада зробила важливий крок до реформи Служби безпеки України. Депутати забрали в СБУ функції та підрозділи з боротьби з корупцією і організованою злочинністю та ліквідували можливість втручатися в економіку.

У той же день Рада проголосувала у першому читанні проєкт 3196-д щодо реформування СБУ. Все це важливі кроки, однак вже зараз в Раді пробують ці новації відмінити.

Закон вказав, що невластиві функції залишаються за СБУ поки не запрацює Бюро економічної безпеки. В СБУ звісно вирішили скористатися паузою, щоб не лише повернути втрачений у законі функціонал, але й отримати нові невластиві повноваження і права.

Провалити реформу в Службі намагаються з минулого року. Коли в законопроєкті вперше з’явилися норми, які забирають у СБУ слідство, тобто можливість торгувати справами, в СБУ почали безжально критикувати реформу і навіть вказувати на причетність іноземних спецслужб до цих змін.

Ще раз: у самій СБУ вважають мало не державною зрадою спробу наблизити службу до найкращих практик країн НАТО.

Керівниця робочої групи щодо реформи в парламенті Мар’яна Безугла заявила про те, що на багатьох депутатів тиснуть і погрожують.

Після голосування проєкту в першому читанні в СБУ підготували детальні інструкції для депутатів про те, як саме закон треба змінити до другого читання, аби він влаштував службу. Ці інструкції і були опубліковані керівником робочої групи.

Як виявилося ряд народних депутатів не просто скориталися цими темниками від СБУ — вони скопіювали побажання СБУ під копірку та подали їх у вигляді поправок до комітету. Деякі навіть не полінувалися скопіювати не лише самі норми, а й підготовлені в СБУ вказівки та обгрунтування.

Ми вважаємо, що суспільство повинно знати депутатів, які замість громадян і виборців служать як виявилося Службі безпеки та її керівнику.

Всього до профільного безпекового комітету надійшло 2225 поправок. За нашими підрахунками, понад 500 поправок списані з темників СБУ.

Хто з депутатів спалився на правках з темника СБУ?

Найцікавіше, що ініціювали підготовлені в СБУ правки депутати з різних фракцій, в тому числі проросійських.

Серед тих, хто подав правки з темника СБУ депутат з фракції ОПЗЖ Григорій Мамка. Його також пов’язують з роботою на користь Григорія Суркіса.

Крім Мамки, поправки в підтримку СБУ від ОПЗЖ подав Анатолій Бурміч, який раніше був співробітником Служби безпеки. Щоправда, на відміну від колег, у поправках Бурміча змінений текст, але суть так само зводиться до продиктованого в СБУ бачення.

Раніше журналісти помічали керівника СБУ Івана Баканова разом з помічником президента Сергія Шефіра на дні народження Григорія Суркіса. За інформацією видання "Дзеркало тижня", СБУ навіть намагалося пом’якшити санкції проти Віктора Медведчука.

З провладної фракції "Слуга народу" скопійовані від СБУ правки подав нардеп Олександр Качура, який раніше був помічений як керівник одного з осередків організації Медведчука "Український вибір". Сам Качура попри наявність фотографій, де він одягнений в символіку організації кума Путіна, вказує, що став керівником осередку без свого відома. Тим не менш, Качура публічно виступає проти позбавлення СБУ невластивих функцій і під час голосування в парламенті навіть намагався збити поправки про позбавлення СБУ функцій з боротьби з корупцією.

Продиктовані в СБУ поправки подав також нардеп від "Слуги народу" Сергій Іонушас, якого колеги по парламенту називають близьким до голови СБУ Івана Баканова. Крім поправок Іонушас просуває в Раді законопроєкт щодо змін до Кримінального процесуального кодексу, які не передбачають позбавлення слідства СБУ, а навпаки посилюють слідчі повноваження, надаючи право СБУ забирати будь-які справи для розслідування. Законопроєкт Іонушаса має стати рятівною подушкою для СБУ. За розрахунком авторів у разі, якщо в Раді наберуться таки сміливості позбавити функцій слідства СБУ, то відсутність змін до Кримінального процесуального кодексу — профільного документу для слідчих, має цю функцію залишити.

Окрім Качури та Іонушаса, аналогічні поправки подали "слуги" Ірина Верещук та Олексій Ковальов.

Від групи "Довіра" поправки СБУ подав нардеп Генадій Вацак. Останній навіть при подачі поправок забув прибрати з тексту обґрунтувань слова про те, що такі поправки готувалися "за вказівкою голови СБУ".

Від "Батьківщини" поправки згідно інструкцій СБУ подали Михайло Цимбалюк і Андрій Кожем’якін, який до роботи в парламенті був кадровим співробітником Служби та займав посади заступника голови СБУ, керував управлінням по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю.

Що ж пропонують в СБУ через ручних депутатів

Проголосований в першому читання законопроєкт щодо реформи СБУ далекий від ідеалу і правити його потрібно ретельно. Однак підготовлені в СБУ інструкції зводять спроби реформи до перетворення Служби на безконтрольного монстра.

Більшість поправок СБУ зводиться до повернення початкового тексту законопроєкту, який був підготовлений самою Службою та поданий президентом. Нагадаємо, що та версія законопроєкту була розкритикована як міжнародними партнерами, так експертами в Україні та громадянським суспільством.

Інструкції зводяться до залишення повноважень слідства на постійній основі або ж пролонгації його здійснення до 2030 року. Хоча саме позбавлення СБУ слідства є ключовим індикатором реформи і тим, що відповідає кращим практикам країн НАТО.

Пропонують в СБУ також залишити повністю функціонал із боротьби з організованою злочинністю, просто переклавши ці повноваження на підрозділи контррозвідки.

Не бажають в СБУ і скорочення штату, тому замість визначених наразі в законопроєкті 17 тисяч посад, пропонують залишити 20 тисяч посад і проводити таке скорочення не 3 роки, а цілих 7. Також в СБУ бажають залишити в структурі всі допоміжні організації, на кшталт санаторіїв та підприємств, хоча виступають проти входження цих закладів до загальної чисельності служби. Тобто за таких правок штат Служби залишатиметься роздутим.

Цікаво, що в СБУ хочуть також зберегти двох перших заступників в голови, а також залишити за головою Служби ключові повноваження щодо організації внутрішнього контролю в службі і затверджувати організаційну структуру. Зараз в законопроєкті ці повноваження залишаються за президентом.

Тут ми описали лише частину шкідливих поправок, щодо яких є чіткі докази їх підготовки в СБУ. Проте законопроєкт містить ще сотні інших сумнівних правок.

Усі ці пропозиції ніщо інше як спроба взагалі нівелювати будь-які оновлення СБУ та зірвати реформу. Очевидно, однією з цілей цих поправок під копірку є свідоме затягування та навіть зрив голосування.



Найгірше, що ціною ручного керування СБУ депутатами може стати зрив євроатлантичної інтеграції України. Бо саме справжня реформа СБУ допоможе пришвидшити рух України до НАТО, як заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у розмові з президентом Зеленським 25 лютого цього року. Однак, замість просування такої інтеграції, яка сприятиме більш ефективному обміну розвідданими СБУ зі службами країн Альянсу, ключове безпекове відомство держави руками депутатів в тому числі із проросійських політичних сил, намагається її зірвати.

Олена Щербан, Центр протидії корупції, для УП

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Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.