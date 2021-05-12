Почему важна реформа государственных предприятий?

Триваючі протиріччя щодо управління нафтогазовим гігантом "НАК НАФТОГАЗ" вкотре привернула увагу до реформування державних підприємств (ДП) в Україні.

Через останні події знову виникає занепокоєння щодо послідовності реформ у цій галузі та їх узгодження з високими стандартами корпоративного управління.

Ставки величезні. "НАК НАФТОГАЗ", ймовірно, найважливіше державне підприємство в Україні, яке є джерелом найбільших надходжень до державного бюджету, і наслідки цього протиріччя стосуються не тільки "НАК НАФТОГАЗ", а і всіх інших державних підприємств Україні.

На кону механізми управління мільярдами доларів державних фондів та активів, а також ефективність надання ключових державних послуг населенню та бізнесу.

Реформа державних підприємств має серйозні наслідки для інвестиційної привабливості країни.

Для підтримки відкритого торгівельного та інвестиційного середовища величезне значення відіграє професійне, прозоре, підзвітне та конкурентоспроможне керування сектором держпідприємств.

Вдосконалення управління державними підприємствами, особливо в енергетичному секторі, допоможе зміцнити державні фінанси, а також енергетичну безпеку країни та постачання енергоресурсів.

Саме тому реформування управління державними підприємствами давно є важливим пріоритетом для України.

Слабке управління державними підприємствами – це рецепт маніпулювання економічними та законодавчими умовами, неефективності та корупції, через що держава, приватний сектор та, зрештою, пересічні громадяни зазнають величезних витрат.

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Після революції гідності Україна розпочала амбіційну реформу у секторі держпідприємств, включаючи, серед іншого, поступову корпоратизацію державних підприємств, створення незалежних наглядових рад в найбільших державних підприємствах, встановлення нових вимог щодо прозорості та розкриття інформації та запровадження обов’язкових незалежних аудитів для економічно важливих державних підприємств.

Паралельно з цим, Україна взяла на себе зобов’язання провести настільки ж амбітну реформу в енергетичному секторі з метою лібералізації енергетичних ринків та забезпечення європейської інтеграції.

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ОЕСР (Організація економічного співробітництва та розвитку) взяла на себе зобов'язання супроводжувати ці реформи, працювати разом з Україною, нашими державами-членами та іншими партнерами для того, щоб підтримати стратегію та установи, які регулюють енергетичний сектор України на шляху до передового міжнародного досвіду.

Щодо обох реформ є значний прогрес, і результати вже очевидні для всіх, особливо щодо покращення ефективності Нафтогазу.

Однак ці реформи незакінчені та не є невідворотними. Багато реформ все ще треба закріпити в надійному законодавстві та стратегічних рамкових положеннях. Це важливо для зменшення спонтанних змін та необґрунтованого політичного втручання, а також для усунення законодавчих колізій.

З суперечливої ситуації, що склалася, очевидно, ще треба прояснити деякі питання та усунути прогалини у виконанні зобов’язань.

Минулого року Україна розпочала процес дотримання Керівних принципів ОЕСР щодо корпоративного управління державними підприємствами, що сприятиме більш глибокому закріпленню реформування держпідприємств в мінливому політичному контексті.

В Керівних принципах ОЕСР щодо корпоративного управління державними підприємствами запропоновано план, щоб держпідприємства працювали більш ефективно, прозоро і відповідально, завдяки ним країни можуть застосовувати комплексний підхід до реформи.

Більш того, вони виступають орієнтиром для прояву професіоналізму в діяльності щодо власності, забезпечують функціонування держпідприємств відповідно до принципів ефективного корпоративного управління та конкурування держпідприємств на ринку на рівних умовах з приватним сектором.

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2 травня 2021 уряд України знову підтвердив зобов’язання щодо стандартів Корпоративного управління організації економічного співробітництва та розвитку та вдосконалення управління державними підприємствами. Організація вітає це зобов'язання і підкреслює готовність працювати з Україною в цьому напрямку.

Нещодавно ОЕСР опублікувала Огляд корпоративного управління державних підприємств в Україні, а також конкретні рекомендації щодо їх реалізації.

Багато наших пропозицій можуть здатися доволі таки технічними, але технічні особливості мають значення – диявол, як то кажуть, часто криється в деталях. Це безперечно актуально в контексті корпоративного управління. Тим не менш, основні елементи відносно зрозумілі.

Насамперед, потрібно більше зробити для того, щоб зміцнити спроможність держави професійно та ефективно реалізувати право власності.

Зокрема, уряд повинен створити професійний орган з питань права власності, який централізує або скоординує функції власності, і який не буде підпадати під значний вплив нормотворчих і виконавчих органів.

Поєднання функцій стратегічного планування, регулювання та власності – це рецепт неефективності, корупції, маніпулювання економічними та законодавчими умовами та спотворення конкуренції.

З цим тісно пов'язана необхідність захистити держпідприємства, в тому числі в енергетичному секторі, від надмірного політичного втручання. Це стосується не лише мети державних та приватних суб'єктів господарювання поза межами компанії маніпулювати економічними та законодавчими умовами, що, очевидно, занепокоює, але й різких змін у стратегічному підході, що ґрунтується на легітимних цілях державної політики та дестабілізують рамкові положення, в яких мають функціонувати державні підприємства.

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Для досягнення цієї мети Україна повинна навести лад у фрагментованій нормативно-правовій базі для забезпечення послідовного поліпшення корпоративного управління в держпідприємствах і дотичних до них питаннях.

Відповідно до опублікованого огляду ОЕСР, це включає в себе розширення можливостей незалежних наглядових рад та забезпечення дотримання їх прерогатив відповідно до Керівних принципів ОЕСР, а саме "призначення та звільнення генеральному директору, винагорода йому, визначення стратегії, затвердження ключових корпоративних документів тощо" – саме ці питання опинилися в центрі ситуації, яка склалась.

Найбільш важливо: законодавчі та інші офіційні зміни необхідні, але їх недостатньо.

Ключовою проблемою буде забезпечення ефективного та послідовного впровадження. Необхідно підкріплювати слова конкретними справами, щоб трансформувати сектор державних підприємств, чого потребує Україна.

Якщо правильно провести подальшу реформу державних підприємств, завдяки цьому покращиться результативність сектору, підвищиться якість послуг для громадян та вдосконаляться ділові та інвестиційні умови для всіх.

Масамиші Коно, заступник Генерального секретаря ОЕСР (Організація економічного співробітництва та розвитку)

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.