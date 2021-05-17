Гаражный бум. Как под Львовом раздерибанили земли

Рясне-Руське – село впритул до Львова, яке має всі шанси отримати "славу" гаражного раю. Тут впродовж останніх трьох місяців до місцевих виборів сільська рада роздала тільки під гаражі майже 65 га землі. Це як 93 футбольних поля разом!

Непогано для сільради на 2 села, правда?

Гаражний кооператив як схема безплатно одержати землю

Буквально два місяці тому серед найбільш корупційно прибуткових схем НАЗК назвала зловживання, пов’язані з виведенням земель державної та комунальної власності під комерційне будівництво.

Тоді ж і навела статистику, за якою лідером виділення земельних ділянок для житлово-будівельних кооперативів та обслуговуючих кооперативів назвала Харківську міськраду. Мовляв, та за останні 5 років вона виділила під будівництво понад 50 га земель громади міста.

Ха, 50 га за 5 років?

Я хочу вам розповісти про Рясне-Руську сільраду. Ця за три місяці до місцевих виборів спромоглася роздати 65 га! І це лише під гаражно-будівельні кооперативи.

А ще ж були садові товариства, землі для ведення селянського господарства й не лише.

Нагадаю, за чинним законодавством, саме під гаражні чи садові кооперативи місцеві ради можуть виділяти землю. І за неї не треба платити!

Цим і користувались ті, хто "в темі": створювали гаражні кооперативи чи садівниче товариство, безкоштовно отримували земельні ділянки.

Відтак змінюється цільове призначення, оформляється право власності – і вуаля – можете за великі гроші продати цю ділянку забудовнику або ж будуєте тут самі.

Для цього деякі кооперативи у додатковий вид діяльності й вносили "будівництво житлових і нежитлових приміщень".

Чудова схема, хіба ні?

Масово дерибанили землю перед виборами

Активний дерибан у навколольвівських селах і містечках розпочався перед останніми місцевими виборами. А все тому, що стало очевидно – Львівську ОТГ буде створено і львівською громадою стануть ще 19 населених пунктів, а отже, вони не зможуть розпоряджатися вже землями. І тут понеслося…

У Львівській міськраді, звичайно, знали про нічні сесії за кілька днів до виборів, на яких голосувалося все, що не встиглося досі. Тому ми вирішили розпочати з аудиту.

Департамент містобудування ЛМР взявся аналізувати земельні ухвали всіх 10 сільських і міських рад, які з 1 січня стали зі Львовом однією громадою.

Усі цифри показали незалежним земельним експертам, щоби знати, скільки ж бюджети доєднаних громад, скажімо так, недоотримали внаслідок небаченої щедрості сільських очільників.

За попередніми підрахунками, понад 300 га землі віддали безоплатно в приватні руки лише за минулий рік. Ринкова вартість цієї землі, за підрахунками експертів, – 630 мільйонів гривень. Звичайно, бюджети сіл і містечок не отримали ні копійки.

До порівняння – Львів за минулий рік віддав у приватні руки на таких же умовах не більше 1 гектара. Переважно мова ділянки по кілька сотих, які були долучені до існуючих садиб львів’ян і так перебували у їхньому фактичному користуванні.

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"Гаражний рай" у Рясне-Руському

Повернімося до наших баранів, точніше – до гаражів.

Аж 18 будівельно-гаражних кооперативів (ГБК) отримали земельні ділянки від Рясне-Руської сільради. 18! Навіть не знаю, чи у Львові є така концентрація ГБК на квадратний метр, якщо чесно.

Всі ряснянські кооперативи засновані у 2020 році. За кілька тижнів, а то і днів до отримання земельних ділянок. І, звісно, у більшості серед засновників "свої" люди, тобто місцеві депутати, члени їхньої родини або їхні партнери по бізнесу.

Ось конкретні приклади. Спершу про темпи, якими створювались ці гаражні кооперативи, писались заяви на виділення їм землі. І головне – як оперативно сільрада голосувала за надання їм земельних ділянок. Зверніть увагу на дати.

Обслуговуючий кооператив Гаражно-будівельний кооператив "Автосвіт" – зареєстровано 19.10.2020 – заява на виділення земельної ділянки 21.10.2020, рішення сесії про виділення землі 22.10.2020.

"Астра" – зареєстровано 10.09.2020 – заява на виділення земельної ділянки того ж 10.09.2020, рішення сесії про виділення землі 11.09.2020.

Автобудгараж – зареєстровано 28.09.2020 – заява на виділення земельної ділянки того ж 29.09.2020, рішення сесії про виділення землі 01.10.2020.

"Баторі-Авто" – зареєстровано 08.10.2020 – заява на виділення земельної ділянки того ж 13.10.2020, рішення сесії про виділення землі 22.10.2020.

Наводжу лише кілька прикладів. Але така ситуація щодо переважної більшості гаражних кооперативів.

Тепер стосовно персоналій.

Показовими є два гаражні кооперативи. Там навіть як такого розслідування не знадобилося. Все шито білими нитками.

Обслуговуючий кооператив Гаражно-будівельний кооператив "Автосвіт". Однією із його власниць є дружина землевпорядника і депутата Рясне-Руської сільради Єгора Сухецького.

"Автосвіт" зареєстровано 19 жовтня 2020 року. А вже за два дні сільрада видає йому у власність ділянку. А за місяць – ще 9. І всі проголосовані одним днем – 12.11.2020 року.

До слова, досі ні рясне-руський землевпорядник, ні його дружина не були обділені землею. За деклараціями, які вони подали, на Скобало Марію Йосифівну записано 8 земельних ділянок. На землевпорядника Сухецького – 6 ділянок.

Обслуговуючий кооператив Гаражно-будівельний кооператив "Пікап".

Власниками гаражного кооперативу "Пікап" є син на той час ще депутата Рясне-Руської сільради – Піх Андрій Зеновійович. А також бізнес-партнер родини ще одного депутата сільради та секретаря цієї Рясне-Руської сільради Хацка Святослава Ярославовича. Це Дмитришин Тарас Мирославович. Саме він серед засновників ТЗОВ "Рясне-Руське водо-житло-сервіс" (директор – батько депутата Хацко Ярослав Йосифович; до квітня 2020 року серед власників була дружина Хацко Уляна Романівна).

Дата заснування кооперативу – 14 вересня 2020 року. Вже 1 жовтня він отримує ділянку. А за місяць – 12 листопада – "Пікап" отримує від сільради у власність і взагалі рекордну кількість ділянок – 10.

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Про нюанси і заказник

Реєструючи гаражні кооперативи, їхні власники у виді діяльності відразу вказували, що, окрім комплексного обслуговування об'єктів, їхні ГБК буде займатися: "Організацією будівництва будівель", "будівництвом житлових і нежитлових будівель" і навіть "діяльністю готелів" і "діяльністю ресторанів". Правильно, а нащо так би мовити двічі робити роботу – і так, очевидно, що гаражів там не буде.

Особливого цинізму цим гаражним справам додає те, що землі під гаражні кооперативи Рясне-Руська сільрада виділяла навіть на території "Торфовище Білогорща" – єдиного в Україні торфового заказника у межах міста.

6 ділянок для 6-ти різних гаражних кооперативів, майже 20 га заказника. Не кажучи, що і решту гектарів природо-охоронної території сільрада розпаювала і роздала людям. А на цій землі навіть садити город не можна…

Роздавала Рясне-Руська сільрада, але тепер Львівській міськраді викручують руки і вимагають, щоб вона знайшла заміну розданим землям заказника на інші, не такі марні в сенсі будівництва чи садівництва ділянки.

Вишенька на торті, яка підтверджує, що виділення землі під гаражні кооперативи в Рясне-Руському – звичайнісінький дерибан.

17 серпня 2020 року Рясне-Руська сільрада офіційно відповідала на звернення мешканців отримати землю під будівництво: на території Рясне-руської сільради вільних ділянок нема.

Та о диво! Через якихось два місяці – у листопаді та грудні – ця ж сільрада знайшла тільки для секретаря Рясне-руської сільради та його дружини 7 ділянок на двох... Це все є у їхніх деклараціях (і не забуваємо про 11 ділянок для Гаражно-будівельного кооперативу "Пікап" – бізнес-партнерів цього ж секретаря).

Вихід є?

Заради справедливості мушу констатувати, що землю під будівництво гаражів торік також роздавали і в решті приєднаних до Львова містах і селах. Але зовсім не в таких масштабах.

Що робити з рясне-руськими гаражами? Очевидно, там, де є так звані перші ухвали – будемо пробувати відмотувати назад і повертати ділянки громаді.

Глобально ж – треба було б скасовувати ст. 41 Земельного кодексу України, що дає змогу безкоштовно передавати землі державної та комунальної власності під забудову різним "обслуговуючим кооперативам", і гаражним зокрема.

Досвід доводить: там, де роздають щось безкоштовне, є зловживання, у хід ідуть певні схеми і комбінації. Корупційні ризики в такому разі переважують благі наміри.

Якщо говорити про виділення ділянок під житлове будівництво – тут, як на мене, вихід один – проведення земельних аукціонів. Прозоро, в електронній торговій системі, коли є конкуренція, а в результаті – наповнення місцевих бюджетів.

Любомир Зубач, спеціально для Української правди

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