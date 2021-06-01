Открытое обращение к Петру и Марине Порошенко по Совских прудах

П'ятому Президенту України,

Лідеру партії та фракції

"Європейська Солідарність" у

Верховній Раді України

Народному депутату України

Порошенку Петру Олексійовичу

Голові постійної комісії Київради

з питань охорони здоров'я та

соціальної політики, №1 у списку

партії "Європейська Солідарність"

на виборах у Києві

Порошенко Марині Анатоліївні

Відкрите звернення від журналістів,

ветеранів АТО, діячів культури та

громадських активістів

Шановні Петре Олексійовичу та Марино Анатоліївно!

Перш за все висловлюємо Вам свою повагу. За Вашого президентства в Україні відбулися позитивні зміни: забезпечено економічну стабільність, створено антикорупційну інфраструктуру, отримано безвіз з ЄС, звільнені окуповані росіянами міста. Цього не можна не визнавати та недооцінювати.

І зараз Ваше слово має велику вагу. Зокрема, від Вашої публічної позиції залежить, чи буде існувати унікальний парк дикої природи на майже 20 гектарах Совських ставків, чи ні. Йдеться про наміри депутата Київської міської ради від "Європейської Солідарності" Ігоря Баленка знищити цілісну екосистему нижнього каскаду Совських ставків у Києві шляхом її часткової забудови.

Це питання не тільки цього району. Від збереження заповідника залежить наскільки Київ буде готовий до кліматичних змін, чи буде місто перегріватись влітку, яким повітрям будуть дихати люди. Збереження та створення таких зон є пріоритетом розвитку всіх Європейських столиць сьогодні! Це те, про що заявляла Ваша партія під час виборів.



Нижні Совські ставки — це майже 20 гектарів зеленої зони та водойм у Києві, де водяться рідкісні тварини та птахи, щодо чого є висновки Інституту зоології НАН України та наукове обгрунтування створення екологічного заказника. Будь-яке масштабне будівництво знищить унікальну червонокнижну флору та фауну, що дивом збереглася в місті: кілька видів диких птахів та колонії охоронюваних Бернською конвенцією черепах.

Нижні Совки можуть стати першим в Україні міськім водний парком (Urban Wetland). Схожі парки вже є, наприклад, у північному Лондоні (Walthamstow Wetlands), у фінській міській агломерації Нуммела (Nummela Gateway та Nummela Niittu), у Бухаресті (Văcărești lake), поблизу Відня (Lobau Wetland) та недалеко від Мілану (Gorla Maggiore Water Park).

Громада захищає природу різними шляхами. Люди зустрічалися з депутатами, писали листи, перекривали дорогу та валили будівельний паркан. Про цю ситуацію добре обізнаний міський голова Віталій Кличко та голова Вашої фракції у столичній раді Володимир Прокопів. Але, здається, що частина депутатів не чує і не розуміє, до чого можуть призвести подальші дії у напрямку руйнування природної зони. І на локальному, і на міжнародному рівні.

Ваші діти житимуть у Києві, як діти мільйонів мешканців столиці, їм теж потрібне чисте повітря та зелені зони. Петре Олексійовичу та Марино Анатоліївно, виправте цю прикру помилку депутата від "Європейської Солідарності", збережіть Совські ставки для нас та наших дітей!



З повагою,



Андрій Яніцький, очільник Центру журналістики Київської школи економіки, ведучий телеканалу "Еспресо"



Гліб Вишлінський, виконавчий директор ГО "Центр економічної стратегії"



Севгіль Мусаєва, головна редакторка "Української правди"



Володимир Кадигроб, куратор



Павло Казарін, журналіст



Вахтанг Кіпіані, журналіст



Ігор Луценко, народний депутат України VIII скликання, ветеран АТО, волонтер



Тарас Кайдан, головний редактор інтернет-видання "Хмарочос"



Артем Чапай, письменник, автор книг "Червона зона", "Тато в декреті", "Понаїхали", "The Ukraine", "Дивні люди"

Богдан Гдаль, дизайнер, автор місцевих ініціатив

Борис Давиденко, головний редактор Liga.net



Сергій Майдуков, ілюстратор

Іван Вербицький, директор аналітичного центру Cedos

Максим Скубенко, VoxCheck

Максим Петренко, ветеран АТО

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