Как сделать украинцев счастливее? Рецепт для работодателей

Тільки кожен четвертий опитаний нами українець позитивно оцінює свій досвід життя в країні. Такими є результати нашого дослідження "Барометр щастя".

Звісно, і в інтересах бізнесу, і в інтересах держави зробити так, щоб задоволених життям українців дедалі більшало. Відтак спеціалісти та талановита молодь не будуть від’їжджати з України у пошуках кращих умов, а бізнес не страждатиме від дефіциту професіоналів у корпоративному та промисловому секторах.

Але що треба робити, аби українці мали кращі умови для життя та роботи на батьківщині?

В рамках нашого дослідження ми з’ясовуємо причини та шукаємо можливі рішення. Давайте поглянемо, які фактори викликають найбільше незадоволення серед українців та негативно впливають на їх досвід життя.

Традиційний лідер цього антирейтингу – рівень безпеки та впевненості щодо власного майбутнього.

Через війну на Сході, відсутність відчуття захищеності від держави, нестабільну політичну та економічну ситуації та на тлі розгортання пандемії люди не почувають себе у безпеці.

За пірамідою Маслоу, потреба у безпеці – це друга з базових потреб, без задоволення якої ми не можемо перейти до вищих щаблів, тобто не можемо розвиватися далі, ні як особистості, ні як країна.

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У 2021 році учасники опитування суттєво понизили оцінки трьох факторів – рівня доходів, охорони здоров’я та соціального життя. На них, очевидно, суттєвий вплив мала ситуація з коронавірусом, яка поставила під загрозу стабільний дохід багатьох громадян, підкреслила слабкість медичної системи та суттєво вплинула на соціальне життя та дозвілля українців.

При цьому ми бачимо, що більшість соціальних проблем та викликів, пов’язаних з роботою та зайнятістю, кочують із року в рік. Хоча більше половини учасників опитування задоволені своєю поточною роботою – 52%, зросла кількість тих, хто скаржиться на фактичну відсутність work-life balance.

Ні для кого не секрет, що українці відзначаються своїм працелюбством і толерантно ставляться до понаднормової роботи, що часом може призводити до емоційного вигорання та навіть психологічних проблем. А радикальний перехід минулого року великої частини корпоративного сектору на дистанційну роботу з дому призвів фактично до стирання межі між роботою та особистим простором багатьох фахівців.

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На ці та інші проблеми ми й радимо звернути увагу роботодавців. Так, ознайомившись з відповідями та коментарями майже 2 тисяч цьогорічних учасників опитування, ми розробили загальні рекомендації, в тому числі і для бізнесу, як утримати працівників і в компанії, і в країні. Зокрема, ми рекомендуємо компаніям:

Забезпечувати комфортні та безпечні умови роботи (в залежності від специфіки бізнесу можна подбати про безпечне пересування робітників, як зробили багато компаній під час тотального локдауну, забезпечивши розвозку своїм працівникам)

Забезпечувати конкурентну заробітну плату

Переходити на "білу" оплату праці

Забезпечувати медичне страхування та соцгарантії для працівників (наприклад, корпоративні пакети зі страхування життя, як альтернативу довгостроковим інвестиціям фізичних осіб або пенсійне страхування альтернативне державній солідарній системі)

Створювати дружню атмосферу в колективі (деякі компанії навіть в умовах дистанційної роботи організовували онлайн корпоративи)

Сприяти розвитку співробітників та здобуттю нових навичок

Сприяти досягненню працівниками балансу життя-робота

Піклуватися про психічне та емоційне здоров’я співробітників

Підвищувати рівень знань про екологічно дружній спосіб життя

Впроваджувати екологічні рішення у бізнесі

При цьому хочу сказати, що сумлінні роботодавці у нас беруть на себе левову частку турботи про своїх співробітників, іноді навіть перекриваючи функції, які мала б забезпечувати держава.

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Так, багато компаній пропонують своїм співробітникам медичне страхування, компенсують витрати на заняття спортом та навчальні програми, організовують різноманітні соціальні активності, сприяють як професійному, так і особистісному розвитку, турбуються про сім’ї співробітників.

Варто зауважити, що деякі установи, намагаючись підтримати своїх працівників, активно намагаються організувати за власний кошт вакцинацію свого персоналу.

Зважаючи на це, нам здається, що держава мала б і зі свого боку зробити крок на зустріч роботодавцям і бізнесу і не зволікати з оновленням трудового законодавства та дати компаніям більше свободи у регулюванні взаємовідносин робітників з роботодавцями.

Вже який рік бізнес говорить про необхідність прийняття концептуально нового Трудового кодексу, який би відповідав сучасним реаліям. Натомість ми тільки "латаємо" застарілий КЗпП, що нагадує ямковий ремонт доріг після зими – комплексного ефекту такі зусилля не мають.

Тому ми закликаємо нарешті приділити належну увагу осучасненню трудового законодавства України, аби роботодавці могли вибудовувати ще більш взаємовигідні відносини з працівниками.

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Окрім того, проаналізувавши фактори, які наразі стримують соціально-економічний розвиток країни та впливають на загальне почуття незадоволеності життям, ми пропонуємо владі вдатися до таких першочергових кроків:

Знизити податкове навантаження на фонд оплати праці

Підвищити рівень безпеки (ефективна поліція та армія)

Покращити правове середовище й правосуддя в Україні

Продовжувати реформу охорони здоров’я

Розширити заходи, спрямовані на боротьбу з пандемією covid-19, в тому числі забезпечити всеохоплюючу вакцинацію населення

Забезпечити сучасну ефективну систему шкільної та університетської освіти

Запровадити сучасні державні програми з перекваліфікації працівників

Провести ефективну пенсійну реформу

Запровадити європейські підходи до управління відходами, зокрема щодо впровадження розширеної відповідальності виробника

Підвищити нагляд за раціональним використанням природних ресурсів

Впроваджувати екологічну складову при розробці державних політик

Люди – серце будь-якого бізнесу, тож одним з важливих завдань для нас в Європейській Бізнес Асоціації є побудова кращого та більш дружнього до людей бізнес-середовища.

Об’єднуючи найбільших роботодавців, ми намагаємось зробити Україну кращим місцем для життя та роботи, вивчаючи потреби працівників, вдосконалюючи HR-процеси та корпоративну культуру, допомагаючи державі втілювати системні реформи.

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Сподіваємось, що результати нашого Барометру нагадають владі про ті важливі кроки, на яких треба зосередитись, аби люди залишались в країні та працювали над розбудовою сучасної, успішної держави.

Бізнес та населення об’єднують спільні бажання – відчувати себе захищеними та впевненими у завтрашньому дні, і точно знати, що держава – їхній партнер. Забезпечивши ці базові потреби, там ми й до самоактуалізації країни і кожного українця доберемось, і наш славнозвісний потенціал України домогтись чогось, нарешті буде реалізовано.

Світлана Михайловська

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.