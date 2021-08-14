Население Львова в 1941 году: "правда" про відплив пришельців"

23-го июля сего года на сайте "Украинская правда" опубликована заметка Антона Дробовича, главы института Национальной памяти (УИНП), в которой автор указал на "Історичні та фактичні помилки" режиссера Сергея Лозницы, которые последний допустил в своем интервью в связи с выходом фильма "Бабий Яр. Контекст".

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В начале своего материала Дробович, допустивший, в отличие от Лозницы, вполне конкретные, а не мнимые, ошибки, называет свои рассуждения "найбільш важливим роздумом", однако начинает не с них, а как бы с преамублы – своего рода увертюры, призванной показать, что критикуемый им режиссер, вообще говоря, не знает истории даже на уровне средней школы.

Но ликвидировать пробелы легко – достаточно обратиться к материалам, подготовленным возглавляемым Дробовичем ведомством.

С завидной непосредственностью глава УИНП дает в своем материале ссылки на соответствующие материалы, чем, в общем, лишний раз подтверждает, что поза национал-патриота – поза дидактическая, мало чем отличающаяся от позы плохого учителя средней школы или ведущего пропагандистского канала, балансирующего при разговоре с оппонентом между допросом и поркой.

В вопросах, которые, безусловно, не имеют столь однозначного, как этого кажется Дробовичу, значения, автор, отстаивая свою точку зрения, объявляет, что сведения, на которые опирается режиссер, "не відповідають дійсності", или что это "неправда".

Развивая свою аргументацию, Дробович, словно сотрудник идеологического отдела ЦК былых времен, венчает свои мысли назидательными аккордами, напоминая читателям и, разумеется, самому Лознице, что, вообще говоря, о том или ином, на что указывает именно он, Дробович, "неприпустимо забувати".

Характерным местом этой крипто-проповеди является расстановка акцентов при обсуждении вопроса об освобождении Западной Украины от нацистов: на первом месте у Дробовича вклад подпольщиков, который в реальности был мизерным, а также перемежался коллаборационизмом, а на втором – 8 млн. украинцев, которые погибли в боях или во время оккупации.

Далее Дробович снова указывает на то, что рассуждения режиссера "дуже небезпечні", а то, о чем говорит он, Дробович, – это как раз то, о чем "не варто забувати". И одним из аргументов, усиливающих, как, видимо, кажется автору, его аргументацию, является педалированный переход от общеизвестного дискурса к тому, что является его личным опытом – опытом его семьи, что можно рассматривать как косвенный намек на то, что Лознице просто не повезло с семьей.

Не стану далее рассматривать ни эти бестактности, ни это педагогическое самоупоение, ни прочие кощунственные социологизмы и обобщения, которые больше всего напоминают клише коммунистической пропаганды (одно место у Дробовича даже выделено жирным шрифтом – читатель, школьник, не пропусти главное! – а патетичность тона этого, как и многих других мест, таковы, что, в общем, стоит напомнить, что даже не все коммунисты, если вести речь о последних десятилетиях, работали на ниве пропаганды со столь пылким арсеналом выражений, удабривая свою риторику бесконечным повторением о "чрезвычайной важности", "недопустимости", "ошибочности" и прочем в том же неугомонном духе прорицателя истин ветхозаветного покроя).

Моя заметка о двух частностях, которые, собственно говоря, не имеют никакого риторического характера, а являются свидетельствами небрежности и невежества данного автора, поскольку речь идет о цифрах, в которых Дробович допустил ошибки. (Напомню, что своим инвективам, адресованным Лознице, он предпослал преамбулу, которую назвал "Історичні та фактичні помилки").

В статье Дробовича указано, что Яд Вашем признал Праведниками народов мира 144 киевлянина.

В статье дается ссылка на сайт ТКУМА, где цифра "144" значится в том месте, где расположен Киев. Это ошибочные данные. Яд Вашем на данный момент присвоил это звание 134 киевлянам.

В 2021 году в издании "ПАМ’ЯТІ УКРАЇНЦІВ, ЯКІ РЯТУВАЛИ ЄВРЕЇВ ПІД ЧАС ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ" (Дніпро, 2021), приведена таблица, из которой это явствует вполне недвусмысленным образом (примечательно, что Дробович указан в этом издании как один из авторов, и благодаря этому обстоятельству, таким образом, мы хорошо понимаем, сколь "тщательно" он – киевлянин с богатой корневой родословной и повышенной чувствительностью к "наиболее важному" – вчитывался в то, под чем поставил свою подпись).

Кроме того, автор ни словом не упоминает, что фонд "Память Бабьего Яра" ведет свой учет Праведников, и цифры, которыми оперирует эта организация, в разы и разы отличаются в большую сторону от статистики Яд Вашема (см. книгу Ильи Левитаса "Правденики Бабьего Яра").

Эти небрежности, связанные, между прочим, со спасением жизни людей, можно было бы списать на спешку (допустима ли она в таких случаях?) или еще что-то, если бы не второе обстоятельство.

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Дробович, рассуждая о статистике населения Львова, которую привел Лозница, пишет, что эти цифры "некоректні і завищені".

При этом Дробович ссылается на статью в Википедии, "де в рядку про 1941 рік вказано, що поляків було 50,3%, євреїв – 25,4%, а українців – 22%".

Перепись населения, которая была проведена в этом городе до погромов и вторжения нацистов, дает совершенно другие данные: "За результатами перепису 1931 р. 35 137 осіб, або 11,3 %, населення Львова рідною мовою визнали українську або русинську мови, 198 212 (63,5 %) – польську, 75 316 (24,1 %) – ідиш або іврит (см. Роман Лозинський, ЕТНІЧНИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ ЛЬВОВА, Львів, Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005 )".

Эти цифры близки к тому, о чем говорил Лозница (60% поляков, 30% евреев), но не полностью совпадают.

Здесь стоит отметить, что во время переписи 1931 года граждан Польши спрашивали не о национальности, а о родном языке, но собственно, главное, видимо, в том, что, по Дробовичу, во Львове украинцев было приблизительно столько же, сколько и евреев, и всего в два раза меньше, чем поляков.

Тем не менее в реальности было так: поляков было почти в шесть раз больше, чем украинцев, а евреев – в два (если вести речь только о Львове).

Если говорить о погромах вообще и Холокосте как таковом, то стоит, как я полагаю, обратить внимание на то, каковы были реальные доли, в частности, еврейского населения Галичины по всей территории этого региона.

Этим вопросом я занимался предметно, когда готовил к изданию книгу Россолинского о Бандере и искал для себя ответ на вопрос о причинах массового характера участия украинцев в Холокосте.

Обнаруженные данные несколько меня обескуражили, и я считаю важным упомянуть их в этой статье, поскольку знаю, что в агитках УИНП такие детали не входят в круг "наиболее важных", в то время как эти сведения действительно проливают дополнительный свет на предысторию Холокоста.

Прежде всего стоит указать на определенный, скажем так, оптический обман, который возникает при взгляде на статистику распределения населения по этническим группам что в Австро-Венгрии, что в межвоенной Польше (см. Карту №10).

Сведения сводного характера показывают нам картину, согласно которой евреев в Восточной Галичине в обозначенные периоды было 5%-14% от общего количества населения (в зависимости от региона и периода), и это вполне воспринимается как доля, которую никак иначе, как меньшинство трактовать невозможно.

Но совершенно по-иному этот регион – как и события, которые находятся в фокусе нашего обсуждения, – выглядит тогда, когда мы попробуем взглянуть на то, какие этнические группы были доминантными в городах Восточной Галичины (см.карту №9).

В тридцать одном городе наиболее крупной общиной были евреи, в других девятнадцати городах евреи составляли 22-42%.

Нетрудно представить, что украинцы воспринимали евреев как группу, которая была доминантной в 3 случаях (городах) из 5, а в тех двух городах, где евреи не доминировали, все равно каждый третий (в среднем) был евреем.

Эти цифры слишком красноречивы, чтобы к ним нужно было что-либо добавлять.

Вернемся к Дробовичу и его аргументации: на чем она основана?

Чему доверяет этот чиновник и идеологический полемист, многажды повторивший о необходимости следовать правде и о недопустимости забывать что-то действительно "очень важное"?

Происхождение цифр, которым предлагает доверять Дробович, связано с данными, которые упоминает в своей книге "Сучасний Львів" (вид."Говерля", США, 1953) Олена Степанів (руководитель львовского статистического бюро в 1941-1944 гг.; походя отмечу, что факт руководства этой особой упомянутого ведомства в годы нацистской оккупации старательно обойден вниманием на соответствующих статьях украинской Википедии).

Таблица из книги "Сучасний Львів"

На эти же данные ссылается и Роман Лозинський в монографии "ЕТНІЧНИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ ЛЬВОВА" (с.194), однако ни в книге Степанів, ни у Лозинського нет указаний на то, каким образом эти данные были получены, но главное в этом даже не то, как именно проводился опрос, а когда это происходило.

На этот счет в книге Степанів читаем следующее: "За большевицьких часів, в травні 1940 р. Львів мав 430 тис., а в 1941 р., після відпливу пришельців, приблизно 299 тис".

Поскольку в таблице Степанів указано, что данные по 1941 г. приведены по состоянию на декабрь этого года, то нетрудно заключить, что немцы провели перепись населения города уже после того, как состоялись погромы, а значительная часть евреев Львова была уничтожена в Белжеце и других местах.

Следовательно, Холокост, в транскрипции этого "историка", является "відпливом пришельців", что, в свою очередь, не помешало нашим соотечественникам назвать в ее честь улицы, одну из львовских гимназий, установить мемориальные таблички и учредить специальную "Відзнаку ім. Олени Степанівни", вручаемую с 2015 года "за особые заслуги в области просвещения, науки, культуры и гражданской сферы" от имени мэра Львова.

Однако тема моей заметки не судьба этой женщины, числившейся в симпатиках ОУН и 10 лет отсидевшей (видимо, по надуманному обвинению) в сталинских лагерях.

Меня занимают "Історичні та фактичні помилки", на которые указывает Дробович, поучая Лозницу.

Как видим, руководитель государственного ведомства сам допустил не только небрежность, но и грубую историческую ошибку: обвиняя режиссера в некорректности (Лозница приводит цифры о том, сколько евреев и украинцев жили во Львове до погромов и Холокоста), Дробович ссылается на данные, которые собраны (и собраны немцами!) спустя 5 месяцев после того, как эти события состоялись или начались.

В советской пропаганде тоже не придавали значения таким нюансам – лепили из того, что было под рукой, будучи озабоченными не точностью, а патетическим градусом. И сегодня мы видим, кто унаследовал эту эстафету в полной мере.

Антон Пугач