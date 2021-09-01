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Олег Петровец
политический эксперт

Афганский урок для Украины

Среда, 01 сентября 2021, 19:15

У відповідь на терористичний акт 11 вересня 2001 року США розпочали військову операцію проти руху Талібан.

Офіційна версія початку операції – повалення режиму талібів. Але й досі немає єдиної чіткої позиції з цього приводу.

Інсайдерська версія полягає в тому, що офіційній владі США було вигідно ввести війська в Афганістан, щоби контролювати героїновий наркотрафік. Тим не менш, 20 років війни насамкінець виявилися виснажливими навіть для наймогутнішої держави світу.

31 серпня 2021 року ознаменувалося повним виведенням військ США з Афганістану.

Відчувши слабкість офіційної влади Афганістану після початку операції виведення, Талібан скористався ситуацією та фактично здійснив державний переворот. Той режим, який Штати будували в Афганістані, був миттєво зруйнований приходом талібів. 

Як наслідок, блискавична перемога Талібану несе загрозу у сфері безпеки не тільки для країн Середньої Азії, а й для всього світу. Зокрема це стосується підвищення героїнового наркотрафіку з Афганістану до Європи. 

Проте ситуація з Афганістаном може бути для нас цікавим уроком та заохотить переосмислити ставлення антиамериканських популістів щодо втручання США у війну України з Росією.

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До відома, Афганістан у 2012 році отримав статус союзника США поза НАТО. У країну були вкладені трильйони доларів на військову допомогу.

А тепер порівняйте Україну і Афганістан до захоплення талібами. Наші проблеми схожі. Нам також виділяється багатомільйонна військова допомога. Міцні союзники проти агресії Росії для нас — це НАТО і США. Тож ми мусимо усвідомити, що безпека України залежить від Штатів так само, як свого часу залежала безпека Афганістану.

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Доки в нашій державі присутня військова техніка США і є можливість розмістити союзні війська на Сході – ми матимемо захист від повномасштабного вторгнення Росії. Які тільки США втратять до нас інтерес, визначать, що "місія в Україні" є невигідною і фінансово виснажливою – нам буде вкрай важко.

Паралельно ми маємо шанси зацікавити США ще більше. У Штатів є цікавий досвід підписання безпекових угод із деякими країнами (Ізраїль, Японія, Австралія).

Угоди передбачають розміщення військових полігонів з військами США на території партнерських держав. Мета – проведення спільних воєнно-технічних навчань, передача досвіду американським військовим для боротьби проти Росії як головного противника демократичного світу.

Для Штатів подібна ініціатива є вкрай вигідною, для нас – рятувальною. Крім того, такі угоди надають право на надання летальної зброї, що є важливим фактором для стримування російської агресії.

Тож очевидно, аби не успадкувати долю Афганістану, ми мусимо максимально поглиблювати співпрацю зі Сполученими Штатами Америки. Була б тільки прагматична хитрість і політична воля президента та вищого керівництва України.

Зустріч з Байденом невдовзі продемонструє, чи засвоїли ми афганський урок або наступимо на такі ж граблі.

Олег Петровець

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.  

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
Темы: АфганистанСШАвойнаУкраина
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