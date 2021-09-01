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З Афганістану евакуювали 90% американців – Байден

Середа, 1 вересня 2021, 03:40
Фото із відкритих джерел

90% американців, які хотіли виїхати з Афганістану, змогли це зробити, і Сполучені Штати допомагають решті 100-200 громадянам США, які мають намір виїхати.

Джерело: Президент США Джо Байден, цитує Reuters

Пряма мова: "Підсумок – 90% американців, які були в Афганістані і хотіли виїхати, змогли зробити це.

Для тих американців, що залишилися, немає кінцевого терміну (виходу з Афганістану – ред.). Ми залишаємося зобов'язані вивести їх, якщо вони цього захочуть".

"Талібан взяв на себе публічні зобов'язання, які транслюються по телебаченню та радіо по всьому Афганістану, щодо безпечного проходу для всіх, хто хоче виїхати, включаючи тих, хто працював з американцями.

Ми не віримо їм на слово, а лише діям, і маємо переконатися, що ці зобов'язання виконані".

Деталі: Байден сказав, що міжнародне співтовариство притягне лідерів "Талібану" до відповідальності за невиконання обіцянки про свободу пересування.

За словами президента, з Афганістану евакуйовано понад 5 500 американців разом з тисячами громадян та дипломатів із союзних країн, а також 2500 співробітників посольства США і їхні сім'ї, а також тисячі афганських перекладачів та інших осіб, які підтримували США.

Що передувало: Президент США Джо Байден вважає, що евакуація із Афганістану стала "надзвичайним успіхом". 

Передісторія:

  • Президент США Джо Байден заявив 24 серпня, що Сполучені Штати збираються завершити евакуацію з Афганістану до 31 серпня.
  • Водночас, держсекретар США Тоні Блінкен зазначив, що евакуація американців продовжиться і після 31 серпня.
  • 28 серпня стало відомо, що США почали виведення військових з аеропорту Кабула.
  • Внаслідок теракту біля аеропорту Кабула, який влаштував терорист-смертник, загинуло щонайменше 200 осіб, серед них 13 американських військових.  

Теми: СШААфганістанБайден


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