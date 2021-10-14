Как увольнение Разумкова повлияло на рейтинг Зеленского

Електорат любить несправедливо скривджених. Ця теза широко обговорювалася в рамках кейсів, які вже є історією для нашої країни – отруєння Віктора Ющенка, тюремний термін Юлії Тимошенко.

Зараз легко міркувати про тодішні контексти, інтереси, велику і малу політику, згадуючи всі відтінки несправедливості. А тоді народ в цьому не особливо розбирався. Він горів праведним гнівом.

Можливо, в цьому є частка істини. Як мінімум, в періоди драматичних для того чи іншого політичного діяча подій його ім'я на слуху і, в залежності від умілості комунікаційної команди, період загальної уваги дійсно може принести додаткові репутаційні бонуси. Але може і не принести.

Ми вирішили перевірити це на цифрах, відстежуючи ставлення до ексспікера українського парламенту Дмитра Разумкова в період його відставки.

Протягом останніх трьох тижнів Gradus провів заміри низки верхньорівневих індикаторів репутаційного капіталу політика.

Показник номер один: співвідношення впізнавання політиків і довіри до них. Тут ми бачимо, що Дмитро Разумков знаходиться в середньому ешелоні за рівнем впізнавання, разом з Юрієм Бойком і урядовими фігурами – прем'єр-міністром Денисом Шмигалем і міністром охорони здоров'я Віктором Ляшком.

Саме середній ешелон за рівнем знання небезпечний швидким забуттям. Для ривка на рівень важкоатлетів необхідні серйозні медійні охоплення. А значить – необхідні інформаційні приводи.

Більш вражаючих показників Дмитро Разумков досяг з точки зору довіри.

Він вище більшості політичних фігур і поступається лише двом: зовсім небагато п'ятому президенту України Петру Порошенку і суттєво чинному президенту України Володимиру Зеленському.

Але давайте розберемося: а чи така велика різниця цієї довіри з урахуванням її якості?

Другий показник нашого моніторингу, це репутаційний індекс. Він будується на підставі двох змінних – рівня довіри та інтересу до Персони. Всього виділяється три великих сегменти: скептики, симпатики і нейтральні.

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До сегменту Скептиків належать респонденти, які не довіряють Персоні.

До сегменту Нейтральних належать респонденти середнього інтервалу довіри, до того ж Активні нейтрали стежать за інформацією про Персону хоча б іноді, а Пасивні нейтрали – рідко або зовсім не відстежують фігуру в інформаційному полі.

До сегменту Симпатиків належать респонденти високого інтервалу довіри. Активні симпатики стежать за його інформаційним полем часто або регулярно, пасивні – іноді або рідше.

Ми моніторили репутаційний індекс для Президента і ексспікера протягом трьох тижнів обговорення питання і, власне, відставки. Ми моніторили репутаційний індекс для Президента і ексспікера протягом трьох тижнів обговорення питання і, власне, відставки.

Основний результат вимірів – репутаційний індекс істотно знижується для президента і зростає на тижні відставки для ексспікера.

Для президента скорочення репутаційного індексу, в рамках трьох тижнів виміру, склало 19 відсоткових пунктів (з + 5% до -14%). При цьому, частка симпатиків залишалася практично незмінною. Скептики приростати за рахунок нейтральних.

Без сумніву, на показники президента могли впливати і інші медійні історії, які звучали паралельно відставці спікера.

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Однак з упевненістю можна сказати, що втрата номера першого своєї партії не залишилася непоміченою з боку електорату.

У Дмитра Разумкова, за тиждень до відставки, репутаційний рейтинг знизився на 16 в. п. (з + 4% до -12%) Однак після відставки (а вимір ми провели ввечері дня відставки) він злетів до + 13% по позитивній шкалі.

Основний приріст індексу відбувся за рахунок збільшення частки симпатиків і істотного скорочення частки скептиків.

В цьому випадку, теорія про іміджеві вигоди для персони, чию відставку вважають несправедливою, підтверджується. Однак, ці вигоди динамічні і можуть швидко зникнути, якщо Персона зникне з інформаційного поля.

Зараз найскладнішим завданням для Дмитра Разумкова – це залишатися на плаву в морі байдужості електорату, який стрімко забуває тих, хто йде з новинної стрічки.

Опитування було проведено дослідницькою компанією Gradus Research методом самозаповнення анкети в мобільному додатку Gradus. Онлайн-панель Gradus відображає структуру населення міст з кількістю мешканців більше 50 тисяч у віці 18-60 років за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном.

Періоди проведення поля: 29 вересня, 01 та 07 жовтня.

Розмір вибірки: 1000 респондентів кожна хвиля.

Євгенія Близнюк

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.