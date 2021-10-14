Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop
Евгения Близнюк
социолог, основатель и директор компании Gradus Research и Corestone Group

Как увольнение Разумкова повлияло на рейтинг Зеленского

Четверг, 14 октября 2021, 17:00

Електорат любить несправедливо скривджених. Ця теза широко обговорювалася в рамках кейсів, які вже є історією для нашої країни – отруєння Віктора Ющенка, тюремний термін Юлії Тимошенко. 

Зараз легко міркувати про тодішні контексти, інтереси, велику і малу політику, згадуючи всі відтінки несправедливості. А тоді народ в цьому не особливо розбирався. Він горів праведним гнівом.

Можливо, в цьому є частка істини. Як мінімум, в періоди драматичних для того чи іншого політичного діяча подій його ім'я на слуху і, в залежності від умілості комунікаційної команди, період загальної уваги дійсно може принести додаткові репутаційні бонуси. Але може і не принести.

Ми вирішили перевірити це на цифрах, відстежуючи ставлення до ексспікера українського парламенту Дмитра Разумкова в період його відставки.

Протягом останніх трьох тижнів Gradus провів заміри низки верхньорівневих індикаторів репутаційного капіталу політика.

Показник номер один: співвідношення впізнавання політиків і довіри до них. Тут ми бачимо, що Дмитро Разумков знаходиться в середньому ешелоні за рівнем впізнавання, разом з Юрієм Бойком і урядовими фігурами – прем'єр-міністром Денисом Шмигалем і міністром охорони здоров'я Віктором Ляшком.

Саме середній ешелон за рівнем знання небезпечний швидким забуттям. Для ривка на рівень важкоатлетів необхідні серйозні медійні охоплення. А значить – необхідні інформаційні приводи.

Більш вражаючих показників Дмитро Разумков досяг з точки зору довіри. 

Він вище більшості політичних фігур і поступається лише двом: зовсім небагато п'ятому президенту України Петру Порошенку і суттєво чинному президенту України Володимиру Зеленському.

 

Але давайте розберемося: а чи така велика різниця цієї довіри з урахуванням її якості?

Другий показник нашого моніторингу, це репутаційний індекс. Він будується на підставі двох змінних – рівня довіри та інтересу до Персони. Всього виділяється три великих сегменти: скептики, симпатики і нейтральні.

Реклама:

До сегменту Скептиків належать респонденти, які не довіряють Персоні.

До сегменту Нейтральних належать респонденти середнього інтервалу довіри, до того ж Активні нейтрали стежать за інформацією про Персону хоча б іноді, а Пасивні нейтрали – рідко або зовсім не відстежують фігуру в інформаційному полі.

До сегменту Симпатиків належать респонденти високого інтервалу довіри. Активні симпатики стежать за його інформаційним полем часто або регулярно, пасивні – іноді або рідше.

 Ми моніторили репутаційний індекс для Президента і ексспікера протягом трьох тижнів обговорення питання і, власне, відставки.

Основний результат вимірів – репутаційний індекс істотно знижується для президента і зростає на тижні відставки для ексспікера.

Для президента скорочення репутаційного індексу, в рамках трьох тижнів виміру, склало 19 відсоткових пунктів (з + 5% до -14%). При цьому, частка симпатиків залишалася практично незмінною. Скептики приростати за рахунок нейтральних.

Без сумніву, на показники президента могли впливати і інші медійні історії, які звучали паралельно відставці спікера. 

Реклама:

Однак з упевненістю можна сказати, що втрата номера першого своєї партії не залишилася непоміченою з боку електорату.

У Дмитра Разумкова, за тиждень до відставки, репутаційний рейтинг знизився на 16 в. п. (з + 4% до -12%) Однак після відставки (а вимір ми провели ввечері дня відставки) він злетів до + 13% по позитивній шкалі. 

Основний приріст індексу відбувся за рахунок збільшення частки симпатиків і істотного скорочення частки скептиків.

 

В цьому випадку, теорія про іміджеві вигоди для персони, чию відставку вважають несправедливою, підтверджується. Однак, ці вигоди динамічні і можуть швидко зникнути, якщо Персона зникне з інформаційного поля. 

Зараз найскладнішим завданням для Дмитра Разумкова – це залишатися на плаву в морі байдужості електорату, який стрімко забуває тих, хто йде з новинної стрічки.

Читайте також:

Дмитро Разумков про переговори з Вакарчуком, звільнення Авакова і майбутню коаліцію

Без права на чат. Чому посварились Зеленський і Разумков

Опитування було проведено дослідницькою компанією Gradus Research методом самозаповнення анкети в мобільному додатку Gradus. Онлайн-панель Gradus відображає структуру населення міст з кількістю мешканців більше 50 тисяч у віці 18-60 років  за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном. 

Періоди проведення поля: 29 вересня, 01 та 07 жовтня. 

Розмір вибірки: 1000 респондентів кожна хвиля.

Євгенія Близнюк

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.  

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
Темы: рейтингсоциологияРазумков ДмитрийЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Евгения Близнюк
Язык – это наше оружие. О тенденциях перехода на украинский
10 ноября 2022, 16:30
Украина – нация упрямых оптимистов
24 августа 2022, 11:00
Доверие как фактор трансформации. Что делает Украину антихрупкой?
16 июля 2022, 10:55
Все колонки автора
Колонки

Аудит НАПК: Прошлые вызовы, будущие возможности

Лора Стефан
член Конкурсной комиссии по отбору на должность Председателя НАПК

Временные сооружения и парковочные площадки – как урегулировать сектор?

Борис Эмельдеш
президент Всеукраинской профессиональной ассоциации предпринимателей

Почему Украина должна дополнительно поднять табачные акцизы, чтобы выполнить требование ЕС

Дмитрий Купира
специалист общественной организации "Жизнь"

Два шага для продолжения реформы ликвидации убыточных предприятий

Руслан Калинин
заместитель министра по делам ветеранов ВОТ и ВПЛ (2019-2020 гг.),консультант ФГИУ

Закон об управлении промышленным загрязнением как ключ Украины к ЕС: почему больше не можем тянуть

Ирина Черниш
соучредитель и председатель ОО "SaveDnipro"

Преимущества быть первым: как выиграть от инициирования банкротства

Любовь Лукашук
владелец юридической компании "Правовая Константа"